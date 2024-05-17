Профессор Оксфорда: Франция или Великобритания не смогут защитить Европу своим ядерным оружием
Ни Франция, ни Великобритания не обладают таким ядерным потенциалом, который позволил бы им обеспечить безопасность Европы в случае конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Оксфорда Деррик Уайетт, которого цитирует американское издание The Politico.
Как утверждает эксперт, если Париж или Лондон кого и могут защитить, то только самих себя, да и то с большой натяжкой. Ведь Великобритания обладает лишь единственной атомной субмариной с ракетами «Трайдент». Французский ядерный арсенал чуть больше. Но и его не хватит для противостояния с Российской Федерацией.
Следовательно, надежды президента Франции Эммануэля Макрона на то, что французский «ядерный зонтик» защитит всю Европу, являются беспочвенными. Европе можно рассчитывать лишь на поддержку со стороны США, и российские власти, отмечает аналитик, об этом прекрасно осведомлены.
У России огромный ядерный потенциал, противостоять ей могут лишь США, но им вряд ли есть резон вступать в серьезнейшее противостояние с целью защиты европейских союзников.
Между тем, европейские лидеры сами, и об этом британский профессор не говорит, своими действиями поставили Европу на грань вооруженного конфликта с Россией. Тот же Макрон занимается провокационной деятельностью, озвучивая планы ввода французских войск на Украину. Недалеко ушли от него и британские лидеры, угрожающие применением дальнобойных ракет, переданных Украине, по целям на российской территории.
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