Президент Сербии: маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение

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Президент Сербии: маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение

Резолюция по Сребренице на предстоящей 23 мая Генеральной ассамблее ООН – это не почтение к погибшим, а наказание всего сербского народа. Ее целями является упразднение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ), возложение на нее ответственность за войну 1992-1995 года и в дальнейшем требование возмещения военного ущерба от Сербии.

Такое мнение высказал сербский лидер Александр Вучич в большом интервью местной телерадиокомпании РТС.



Я почти уверен, что наши друзья из Китая проголосуют против резолюции по Сребренице, как и Венгрия, и что Словакия, Кипр, ОАЭ, Бахрейн не будут «за»

- заявил президент Сербии.

По мнению Вучича, Запад пытается продавить резолюцию по Сребренице, чтобы наказать Сербию за самостоятельную политику. Он увидел параллели между этой ситуацией и поведением западных стран вскоре после Второй мировой войны.

Политик напомнил слова советского военачальника Георгия Жукова о том, что Запад способен быть неблагодарным. В частности, отметил Вучич, европейцы не испытывают чувства благодарности к нашей стране и ее армии за избавление от фашизма. Более того, маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за свое освобождение.

Сербский лидер отметил, что он, в отличие от советского военачальника, человек маленький, так как является всего лишь президентом небольшой, но очень свободолюбивой страны.


Говоря о предстоящих местных выборах, Вучич отметил, что народу Сербии не стоит относиться к ним, как к игре, ведь, голосуя, он сам определяет свою дальнейшую судьбу.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 09:30
    Да этой Европе вроде как получается и не нужно было это освобождение - вон они как нациков то поддерживают почти все.....
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 11:19
      Так вся объединенная Европа воевала против СССР, сколько там батальонов и дивизий из разных европейских стран входило в Вермахт и СС?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:31
    Президент Сербии: маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение
    Очевидное... если пустится по волнам памяти, наших людей, да и других, много чего интересного можно узнать!!!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:31
    «Маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение» —

    — Тут Европа с Георгием Константиновичем полностью согласна ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение» —

      — Тут Европа с Георгием Константиновичем полностью согласна ...


      Семнадцатый и сорок пятый год,
      Нам никогда, славяне, не простится.
      В семнадцатом был сброшен царский гнёт,
      А в сорок пятом победили фрицев.

      Нам не простят, что лапотный мужик
      На барина безбожно поднял руку
      И новый мир из старого возник
      С успешной экономикой, наукой.

      И пламенный им страшен манифест:
      "Земля - крестьянам, фабрики - рабочим!"
      И то, что небывалый был прогресс
      Не нравилось им тоже, между прочим.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 09:33
    В окружении дикого запада вполне логичные и правильные слова. У Сербов сейчас своя война хотя бы не потерять независимость.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 09:33
    А точно это был Жуков, а не товарищ Сталин?
  6. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    -1
    Сегодня, 09:45
    Я почти уверен, что наши друзья из Китая проголосуют против резолюции по Сребренице, как и Венгрия, и что Словакия, Кипр, ОАЭ, Бахрейн не будут «за»
    А про Россию и не вспомнил. Наверно мы ему не друзья, а так, как пел Высоцкий.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:45
    Так Запад уже и не скрывает свое лицо.
    ЕС, так это вообще 4-й Рейх
  8. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 09:47
    «Мы их освободили и они нам этого никогда не простят». Вроде бы именно так сказал Жуков Рокоссовскому в Берлине 45-го.
    Сильно сказано. Очень сильно. Разбирался Жуков в европейском менталитете.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 09:53
    Европу захватил ещё ко всему и сатанизм, от него мы освобождать точно не будем, чтоб не запачкатся
  10. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 10:04
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение» —

    — Тут Европа с Георгием Константиновичем полностью согласна ...

    Вотвам и здрасьте. Когда войска СССР были в Европе так "полностью" никто не считал. Сами вывели вооружённые силы, заменили их на НАТО и желаем восстания рабов? Что хозяин скажет, то и будут петь.
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 10:28
    "Европа никогда не простит СССР за свое освобождение".
    ВО! Увольте же наконец своего "автора"-гастарбайтера из весьма Средней Азии! Или пошлите его на курсы русского языка.