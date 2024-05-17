В словацких архивах обнаружены документы, согласно которым обвиняемый в покушении на Роберта Фицо Цинтула в 1980-е годы вёл активную антикоммунистическую деятельность

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В словацких архивах обнаружены документы, согласно которым обвиняемый в покушении на Роберта Фицо Цинтула в 1980-е годы вёл активную антикоммунистическую деятельность

Появляются новые подробности о стрелявшем в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Напомним, что это 71-летний Юрай Цинтула, который нанёс четыре огнестрельных ранения главе словацкого правительства, выпустив из пистолета в общей сложности пять пуль в течение примерно пары секунд.

Словацкая пресса со ссылкой на следствие сообщает о том, что в архивах специальной службы ШтБ (ŠtB), которая действовала в те годы, когда единая Чехословакия шла социалистическим курсом, обнаружено досье на Цинтулу. В документах службы госбезопасности Чехословакии от 1989 года содержится информация о том, что Цинтула открыто выступает против коммунизма и настраивает против людей, приверженных коммунистической идеологии, других граждан.



Имя Цинтулы из архивных сводок исчезает в 1990 году, когда сама ŠtB прекратила своё существование.

Напомним, что сам арестованный в ходе допроса после покушения на Роберта Фицо заявил, что выступал против политики правительства Словакии. В частности, 71-летний Юрай Цинтула заявил, что он не поддерживает решение Роберта Фицо отказать Украине в предоставлении военной помощи. При этом сообщается, что супруга Цинтула – украинка, перебравшаяся в своё время в Словакию.

Если Юрай Цинтула была активным антикоммунистом ещё в 1980 годах, то это может быть косвенным свидетельством того, что он находился под покровительством западных спецслужб. Особенно если учесть пункты в документах ШтБ, где говорится, что он занимался активной антикоммунистической пропагандой среди населения. Соответственно, Цинтулу и в настоящее время западные спецслужбы вполне могли использовать в своих целях. Особенно ввиду того, что и сам он, что называется, использоваться был рад.
22 комментария
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  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 09:33
    Окраинцы уже провели полное и объективное расследование. Он агент КГБ.
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +6
      Сегодня, 09:50
      Почему то я совсем не удивлен!
      В настоящее время европейский Антикоммунизм равен Русофобии!
      Правильно президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова:
      "Европа никогда не простит русским, что мы освободили её от нацизма!"
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 09:36
    Появляются новые подробности о стрелявшем в премьер-министра Словакии

    Кому интересны эти подробности?
    Террориста следует без подробностей повесить, кремировать и забыть.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +6
      Сегодня, 09:41
      Неверно. Нужны хотя бы посредники - заказчиков явно не знает. Можно неплохой скандал потом закрутить.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 09:43
        Это дело специально обученных людей и не требует широкого обсуждения с рекламой доселе никому не известного идиота.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          +3
          Сегодня, 09:54
          Вот если бы он за три секунды не выстрелил 5 раз и не попал при этом 4 раза, то да - наверно идиот. А так даром, что лицом идиот, а по результатам придурком не выглядит. А реклама его, наверно, для того, чтобы ко времени, какого нибудь вброса, например: Убийство Фицо заказали и организовали Шарль Мишель вместе с У́рсулой Гертру́дой фон дер Ля́йен и Жозе́пом Борре́лем Фонте́льесом. Для этого убийца должен быть узнаваем и его имя и то, что он сделал быть на слуху. Выборы то в Европарламент уже скоро.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 10:07
            по результатам придурком не выглядит.
            Он в упор стрелял. Да и в тир, как больштинство легальны владельцев пистолетов в Словакии , захаживал наверняка.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:41
      И уничтожить все архивные документы.
  3. Трус Звание
    Трус
    +4
    Сегодня, 09:42
    «В Словакии арестована жена Цинтулы: она беженка с Украины»
    Вечер перестаёт быть томным.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 09:58
      Журналист Кирилл Бенедиктов рассказал, что супруга преступника участвовала в государственном перевороте на Украине.
      «Жена Юрая Цинтулы, покушавшегося на премьер-министра Словакии Роберта Фицо (за чью жизнь сейчас борются врачи) арестована словацкой полицией. Она беженка с Украины, активистка майдана. В общем, ничего неожиданного»
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 10:03
      По некоторым данным, в молодости, в 80-е годы, Юрай Цинтула проживал в Советской Литве, в городе Вильнюсе, и сожительствовал с русской певицей. Не с Лаймой ли Вайкуле хотя та из Латвии. Вот было бы развитие истории.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 09:44
    Эта Цинтула - апофеоз апофигея западной идеологии.

