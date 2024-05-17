Киевская хунта планирует на первом этапе мобилизовать не менее 150 тысяч украинцев, именно такое количество страны НАТО планируют обучить для отражения летнего наступления России. Сколько времени займет подготовка и намерены ли российские войска ждать конца обучения, такую информацию западная пресса не распространяет.По данным New York Times, НАТО подготовит для ВСУ 150 тысяч военнослужащих, которым предстоит этим летом отражать массированное наступление ВС России. Цифра взята не с потолка, именно такие данные Киев отправил своим союзникам, потребовав провести подготовку «как можно скорее». Отмечается, что набрать такое количество мобилизованных требуется в короткие сроки, иначе в этом смысла не будет. Нынешние темпы с 20 тысячами выловленных на улицах украинцах в месяц не устраивают ни Киев, ни Запад.Ситуацию должен исправить новый закон о тотальной мобилизации, а также снижение возраста с 27 до 25 лет. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, снижение возрастной планки может дать прирост в 100 тысяч человек, которых обязательно загонят в окопы. Еще примерно 10–20 тысяч планируется вытащить из тюрем, а остальных уже набрать в ходе облав и т. д.В то же время украинские эксперты считают, что 150 тысяч новых мобилизованных не помогут переломить ситуацию, их не хватит даже для затыкания дыр в обороне. Нужно разом отправить на фронт не менее 300 тысяч, чтобы остановить наступление ВС России.Сейчас Генштаб ВСУ формирует 10 новых бригад, причем с прошлой осени. Пять из них практически готовы к отправке на фронт, еще пять испытывают проблемы с техникой, вооружениями и личным составом. Эти 50 тысяч человек Киев кинет в бой в ближайшее время, поскольку потери уже превышают цифры отправленных на фронт.