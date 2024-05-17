Украинские эксперты: Если в ближайшие дни ситуацию под Харьковом не удастся переломить, то ВСУ ждёт цугцванг

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Украинские эксперты: Если в ближайшие дни ситуацию под Харьковом не удастся переломить, то ВСУ ждёт цугцванг

Украинские эксперты анализируют ситуацию на севере Харьковской области, склоняясь к тому, что если в ближайшее время украинские войска не смогут переломить ход событий, то ситуация для ВСУ сведётся к цугцвангу. Цугцвангом, напомним, называют ситуацию в шахматной партии, когда любой ход приводит к ухудшению положения одной из сторон.

Большинство украинских аналитиков, включая военных, уверены, что наступление ВС РФ на севере Харьковщины «не является основным» и что российская армия якобы может готовить «по-настоящему масштабное наступление» на другом направлении. Однако всё сводится к тому, что даже если это «не основное наступление», то проигнорировать его украинскому командованию никак нельзя, ведь в этом случае российская армия войдёт в Харьков.



На сегодняшний день расстояние от передовых подразделений ВС РФ до окружной дороги Харькова составляет около 18-19 км (от окраины села Липцы). ВСУ, НГУ и ГУР бросают на это направление, а также в Волчанск, резервные формирования, что вызывает озабоченность у украинских экспертов. Ведь резервы ввиду интенсивности боёв с ограниченным контингентом ВС РФ при полном превосходстве ВКС РФ в воздухе способны сточиться в течение нескольких недель, как это уже было во время украинского контрнаступления в Запорожской области. С другой стороны, если и далее «отходить на более выгодные позиции», то в течение нескольких суток ВСУ рискуют потерять значительные площади вплоть до Харькова и получить русский Дамоклов меч, нависающий над войсками киевского режима в этом городе.

При этом на Украине и на Западе пытаются получить ответ от командования, какой стратегии ВСУ в данном случае собираются придерживаться. Ответа пока нет. Есть он, разве что, в действиях – Сырский и Буданов (внесён в российский список экстремистов и террористов) продолжают использовать резервы для сдерживания продвижения ВС РФ в Харьковской области, только ни один, ни другой не могут сказать, на какое время этих резервов хватит, в том числе против российских ФАБ с УМПК, и если хватит ненадолго, то чем закрывать другие участки фронта в случае активизации ВС РФ на новых направлениях.
19 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:06
    Украинские эксперты: Если в ближайшие дни ситуацию под Харьковом не удастся переломить, то ВСУ ждёт цугцванг
    . Вопрос... как они собираются ситуацию переломить?
    Переломалка у них выросла или как?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:07
      Тем паче, что в шахматах подкачали.... wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 10:14
        Да кто там в шахматы играть может/будет?
        Впрочем, это их проблемы... пусть читают свои комиксы и надеятся, что прилетит капитан Америка и всех спасёт...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:15
      Цитата: rocket757
      Вопрос... как они собираются ситуацию переломить?
      Переломалка у них выросла или как?

      А никак, их просто русские войска, поставят на "фертоинг".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:23
        В общем то, понесёт их ветром или течением/приливом...
        Наше наступление, как прилив!!! Конечно и такое можно остановить, но это надо очень, очень посторатся и будет стоить больших трудов, усилий.
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 10:23
      Вопрос... как они собираются ситуацию переломить?
      Переломалка у них выросла или как?

      В ставке нюхнут дури и опять "всё под контролем"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:26
        О, а это многое объясняет... белый, он такой, мозги гасит, зато фантазию взбадривает до небес...
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 10:46
          " белый".. это Вы о сале?.. ))
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 10:49
            Ха, ха, такое белое и у меня в холодильнике лежит, с чесноком и перчиком... вкусняшка!
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +1
              Сегодня, 10:51
              Понял. Это " зависимость".)
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 11:05
                Не буду отказываться... что есть, то есть!
                Если подумать... який вьетнамец сало не исты?
    4. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 10:50
      Самое интересное это то, что на окраине появились эксперды laughing цунцгванг они слышали где то, а не понимают, что он у них ещё с 2014го. laughing эксперды блин
  2. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 10:08
    Вобщем, как было у них сказано, ситуация тяжёлая, но контролируемая....
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:13
    Украинские эксперты анализируют ситуацию на севере Харьковской области, склоняясь к тому, что если в ближайшее время украинские войска не смогут переломить ход событий, то ситуация для ВСУ сведётся к цугцвангу.
    Да не цугцванг а валгала, в цугцванге ВСУ когда подорвали "Северный поток". feel
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 10:15
    На Украине цугцванг с 2014-го года необратимый, а вобще они к нему с 1991-го уверенно шли. Так что то, что творится сейчас - мелкая неприятность о общем ряду катастроф.
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +3
    Сегодня, 10:20
    Xoxлы требуют ответа от стран Запада: "Что им делать?"
    И ответа пока нет...
    Пока ответа от пиндocoв и их европейских шавок нет, я им отвечу:
    Хoxлы - руки в гору!
    Сдавайтесь!
    Перестреляйте ваших комиссаров - бандеровцев и нацистов в заградотрядах!
    Вызывайте "Волгу"!
    Накормим, уведём с передовой, окажем медицинскую помощь!
    Живее будете!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 10:49
      Экий Вы Пауль,добренький... Пусть сначала ФСБ с ними разберется.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:30
    «ВСУ ждёт цугцванг» —

    — Зверёк такой ...
  7. Задира Звание
    Задира
    0
    Сегодня, 10:32
    Ведь резервы ввиду интенсивности боёв с ограниченным контингентом ВС РФ при полном превосходстве ВКС РФ в воздухе способны сточиться в течение нескольких недель, как это уже было во время украинского контрнаступления в Запорожской области

    В городской застройке огневой контакт короткий, особо то бомбы не покидаешь - можно и своих накрыть