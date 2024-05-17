Президент Сербии: маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за своё освобождение

Я почти уверен, что наши друзья из Китая проголосуют против резолюции по Сребренице, как и Венгрия, и что Словакия, Кипр, ОАЭ, Бахрейн не будут «за»

Резолюция по Сребренице на предстоящей 23 мая Генеральной ассамблее ООН – это не почтение к погибшим, а наказание всего сербского народа. Ее целями является упразднение Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ), возложение на нее ответственность за войну 1992-1995 года и в дальнейшем требование возмещения военного ущерба от Сербии.Такое мнение высказал сербский лидер Александр Вучич в большом интервью местной телерадиокомпании РТС.- заявил президент Сербии.По мнению Вучича, Запад пытается продавить резолюцию по Сребренице, чтобы наказать Сербию за самостоятельную политику. Он увидел параллели между этой ситуацией и поведением западных стран вскоре после Второй мировой войны.Политик напомнил слова советского военачальника Георгия Жукова о том, что Запад способен быть неблагодарным. В частности, отметил Вучич, европейцы не испытывают чувства благодарности к нашей стране и ее армии за избавление от фашизма. Более того, маршал Жуков считал, что Европа никогда не простит СССР за свое освобождение.Сербский лидер отметил, что он, в отличие от советского военачальника, человек маленький, так как является всего лишь президентом небольшой, но очень свободолюбивой страны.Говоря о предстоящих местных выборах, Вучич отметил, что народу Сербии не стоит относиться к ним, как к игре, ведь, голосуя, он сам определяет свою дальнейшую судьбу.