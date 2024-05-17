Президент Бразилии отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия представителей России

Бразилия не будет участвовать в конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. Такое решение принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Как считает президент Бразилии, участие в конференции не имеет смысла, поскольку представители России в ее работе участвовать также не будут. Но без участия всех сторон конфликта никакое урегулирование не представляется возможным.Ранее власти Китая заявили, что будут участвовать лишь в той конференции, которая будет устраивать и Украину, и Россию одновременно. Таким образом, уже и КНР, и Бразилия не примут участие в конференции.В итоге конференция состоится с присутствием Украины и западных стран, а это означает, что фактически она будет дублировать обычные встречи представителей стран «коллективного Запада» по вопросам поддержки Киева, и смысл данной конференции для мирного урегулирования действительно отсутствует.Напомним, что президент Бразилии Лула да Силва демонстрирует довольно взвешенную позицию по украинскому вопросу. Он не идет на поводу стран «коллективного Запада» и считает, что должны учитываться и интересы России в вопросе мирного урегулирования. Аналогичную позицию занимает и председатель КНР Си Цзиньпин. Для западных стран заявление бразильского лидера – еще одно свидетельство продолжающейся утраты влияния на страны «глобального Юга».

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