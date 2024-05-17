Президент России поблагодарил жителей китайского Харбина за сохранение памяти о советских воинах

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Президент России поблагодарил жителей китайского Харбина за сохранение памяти о советских воинах

Президент России Владимир Путин выразил признательность китайским властям и жителям города Харбин за сохранение памяти о советских воинах-освободителях.

В ходе визита в Китай российская делегация посетила город Харбин, где состоялось возложение цветов к мемориалу советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Второй мировой войны при освобождении региона от японских захватчиков. Путин отметил бережное отношение китайских властей к памяти о совместных страницах боевой славы и общему историческому, духовному и культурному наследию. В боях за освобождение северо-восточных регионов Китая от японских оккупантов погибли более 12 тысяч бойцов Советской армии. Российский лидер подчеркнул, что Харбин является городом-символом братства народов России и Китая.



Путин напомнил, что 16 сентября 1945 года именно в городе Харбин прошел совместный парад Победы, ознаменовавший окончание боевых действий на тихоокеанском фронте и полную победу во Второй мировой войне. Тогда в торжественной церемонии принимали участие более 300 тысяч человек, что стало настоящим праздником долгожданного мира и единения русского и китайского народов.

В Харбине президент России принял участие в церемонии открытия двустороннего российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В программу входит также посещение Харбинского политехнического университета и выступление перед студентами, аспирантами и преподавателями и осмотр единственного в городе действующего православного храма — Покрова Пресвятой Богородицы.
3 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 10:50
    Интересные новости приходят.

    В ответ на агрессивные действия Вашингтона Россия объявила о производстве своих ракетных комплексов средней и меньшей дальности:

    «В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение», — заявили в МИД (РИА Новости).
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:56
      в городе Харбин прошел совместный парад Победы

      ... Инженер. Расстёгнут ворот.
      Фляга. Карабин.
      - Здесь построим русский город,
      Назовём - Харбин... (А. Несмелов, 1902 год)
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -2
    Сегодня, 11:01
    Забирать у китайцев пора Харбин, полосу КВЖД, да и всю Маньчжурию.
    ... Да и Пекин тоже зачем-то ведь брали...