История своими руками. Троянский конь



«Троянский конь». Макет – наглядное пособие для уроков истории и литературы в средней школе. Фотография автора

Теперь о коне деревянном,

Чудном Эпеоса с помощью девы Паллады созданье,

Спой нам, как в город он был хитроумным введен Одиссеем,

Одиссея. Песнь восьмая. Гомер. Перевод В. А. Жуковского



Обложка этой книги…



«Троянский конь» – иллюстрация из книги «Приключения Одиссея» (прозаический пересказ Е. Тудоровской). Конь изображён явно сделанным из досок, но… выглядит вполне реалистично!



Иллюстрация из этой же книги. Конь очень даже реалистично выглядит, хотя и деревянный!

«Этот дар приносят Афине Воительнице уходящие данайцы.»



Древнее изображение «конь» на горлышке пифоса 675-650 гг. Музей Миконоса, остров Миконос



Фрагмент с «конём» крупным планом. В коне, как вы видите, имеются даже окошки, через которые смотрят находящиеся в нём герои. Музей Миконоса, остров Миконос



«Смерть Лаокоона и его сыновей». «Ватиканский Вергилий». «Энеида», книга II. Последняя треть IV либо начало V века н. э. Ватиканская апостольская библиотека, Рим



Этот же манускрипт. «Троянский конь». Одно из наиболее древних его изображений

Строить коня, подобье горы. Искусством Паллады

Движимы дивным, его обшивают распиленной елью, —

Лживая бродит молва — по обету ради возврата.

Сами же прячут внутри мужей, по жребью избранных,

Наглухо стену забив и в полой утробе громады



Все за дело взялись: катки подводят громаде

Под ноги, шею вокруг обвивают пеньковым канатом,

Тянут. Конь роковой тяжело подвигается к стенам,

Вражьим оружьем чреват. Вокруг невинные девы,

Мальчики гимны поют и ликуют, коснувшись веревки.



Иллюстрация из какой-то детской книги…



И это тоже иллюстрация из какого-то познавательного издания



«Конь» из кинофильма «Троя» (2004)



Этот же конь после съёмок кинофильма. Город Канаккале, Турция. Фотография Росса Бургесса



Фотография из Интернета, послужившая автору источником вдохновения…



Конь с фотографии, переведённый в схему для изготовления из кофейных палочек-мешалочек. Рис. А. Шепса



Развёртки «коня» на основе этой схемы



Склеенный бумажно-картонный остов «коня»



«Конь» в процессе «обрастания» «досками»



Вот они эти фигурки: были рыцари, стали греки. Главное – иметь острый нож, и тогда сделать их будет не очень трудно!



«Троянский конь», вид сзади, позволяющий хорошо рассмотреть добавленный к нему хвост!

