Киев потребовал от союзников подготовить «как можно скорее» 150 тысяч украинских военных

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Киев потребовал от союзников подготовить «как можно скорее» 150 тысяч украинских военных

Киевская хунта планирует на первом этапе мобилизовать не менее 150 тысяч украинцев, именно такое количество страны НАТО планируют обучить для отражения летнего наступления России. Сколько времени займет подготовка и намерены ли российские войска ждать конца обучения, такую информацию западная пресса не распространяет.

По данным New York Times, НАТО подготовит для ВСУ 150 тысяч военнослужащих, которым предстоит этим летом отражать массированное наступление ВС России. Цифра взята не с потолка, именно такие данные Киев отправил своим союзникам, потребовав провести подготовку «как можно скорее». Отмечается, что набрать такое количество мобилизованных требуется в короткие сроки, иначе в этом смысла не будет. Нынешние темпы с 20 тысячами выловленных на улицах украинцах в месяц не устраивают ни Киев, ни Запад.



Ситуацию должен исправить новый закон о тотальной мобилизации, а также снижение возраста с 27 до 25 лет. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, снижение возрастной планки может дать прирост в 100 тысяч человек, которых обязательно загонят в окопы. Еще примерно 10–20 тысяч планируется вытащить из тюрем, а остальных уже набрать в ходе облав и т. д.

В то же время украинские эксперты считают, что 150 тысяч новых мобилизованных не помогут переломить ситуацию, их не хватит даже для затыкания дыр в обороне. Нужно разом отправить на фронт не менее 300 тысяч, чтобы остановить наступление ВС России.

Сейчас Генштаб ВСУ формирует 10 новых бригад, причем с прошлой осени. Пять из них практически готовы к отправке на фронт, еще пять испытывают проблемы с техникой, вооружениями и личным составом. Эти 50 тысяч человек Киев кинет в бой в ближайшее время, поскольку потери уже превышают цифры отправленных на фронт.
24 комментария
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  1. polinet Звание
    polinet
    +3
    Сегодня, 09:55
    Россия развернула 500-тысячную группировку на украинской границе, что аналитики считают подготовкой к сокрушению украинской обороны. Резкое увеличение численности войск окажет огромное давление на Украину, которая сильно зависит от поддержки Запада.

    Доктор Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил (RUSI) подчеркнул серьезность ситуации, заявив: «Российские силы в настоящее время увеличились до 510 000 военнослужащих. Перспективы Украины мрачны.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 10:01
      На границе? По-моему это на сегодняшний день цифры всей участвующей в СВО группировки войск ВС РФ.

      Почему так происходит, рассказал ВСУшник с позывным «Ронин». По его словам, дело не в западной якобе зраде, которую разгоняет Зе-команда. Военная помощь от стран НАТО, в том числе от США, поступала регулярно.

      Он прямо сказал: «Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому… у нас в бригаде сейчас из роты воюет пятая часть. В течение последнего полугода пополнения вообще не было. До того все волны были более-менее ровные. Большей частью старались грести наркоманов, алкосостав, людей из села и им подобных. Кого не очень жалко и кто не откупится».Этих «хероев», по словам «Ронина», уже утилизировали, качество пополнений низкое, не способное удержать позиции. Оказывается, базовую военную подготовку в укровермахте сократили с трех до одного месяца. Это «конвейер без закрепления навыков… Люди боятся попасть под власть ......., которые их просто убьют тупыми командами».

      Самостийный вояка с ником @odshbr79 из 79-й ОДШБр «Миколаїв» сообщает побратимам: «Что делает командование, никто не понимает. Сняли с других участков фронта кучу людей и отправили под Харьков. По всей линии соприкосновения оборона просто ослабла».

