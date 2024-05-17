ПСЗ «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

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ПСЗ «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700. Об этом сообщают российские ресурсы.

Данное судно было заложено в апреле 2017 года, спущено на воду в ноябре 2019 года и достраивалось на плаву еще четыре года, хотя изначально заказчику его планировали передать не позднее 2019-го. С чем связаны многочисленные переносы, не сообщается, но первый выход на ходовые испытания состоялся 13 мая 2024 года. По срокам передачи судна пока сведений нет. «Воевода» строится для Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).



Согласно проектной документации, судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств, но, как пишет блог bmpd, в реальности это «яхта для первого лица». На судне оборудованы помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения. Проект 23700 разработан АО «Северное ПКБ».

Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:48
    — «Семь футов под килем!» ...
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +1
    Сегодня, 08:57
    То есть этот "Воевода" не для ВМФ. А жаль..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:16
      Восьмой год строят яхту для Морречфлота. fool
      Зачем им яхта на 7500 тонн? am
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 09:23
        в реальности это «яхта для первого лица».

        Распил бюджетного бабла в прямом эфире? negative
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 09:00
    Похоже перестроили из яхты олигарха, очень похоже))))
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 09:01
    На судне оборудованы помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения.

    Аварийно-спасательное оборудование, по ходу, не предусмотрено проектом
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:11
    ПСЗ «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»
    Они что, круизную яхту проектировали!!!
    Получилось супер good
    Впрочем, так и надо!
  6. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 09:13
    как пишет блог bmpd, в реальности это «яхта для первого лица».

    Естественно - на нем есть помещение для хранения элитных вин...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:18
    bully На яхте для первого лица есть оборудование для пуска МБР из любой точки России?
  8. AKsvlad047 Звание
    AKsvlad047
    0
    Сегодня, 09:21
    Вот это хорошо! Побольше таких судов, флоту они крайне необходимы!