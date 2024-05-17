Американское издание: Украина просит США и НАТО отправить к линии фронта инструкторов для ВСУ

Украина официально обратилась к США и НАТО с просьбой направить военных инструкторов для обучения личного состава ВСУ на украинской территории. Об этом пишет американское издание The New York Times.По утверждению издания, Киев запросил обучение для 150 тысяч мобилизованных новобранцев. Сам процесс обучения должен проходить поблизости от линии фронта, что предполагает отправку военных инструкторов из западных стран на Украину.Сейчас руководители стран Североатлантического альянса обсуждают данную возможность. По информации издания, президент США Джо Байден не согласен с данной инициативой, поскольку опасается вовлечения Запада в конфликт с Россией.Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун утверждает, что со временем к такому действию все равно придется прийти. Ведь это позволит сэкономить значительные средства и время, которые сейчас расходуются для обучения личного состава украинской армии на территориях европейских государств – в учебных центрах Германии, Великобритании, Дании и других стран – участниц Североатлантического альянса. Но сейчас, считает Браун, отправка инструкторов на Украину лишь поставит их под угрозу.Чтобы исключить риски для западных военных специалистов, странам НАТО придется обеспечить противовоздушную оборону мест обучения личного состава ВСУ на территории Украины. Но в случае применения ПВО НАТО против российских войск Запад может оказаться вовлеченным в большую войну с Россией.

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