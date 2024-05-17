ПСЗ «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700. Об этом сообщают российские ресурсы.Данное судно было заложено в апреле 2017 года, спущено на воду в ноябре 2019 года и достраивалось на плаву еще четыре года, хотя изначально заказчику его планировали передать не позднее 2019-го. С чем связаны многочисленные переносы, не сообщается, но первый выход на ходовые испытания состоялся 13 мая 2024 года. По срокам передачи судна пока сведений нет. «Воевода» строится для Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).Согласно проектной документации, судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств, но, как пишет блог bmpd, в реальности это «яхта для первого лица». На судне оборудованы помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения. Проект 23700 разработан АО «Северное ПКБ».Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.

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