Появляются новые подробности о стрелявшем в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Напомним, что это 71-летний Юрай Цинтула, который нанёс четыре огнестрельных ранения главе словацкого правительства, выпустив из пистолета в общей сложности пять пуль в течение примерно пары секунд.Словацкая пресса со ссылкой на следствие сообщает о том, что в архивах специальной службы ШтБ (ŠtB), которая действовала в те годы, когда единая Чехословакия шла социалистическим курсом, обнаружено досье на Цинтулу. В документах службы госбезопасности Чехословакии от 1989 года содержится информация о том, что Цинтула открыто выступает против коммунизма и настраивает против людей, приверженных коммунистической идеологии, других граждан.Имя Цинтулы из архивных сводок исчезает в 1990 году, когда сама ŠtB прекратила своё существование.Напомним, что сам арестованный в ходе допроса после покушения на Роберта Фицо заявил, что выступал против политики правительства Словакии. В частности, 71-летний Юрай Цинтула заявил, что он не поддерживает решение Роберта Фицо отказать Украине в предоставлении военной помощи. При этом сообщается, что супруга Цинтула – украинка, перебравшаяся в своё время в Словакию.Если Юрай Цинтула была активным антикоммунистом ещё в 1980 годах, то это может быть косвенным свидетельством того, что он находился под покровительством западных спецслужб. Особенно если учесть пункты в документах ШтБ, где говорится, что он занимался активной антикоммунистической пропагандой среди населения. Соответственно, Цинтулу и в настоящее время западные спецслужбы вполне могли использовать в своих целях. Особенно ввиду того, что и сам он, что называется, использоваться был рад.