    Получается, вся его жизнь была отдана борьбе против России. В 80-е - против Советского Союза и коммунистической идеологии, потом горло драл за западные ценности, дальше, под руководством Вашингтона, за Украину. И закончилось всё банальным терроризмом, попыткой убийства лидера государства.
    Прямо-таки олицетворение политики Запада за многие десятилетия, если не века. Борьба против Росии, какой бы она не была, а в конце - то самое, в чём они пытаются обвинить всех, кроме себя и против чего на словах борются.

    Во время "Пражской весны" ему 15 лет было. См ещё мало что соображал. Наверняка папа, ветеран созданной немцами Regierungstruppe des Protektorats Bohmen und Mahren, на кухне в уши надул.
    Вот откуда ноги-то растут.
    1. barclay Звание
      barclay
      +4
      Сегодня, 09:58
      Вдобавок к сказанному он сторонник ЛГБТ, и с большой вероятностью педик. Вобщем это промокашка, впитавшая в себя все самое вонючее дерьмо.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:02
        Цитата: barclay
        Вдобавок к сказанному он сторонник ЛГБТ, и с большой вероятностью педик.
        Ну, это так, довесок к кошмару... (с)
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 10:05
      Так Словакия в этот протекторат не входила.) Существовало так называемое Независимое Словацкое Государство.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:11
        Цитата: Sergej1972
        Так Словакия в этот протекторат не входила.) Существовало так называемое Независимое Словацкое Государство.
        Моравия - как её ни пририсовывай куда-то, а всегда была частью Словакии. По крайней мере, в головах самих словаков. Про советское время знаю точно.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 11:04
          Моравия это часть Чехии, неофициальный центр Брно. Чехия исторически делится на Чехию в узком смысле, Моравию и Чешскую Силезию. Хотя административное деление Чешской Республики особо не учитывает это разделение. Сами чехи делятся на чехов в узком смысле и мораван. В Моравии есть небольшой исторический регион Моравская Словакия, но он никогда в Словакию не входил. Во времена ЧССР моравские области входили именно в Чехию, а в 1939-1945 годах входили в состав Протектората. Этот убийца словак, его папа, скорее всего, был в молодости гражданином Независимого Словацкого Государства, а не Протектората Богемия и Моравия.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:00
    Ярые антикоммунисты обычно те ещё кадры. sad
  6. 123_123 Звание
    123_123
    -1
    Сегодня, 10:15
    Полный набор отрицательных качеств: гомосек, антикоммунист, террорист, предатель отечества. Это те, на кого опираются американцы по всему миру. Заставляет задуматься, почему именно на украине у них получилось провести путч.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 10:29
      Цитата: 123_123
      предатель отечества.
      Так помнится, что Мазепу Петр I наградил орденом Иуды. Педиками до недавнего времени, правда украинцы не были, а остального хоть отбавляй. Украинца Бандеру посадили в Польше за тер акт. Принимал непосредственное участие в акциях возмездия, убийствах оппонентов. Бандера являлся одним из организаторов убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году. Летом 1936 года все организаторы этого террористического акта были арестованы польской полицией. Варшавский окружной суд приговорил Бандеру и других руководителей заговора к смертной казни, которую потом заменили пожизненным заключением.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Сегодня, 10:27
    то есть Фицо коммунист))? кому интересно кем этот пудель был в 80е то что охрано у Фицо гуано и так понятно
  8. Николай310 Звание
    Николай310
    -1
    Сегодня, 11:06
    И что? Ильин, Шмелев и Солженицын тоже вели...

    Но почему-то считаются героями...

    Может хватит уже на двух стульях сидеть???