Американское издание: Украина просит США и НАТО отправить к линии фронта инструкторов для ВСУ

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Американское издание: Украина просит США и НАТО отправить к линии фронта инструкторов для ВСУ

Украина официально обратилась к США и НАТО с просьбой направить военных инструкторов для обучения личного состава ВСУ на украинской территории. Об этом пишет американское издание The New York Times.

По утверждению издания, Киев запросил обучение для 150 тысяч мобилизованных новобранцев. Сам процесс обучения должен проходить поблизости от линии фронта, что предполагает отправку военных инструкторов из западных стран на Украину.



Сейчас руководители стран Североатлантического альянса обсуждают данную возможность. По информации издания, президент США Джо Байден не согласен с данной инициативой, поскольку опасается вовлечения Запада в конфликт с Россией.

Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун утверждает, что со временем к такому действию все равно придется прийти. Ведь это позволит сэкономить значительные средства и время, которые сейчас расходуются для обучения личного состава украинской армии на территориях европейских государств – в учебных центрах Германии, Великобритании, Дании и других стран – участниц Североатлантического альянса. Но сейчас, считает Браун, отправка инструкторов на Украину лишь поставит их под угрозу.

Чтобы исключить риски для западных военных специалистов, странам НАТО придется обеспечить противовоздушную оборону мест обучения личного состава ВСУ на территории Украины. Но в случае применения ПВО НАТО против российских войск Запад может оказаться вовлеченным в большую войну с Россией.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +6
    Сегодня, 08:37
    . По утверждению издания, Киев запросил обучение для 150 тысяч мобилизованных новобранцев. Сам процесс обучения должен проходить поблизости от линии фронта, что предполагает отправку военных инструкторов из западных стран на Украину.


    Да да поближе инструкторов к линии фронта.Под ОДАБы. goodВ странах НАТО их не могли достать,но на Украине сможем.Отличная идея.Велком.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 08:42
      Едва ли НАТО пошлёт своих инструкторов поближе к линии фронта. Инструкторов - жалко, лохлов - нет.
      У Франции новый геморрой - Новая Каледония, в которой Азербайджан устроил майдан. Сейчас туда перебрасывают войска вместо Украины.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 09:06
        инструкторов жалко ---- Бородач

        Были сообщения, что и обученные за границей, возвращаются в меньшем количестве, чем отправили lol Вероятно, хотят получше ещё поучиться
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:14
          Бегунки, это уже ... норма!
          Пусть так и идёт.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 09:19
            Читал сообщение, что ведь в тех странах НАТО их обучали, которые после 2МВ! а не в новых, постсоциалистических. Ясно, захотят остаться
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:37
    «Украина официально обратилась к США и НАТО с просьбой направить военных инструкторов для обучения личного состава ВСУ на украинской территории» —

    — Чему могут обучить свидомых инструктора НАТО,да ещё на их территории? ...
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 08:54
      Они ж мобилизованных будут учить. Допустим как обращаться с натовским вооружением. Теми же джавелинами. Как управлять бредлёй или 777-ым орудием. Короче много чему могут научить+могут и воевать начать, втихаря сначало, потом все более втягиваясь в процес и сами не заметим как там уже военный контингент наты будет стотысячный. Поэтому сразу надо выносить их, как только приедут.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Чему могут обучить свидомых инструктора НАТО,да ещё на их территории? ...
      Самое интересное - свидомые сами об этом говорят. Интересуются, когда "инструкторы" в нормальной войне последний раз воевали?
      Отправлять инструкторов НАТО - особенно (вот смех-то!) всяких испанцев, норгов или инглизов - это как тренером сборной Аргентины по футболу поставить лыжника с Ямайки... Худо-бедно, а ВСУ два года воюют по-взрослому, а эти только на учениях бубенчики морозят в "поддавки" играют.

      Тут другое.
      Укры хотят НАТОвцев под ФАБы сунуть - а вдруг НАТО обидится и таки пойдёт всерьёз войной на Россию, наземными силами?
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 08:46
    Как говориться - и хочется и колется и мамка не велит. Но, думается, что все равно, в ближайшее время такие центры появятся, а может уже и появились ( да появились, конечно)..
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 08:50
    Так и Россия пусть потребует американских инструкторов на фронт. Пусть и главные выгодоприобретатели идут на удобрения
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:50
    Скакуасы всеми силами стараются втянуть в этот конфликт страны НАТО
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 08:57
    Tout le monde sait ce qu' 'instructeurs ' veut dire .
    C'est avec l'envoi de très nombreux ' 'nstructeurs' que Kennedy à fait entrer les USA dans la guerre au Vietnam...
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 09:03
    Французы присылали инструкторов к линии фронта... Царство им небесное
  8. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 09:04
    Еще в самом начале конфликта Бориска из ландона говорил что британия вмешается в конфликт если ситуация для чубатых станет не благоприятной. Тогда же эксперты оценивали эту ситуацию с выходом наших войск на рубеж Днепра. Походу ситуация для них становится именно такой. Если трибалты открыто говорят что готовы туда свои части отправить, французы давно горят желанием стать первыми в оккупации Одессы, немцы решили взять реванш и то же поговаривают о новом марше на наши земли. Все эти разговоры ведутся не спроста и имеют несколько смыслов. Первое и самое главное , типа Россия ты можешь немного по наступать но только немного и типа не зарывайся. Второй скорее всего будут выводить и западное и наше мнение на перемирие по типу корейского. Ну и крайний и самый негативный полноценное вступление войск НАТО в конфликт, чего зеля упорно и добивается.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:14
    Американское издание: Украина просит США и НАТО отправить к линии фронта инструкторов для ВСУ
    Ну да, понятно, больше "инструкторов", ещё больше ... а потом охрану для них, ПВО и прочее ...