      Захисник обращает особое внимание на брехню официальных лиц незалежной и Зе-писак: «Пора уже заканчивать врать о „невероятных“ победах, о „занятии более выгодных“ позиций, запускать непонятных журналюг (вроде Бутусова, который уже „спалил“ все русские танки в Красногоровке) на фронт. Необходимо трезво оценить обстановку и заменить всех алкашей-генералов на думающих офицеров, пока еще есть время».

      На армейском форуме ВСУ о битве за Красногоровку сообщается, что захисники целыми пiдроздiлами могут просто уйти с передовой, как это было в КрОЗ после того, как по ним начал бить прямой наводкой танк-черепаха. Укровояки ссылались на усталость от предыдущих боев и на то, что удерживавшая позиции рота не подготовила их для обороны.

      Потом командование группировки «Таврия» набрало «мяса» и тупо бросило его на цеха огнеупорного завода, где уже закрепились русские. Было несколько накатов, которые закончились горой «двухсотых». «Мы даже объяснить не можем, почему тела бойцов до сих не могут отправить родным. А врать им не хочется. Тяжело», — пишет «миколаївец».
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 10:09
        В продолжении поста.
        Сообщают о полной жести в Херсоне, вновь прибывшие ТЦКшники выбивают кувалдами двери в квартирах и обыскивают, забирают даже тех у кого отстрочка или бронь от призыва.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +3
          Сегодня, 10:14
          и какой потом из него боец?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 10:15
            А разве у ВСУ есть другие варианты?Как то даже некоторые зубами держатся.

            08:20 МСК Армия России завершает разгром врага в Нетайлово за Авдеевкой (неофициально)▪️Нацистские ресурсы в панике сообщают: "Нетайлово переходит под полный контроль врага, русские смогли там закрепиться, их там целая толпа уже. Становится очень тяжело в Яснобродовке и пока часть Уманского держим, другие улицы под контролем врага, каждый раз они накапливают силы и занимают подвалы, из которых будет очень трудно их выкурить".
            Вопреки победным сообщениям в Сети, на самом деле населенный пункт ещё полностью не взят, противник всё ещё пытается удержаться на окраине, откуда его активно выбивают наши, сообщают нам бойцы с места.

            08:48 МСК. Донецкое направление: выход ВС РФ на западную окраину Георгиевки: обстановка к исходу 16 мая 2024 года (неофициально)В конце апреля и первых числах мая российские войска смогли существенно продвинуться (https://t.me/rybar/59774) в центре Георгиевки, заняв территори предприятия «Сельхозхимия» и здание Дома культуры. После этого они продолжили атаковать, выйдя к западным окраинам населенного пункта.▪️По последним данным, сегодня подразделения ВС РФ взяли последние два дома на улице Центральной, фактически полностью выбив украинские формирования из села. Под контролем противника оставалась одна постройка на окраине, однако ее снесли бомбовым ударом вместе с подвалом.На данный момент бойцы 150 мотострелковой дивизии закрепляются на взятых ими рубежах в Георгиевке. Однако не исключено, что параллельно с «подтягиванием флангов» ВС РФ предпримут попытку «заскочить» и в Максимильяновку.▪️На другом участке продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска пытаются продвинуться со стороны ранее взятой территории огнеупорного завода. При этом судьба нескольких отделений ВСУ, окруженных к востоку от города, остается пока неизвестной.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -1
              Сегодня, 10:17
              конечно есть, и у них есть умные люди но их никто не слушает
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 10:19
          сообщают о полной жести --- OrangeBigg

          Ничего удивительного! Надо же
          подготовить .... поскорее

          Тупо для утилизации готовят.Когда-то подойдёт время сбора урожая на этих русских землях. Обильный урожай будет
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:03
      Так стоп. Джек Уотлинг преждставитель РУСИ? wassat
  2. Taskhyl
    Taskhyl
    -10
    Сегодня, 09:59
    Да там и 300 тыс., надёргают, и миллион, если поставят себе такую цель. А эти сказки про невосполнимые потери л/с годятся лишь для наших умалишенных ура-патриотов
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 10:15
      только это не солдат а кусок мяса который погибнет в первом бою, за несколько месяцев потеряют то что надергают
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 10:34
      Вы абсолюно правы! А такой резерв, как хлопчики 18-25 рикив? А закон их грести можно за 15 хвылин принять.
  3. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 10:00
    Сколько времени займет подготовка и намерены ли российские войска ждать конца обучения
    ну не знаю feel
    Нужно разом отправить на фронт не менее 300 тысяч

