Украинские эксперты анализируют ситуацию на севере Харьковской области, склоняясь к тому, что если в ближайшее время украинские войска не смогут переломить ход событий, то ситуация для ВСУ сведётся к цугцвангу. Цугцвангом, напомним, называют ситуацию в шахматной партии, когда любой ход приводит к ухудшению положения одной из сторон.Большинство украинских аналитиков, включая военных, уверены, что наступление ВС РФ на севере Харьковщины «не является основным» и что российская армия якобы может готовить «по-настоящему масштабное наступление» на другом направлении. Однако всё сводится к тому, что даже если это «не основное наступление», то проигнорировать его украинскому командованию никак нельзя, ведь в этом случае российская армия войдёт в Харьков.На сегодняшний день расстояние от передовых подразделений ВС РФ до окружной дороги Харькова составляет около 18-19 км (от окраины села Липцы). ВСУ, НГУ и ГУР бросают на это направление, а также в Волчанск, резервные формирования, что вызывает озабоченность у украинских экспертов. Ведь резервы ввиду интенсивности боёв с ограниченным контингентом ВС РФ при полном превосходстве ВКС РФ в воздухе способны сточиться в течение нескольких недель, как это уже было во время украинского контрнаступления в Запорожской области. С другой стороны, если и далее «отходить на более выгодные позиции», то в течение нескольких суток ВСУ рискуют потерять значительные площади вплоть до Харькова и получить русский Дамоклов меч, нависающий над войсками киевского режима в этом городе.При этом на Украине и на Западе пытаются получить ответ от командования, какой стратегии ВСУ в данном случае собираются придерживаться. Ответа пока нет. Есть он, разве что, в действиях – Сырский и Буданов (внесён в российский список экстремистов и террористов) продолжают использовать резервы для сдерживания продвижения ВС РФ в Харьковской области, только ни один, ни другой не могут сказать, на какое время этих резервов хватит, в том числе против российских ФАБ с УМПК, и если хватит ненадолго, то чем закрывать другие участки фронта в случае активизации ВС РФ на новых направлениях.