История эта началась давно, очень давно, когда мама сводила меня на кинофильм «Странствия Одиссея» (1954) с Кирком Дугласом в главной роли, то есть где-то летом 1962 года. Ох, как мне тогда понравился этот фильм. Просто и сказать нельзя. Помнится, я тут же сделал себе греческие доспехи из бумаги, раскрашенные карандашами и склеенные канцелярским клеем. Очень понравился и корабль Одиссея, и все его приключения. Ну, раз так, то мама мне тут же купила книгу «Приключения Одиссея», которая стала одной из моих любимых книг надолго.Из неё-то я и узнал про «троянского коня», и она меня очень заинтересовала. Но… и не более того, пока я не прочитал уже саму «Илиаду», а потом ещё и отрывок из «Энеиды», где про него тоже шла речь. И вот что интересно. Везде этот конь и описывался по-разному и так же по-разному его изображали.Известно, что для постройки коня эллины срубили росшие в священной роще Аполлона кизиловые деревья (кранеи), жертвами умилостивили Аполлона и дали ему имя Карнея (ибо конь был сделан из клёна). При этом на боку «коня» была сделана надпись:О размерах «коня» не говорится ни в одном из произведений. Ни в «Илиаде», ни в «Одиссее», ни в «Энеиде», кроме того, что конь был так велик, что застрял в воротах Илиона. Также имеется множество разночтений относительно того, сколько в нём помещалось людей. Максимально названное количество просто поражает – согласно «Малой Илиаде», их было 3000, что явно невероятно. По сообщению Стесихора, воинов внутри было 100, называются числа 20, 23, либо всего лишь 9, которые названы, однако, все поимённо: Менелай, Одиссей, Диомед, Ферсандр, Сфенел, Акамант, Фоант, Махаон и Неоптолем. Вполне, кстати говоря, достаточно для того, чтобы неожиданно напасть на стражу у ворот, а она не могла в тот счастливый для Трои день быть очень уж большой, и открыть их для тайно возвратившихся ахейцев.Интересно, что больше всего внимания легендарному коню уделяется не в «Илиаде» и «Одиссее», что было бы вполне естественно, а в «Энеиде», где и боги уже совсем другие, и описана история совершенно другого героя.Энеида. Книга II. Перевод с латинского С. А. Ошерова под ред. Ф. А. Петровского.Что до изображений, то изображать знаменитого троянского коня начали ещё в глубокой древности, ну а позднее его чеканили на парадных щитах Нового времени, а ещё он стал излюбленной темой художников, которые писали картины на античные темы. Например, его изобразил Джованни Доменико Тьеполо, 1760 г., в виде совершенно, так сказать, нормальной конской… скульптуры! Хотя было совершенно очевидно, что конь, сделанный из досок (неважно каких, корабельных или же свежесрубленных) не мог быть таким.Наиболее достоверную фигуру коня нам показали в кинофильме «Троя» (2004). В нём он показан сделанным из корабельных досок от разбитых кораблей, причём сделан он явно наспех.Нередко троянского коня можно увидеть в детских познавательных книгах, но глядя на эти рисунки, невольно закрадывается мысль о том, что художники, их рисовавшие, не удосужились внимательно прочитать его вполне доступные описания. Например, есть изображения «троянского коня» на колёсах. Но… никто на колёса его как раз и не ставил, это троянцы покатили его в город, подложив под него катки. Но катки можно подложить только под плоскость, а значит, конь стоял на чём-то таком, подо что их можно было подложить и затем катить в сторону города.И тут в Интернете мне попалась фотография «троянского коня» с фигурками греков из набора фирмы «Звезда» под ним. Сама идея мне очень понравилась, причём прежде всего тем, что такой «конь» с фигурками – это не что иное, как отличное… наглядное пособие для уроков истории и литературы. Такие пособия и урок оживляют, и интерес у детей пробуждают к рукоделию, а это также очень важно во всех отношениях.Вот я и решил сделать точно такого же «коня», причём из самых доступных сегодня для всех материалов, каковыми являются палочки-мешалочки для кофе. Продаются они и через Интернет, и в специализированных магазинах упаковки. Продаются такие палочки разной длины, но ширина у них у всех одинаковая – 6 мм. Толщина – 1,3-1,8 мм. Наборы бывают и по 250, и по 500, и по 750 штук в пачке.Работа над «конём» началась следующим образом. По схеме А. Шепса были сделаны развёртки основных деталей: боковики – из плотной бумаги для черчения, дно с прорезью для люка – из упаковочного коричневого картона. Сборка основания макета проводилась так: боковые поверхности были приклеены к донышку для прочности суперклеем. После чего вырезались и все прочие «поперечные» детали коня, подгонялись по месту и приклеивались ПВА.Как вы видите на фотографии, некоторые линии сгиба деталей получились не резкими. Но это как раз и хорошо. Придаёт готовому «коню» естественности!«Доски» – палочки-мешалочки для кофе наклеивались на бумагу клеем «Момент». Где-то целые, где-то (реализма ради) обшивка составлялась из кусочков. Там, где требовалась особая прочность, обшивка подклеивалась «суперклеем», что, разумеется, надо делать в проветриваемой комнате и детям (если вы не хотите потом разнимать их склеенные пальцы) не давать, пока они не повзрослеют! На схеме автора (и А. Шепса), как вы видите, отсутствует хвост. На что автору было указано его внучкой, заявившей, что коней без хвоста не бывает. И уже в процессе работы хвост коню пришлось «изваять».Готовый конь был обработан наждачной бумагой и окрашен. Сначала чёрным акрилом с затеканием краски во все швы. Затем опять зачищен наждачной бумагой до светлого дерева. Затем окрашен палисандровой морилкой для дерева и покрыт бесцветным матовым цапонлаком. Катки, на которых стоит конь – палочки для шашлыков, покрытые янтарным нитролаком.Воины греки, повылезавшие из «коня», должны были иметь масштаб 1:72. Но набор греческих гоплитов фирмы звезда мне не понравился. Не то время! Поэтому я превратил в греков эпохи Троянской войны набор средневековых звездинских рыцарей-пехотинцев. Срезал кресты на сюрко, украсил гребнями нужной формы и рогами шлемы, сделал восьмёркообразный щит, - словом, подверг их исторически необходимой конверсии. Копья, кстати, тоже из проволоки. Вставлены они в отверстия, просверленные у воинов в кулаках. Микродрелью в ногах у всех воинов были просверлены отверстия для отрезков стальной проволоки толщиной 0,75 мм, которые были вставлены им в ноги для прочности крепления к настилу «коня». В настиле также были просверлены соответствующие отверстия и в них вставлены проволочки от ног. Так что «посажены» мои греки на основания «коня» очень даже прочно, ведь этому пособию суждено побывать и в детских руках!Затем «конь» был передан в 6-ю лингвистическую гимназию нашего города, где всем преподавателям очень понравился, и где он будет использоваться на уроках наряду с другими пособиями, которые туда уже были переданы и будут переданы в будущем.Ну и напоследок… Многие сегодня говорят и пишут, что наша российская школа переживает не лучшие дни. В чём-то это действительно так. Но… что толку языком-то молоть и стучать по клавиатуре компьютера, когда нужно не болтать, а делать. Школе можно и нужно помочь, и сделать это можно самыми разными способами, главное только – захотеть это сделать и немного подумать. Я, например, могу помочь школе путём изготовления наглядных пособий, хотя бы одной-двум. Но если бы занялись этим многие, то… ведь и многое бы тогда изменилось. В школах можно и нужно открывать интересные кружки, учить тому, что ты сам хорошо знаешь, живым языком передавать детям свой жизненный опыт. Причём у нас достаточно рукодельных пенсионеров, даже среди тех, кто посещает сайт ВО, которые вполне могли бы этим заняться! А их пример стал был полезным и для других…