    А заградотряды в это число входят?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:05
    . такое количество мобилизованных требуется в короткие сроки, иначе в этом смысла не будет.

    А ничего, что сам проект краина давно не имеет смысла?
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 10:09
    О каком "летнем массированном наступлении" они лепечут?!..
    То, что происходит на севере - создание санитарной зоны. Не более!
    Именно для этого там столько л/с и не больше.
    На донецком направлении (опять же теми силами, что там задействованы) задача максимум - выйти на админ.границы Донецкой области.
    Для проведения "летнего массированного наступления" России тоже не мешало бы попросить кого-то «как можно скорее» подготовить тысяч 200-300.
    Это чтобы... такими темпами... хотя бы до реки до октябрьских добраться... (злой я сегодня...)
  6. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +2
    Сегодня, 10:14
    они там совсем чтоли тупые? что смогут научить военные нато? любой солдат всу прошедшие бои за пояс заткнет этих инструкторов
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:29
      что смогут научить военные нато?
      ....а тут речь не о тактике . а об рассказ-показ, то есть пояснить как пользоваться оружием нате..да и то на уровне стрелковки...автоматы, пулемёты, гранатомёты, ПТУР, ПЗРК...не более...на сложную технику просто времени нет и не будет..и вот после этого обучения далее сами...а сами это уже понятно как будет
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 10:33
        своих не хватает? ......
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:36
          своих не хватает? ......
          ...а кого это своих? прыгунков?...своих которые проходили обучения почти всех перестреляли, остальные которые проходят обучение на западе, всё чаще в бега подаются, особо много когда обучение подходит к завершению
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:18
    Киев потребовал от союзников подготовить «как можно скорее» 150 тысяч украинских военных
    . Даже по простому, что б получить, хотя б полторы сотни тысяч солдат, надо собрать/мобилизовать пару сотен тысяч "мяса", а то и больше.
    Смогут ли? Время и возможность такое сделать, им дадут?
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 10:54
      [quote] Время и возможность такое сделать, им дадут?[quote]....а если и дадут.....если сейчас регулярные перестрелки в рядах всук что б по Волге уйти...я представляю что будет когда оружие дадут схваченному на улице, вытащенному с подвала....тут такая Волна будет...минобороне следует уже сейчас призадуматься, где их размещать и чем кормить....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:12
        Так то забугорные напрочь забывают, что после их очередного "дранг нах остен", у нас проблема, где их всех хоронить/прикапывать?
        Да, на этот раз они ставили, в общем то бывших наших, перекоряив им мозги и вырасти нелюдь, но мы им этого не забудем...
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 11:22
          в общем то бывших наших, перекоряив им мозги и вырасти нелюдь, но
          ....да нашими они не когда не были...так ..восточные и южные регионы...а так остальные за 30 лет обендерились наглухо без всякого напряга запада..я лично свидетель как это происходило...единственно таких паскуд запад только легко подтолкнул
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:50
    Нынешние темпы с 20 тысячами выловленных на улицах украинцах
    Выловленные украинцы. Повеселили wink
  9. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 11:26
    Цитата: Taskhyl
    Да там и 300 тыс., надёргают, и миллион, если поставят себе такую цель. А эти сказки про невосполнимые потери л/с годятся лишь для наших умалишенных ура-патриотов

    а кто им даст доехать до лбс? Наши утилизируют по дороге большую часть.