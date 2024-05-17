Президент России поблагодарил жителей китайского Харбина за сохранение памяти о советских воинах
Президент России Владимир Путин выразил признательность китайским властям и жителям города Харбин за сохранение памяти о советских воинах-освободителях.
В ходе визита в Китай российская делегация посетила город Харбин, где состоялось возложение цветов к мемориалу советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Второй мировой войны при освобождении региона от японских захватчиков. Путин отметил бережное отношение китайских властей к памяти о совместных страницах боевой славы и общему историческому, духовному и культурному наследию. В боях за освобождение северо-восточных регионов Китая от японских оккупантов погибли более 12 тысяч бойцов Советской армии. Российский лидер подчеркнул, что Харбин является городом-символом братства народов России и Китая.
Путин напомнил, что 16 сентября 1945 года именно в городе Харбин прошел совместный парад Победы, ознаменовавший окончание боевых действий на тихоокеанском фронте и полную победу во Второй мировой войне. Тогда в торжественной церемонии принимали участие более 300 тысяч человек, что стало настоящим праздником долгожданного мира и единения русского и китайского народов.
В Харбине президент России принял участие в церемонии открытия двустороннего российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В программу входит также посещение Харбинского политехнического университета и выступление перед студентами, аспирантами и преподавателями и осмотр единственного в городе действующего православного храма — Покрова Пресвятой Богородицы.
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