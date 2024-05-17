Президент Бразилии отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия представителей России

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Президент Бразилии отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия представителей России

Бразилия не будет участвовать в конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. Такое решение принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как считает президент Бразилии, участие в конференции не имеет смысла, поскольку представители России в ее работе участвовать также не будут. Но без участия всех сторон конфликта никакое урегулирование не представляется возможным.



Ранее власти Китая заявили, что будут участвовать лишь в той конференции, которая будет устраивать и Украину, и Россию одновременно. Таким образом, уже и КНР, и Бразилия не примут участие в конференции.

В итоге конференция состоится с присутствием Украины и западных стран, а это означает, что фактически она будет дублировать обычные встречи представителей стран «коллективного Запада» по вопросам поддержки Киева, и смысл данной конференции для мирного урегулирования действительно отсутствует.

Напомним, что президент Бразилии Лула да Силва демонстрирует довольно взвешенную позицию по украинскому вопросу. Он не идет на поводу стран «коллективного Запада» и считает, что должны учитываться и интересы России в вопросе мирного урегулирования. Аналогичную позицию занимает и председатель КНР Си Цзиньпин. Для западных стран заявление бразильского лидера – еще одно свидетельство продолжающейся утраты влияния на страны «глобального Юга».
18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 08:53
    Президент Бразилии отказался участвовать в конференции по Украине из-за отсутствия представителей России

    Очень любопытно будет узнать, кто ещё откажется. Мне особенно интересна позиция Сербии, Венгрии и Словакии...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:08
      hi!
      Цитата: Msi
      Очень любопытно будет узнать, кто ещё откажется.
      Чего гадать-то - кто откажется, кто не откажется...
      Ясно другое - кто ГЛАВНЫЕ участники. Трибалтика и поляки. Причём даже им заранее ясно - ничем конкретным этот междусобойчик не закончится. А потому даже у них никаких ожиданий - съездить на халяву, в спа в гостинице сходить, в приятной для них компании поужинать, себя показать и людей посмотреть.
      В общем, на что-то серьёзное эта "конференция" никак не тянет. Так, русофобский междусобойчик, к которым и мы, и они уже привыкли, потому что ничего нового.

      Вот если бы на средства Украины всё это было организовано, вот тогда для участников была бы новость! Проживание в мотеле и на ужин бутерброды с салом - вот это экзотика!
      1. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 09:19
        . Вот если бы на средства Украины всё это было организовано

        Вполне может выясниться, что участники сами всё оплачивают, плюс скидываются на Украину. А украинская делегация будет самой большой.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 09:13
      Очень любопытно будет узнать, кто ещё откажется.


      Ближе к конференции у многих обещавших приехать, начнутся простуды или непредвиденные обстоятельства. sad
    3. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 09:19
      Поедут все. Вопрос не в том кто поедет, а что там скажет.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 09:22
        Поедут все.

        Лично меня это не устроит. Меня эти многовекторные, уже сильно раздражают...
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          0
          Сегодня, 09:25
          Вы учтите, что они руководители не России. На них давят со всех сторон, они юлят, пытаясь не навредить своей стране. Россия не обращает внимание на их слова и петляния, понимает, что прогнуться и учитывает именно эту вероятность. Но есть страны, которые не хотят прогибаться и вот они портят всю малину американцам.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 08:53
    Смешная будет конференция. Соберутся англосаксы и их почитатели и будут хором жалеть Украину.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 08:55
    Вероятно, соберутся только ненавистники России. И какие-то их прислужники. Постепенно и другие отказы будут, после этих 2х больших стран
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:08
      Президент Бразилии отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия представителей России
      Всё логично. В мире происходят изменения и некоторые руководители государств, вполне обоснованно и целенаправленно, хотят присоединиться к процессу, именно к тем, кто эти изменения и двигают вперёд!
      Всё нормально!
      Саммит неудачников превратится в пшик ... нет там тех, кто может что то изменить, противопоставить что то кардинальное.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 09:12
        Посмотрим, на что будет похож этот саммит recourse На шипящих змей? Или каких-то тявкающих и завывающих?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:19
          Шипят, тявкают и ... ветер носит!
          Нас таким не проймёшь tongue
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 09:14
      Соберутся все враги России. А мы запомним тех, кто собрался. am
      Придёт время - спросим за это. good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 09:17
        Ну да, всех на карандаш!
        Может кто то до этого сидел в сторонке тихо, а тут их всех достанут на всеобщее обозрение ....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:22
          Пытаются затащить на саммит страны Глобального Юга. fool
          А им ещё осенью на саммит БРИКС+ в Казань ехать. laughing
  4. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 09:11
    Жалко что не поехал, мог бы неплохо разбавить антироссийскую кодлу, и даже знатно ее потролить. Но его тоже можно понять - зря терять драгоценное время никому не хочется.
  5. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 09:14
    в конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине

    Какое МИРНОЕ урегулирование, если украину продолжают накачивать оружием? О чем речь вообще? Прекратите поставки вооружений чубатым, и наступит тот самый, долгожданный МИР!!!
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:18
    Молодец, зачем тратить деньги и время на бессмысленный перелет и говорильню.