Президент Мексики посоветовал молодёжи читать «Тараса Бульбу» Гоголя
Молодому поколению следует читать побольше книг, в том числе русских авторов. Об этом в социальной сети написал президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.
Как считает мексиканский лидер, ничто не может заменить хорошую литературу, в том числе и социальные сети, в которых так любит проводить время молодежь. В списке рекомендованной президентом Мексики литературы такие произведения как трактат Никколо Макиавелли «Государь», книги Габриэля Гарсиа Маркеса, Эрнеста Хемингуэя.
Отдельное внимание Обрадор уделил произведениям русских авторов. Так, президент Мексики посоветовал молодежи читать «Тараса Бульбу» Николая Гоголя. Кроме того, Обрадор советует читать «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Войну и мир» Льва Толстого, «Государство и революция» Владимира Ленина.
Интересно, что в списке, рекомендованном мексиканским лидером, произведения русских авторов представлены в большом количестве. Это свидетельствует о большом уважении Обрадора к русской литературе. Такая позиция не может не радовать, учитывая ту антирусскую вакханалию, которая в последние годы творится в западном медийном пространстве.
Напомним, что киевский режим и его западные покровители пытаются «отменить» русскую культуру, и это при ее огромном вкладе в общемировое культурное развитие. Но мир нельзя представить без русской литературы, русского балета, изобразительного искусства, произведений политических мыслителей. Поэтому молодежи всего мира действительно стоило бы прислушаться к словам Обрадора.
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