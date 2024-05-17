Профессор Оксфорда: Франция или Великобритания не смогут защитить Европу своим ядерным оружием

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Профессор Оксфорда: Франция или Великобритания не смогут защитить Европу своим ядерным оружием

Ни Франция, ни Великобритания не обладают таким ядерным потенциалом, который позволил бы им обеспечить безопасность Европы в случае конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Оксфорда Деррик Уайетт, которого цитирует американское издание The Politico.

Как утверждает эксперт, если Париж или Лондон кого и могут защитить, то только самих себя, да и то с большой натяжкой. Ведь Великобритания обладает лишь единственной атомной субмариной с ракетами «Трайдент». Французский ядерный арсенал чуть больше. Но и его не хватит для противостояния с Российской Федерацией.



Следовательно, надежды президента Франции Эммануэля Макрона на то, что французский «ядерный зонтик» защитит всю Европу, являются беспочвенными. Европе можно рассчитывать лишь на поддержку со стороны США, и российские власти, отмечает аналитик, об этом прекрасно осведомлены.

У России огромный ядерный потенциал, противостоять ей могут лишь США, но им вряд ли есть резон вступать в серьезнейшее противостояние с целью защиты европейских союзников.

Между тем, европейские лидеры сами, и об этом британский профессор не говорит, своими действиями поставили Европу на грань вооруженного конфликта с Россией. Тот же Макрон занимается провокационной деятельностью, озвучивая планы ввода французских войск на Украину. Недалеко ушли от него и британские лидеры, угрожающие применением дальнобойных ракет, переданных Украине, по целям на российской территории.
13 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:35
    У России огромный ядерный потенциал, противостоять ей могут лишь США, но им вряд ли есть резон вступать в серьезнейшее противостояние с целью защиты европейских союзников.
    Европейцы! Особенно "младоНАТОвцы"! Продолжайте молиться на Пятую статью!
    Заодно не забудьте купить словарь, чтобы, наконец, прочитать её и попытаться понять смысл этой статьи. Иначе сюрпризы от "защиты американскими союзниками" будут для вас ужасны.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:49
      «...чтобы, наконец, прочитать её и попытаться понять смысл этой статьи...» —

      — Статья 5
      «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
      О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности» ...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:51
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ
        Где написано, что кто-то за кого-то ОБЯЗАН воевать?
        Вот это и есть главный сюрприз для тех, кто не в состоянии эту статью прочитать самостоятельно.
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 11:07
        Причем даже, если они выразят только озабоченность по дипломатическим каналам, то это будет полным соблюдение 5 статьи!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:36
    Профессор Оксфорда: Франция или Великобритания не смогут защитить Европу своим ядерным оружием
    Ядрёные аргументы не предназначены ни для чего, кроме предотвращения глобального конфликта, как такового и именно тем, что его никто применять не рискнет.
    Про тактические аргументы, малой мощности, все очень не определённо... лучше и его не применять, но... против этого никаких аргументов не хватит, если возникнет реальная угроза государству, у которого такие есть.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 10:47
      Цитата: rocket757
      Ядрёные аргументы не предназначены ни для чего, кроме предотвращения глобального конфликта, как такового и именно тем, что его никто применять не рискнет.
      Парадокс и беда в том, что во время "Карибского кризиса" Хрущёв, фактически, "взял Америку на понт", заявив, что мы "штампуем ракеты, как сосиски". И все поверили.
      Сейчас мы имеем возможность уничтожить что угодно - от Трибалтики до всей цивилизации. Но никто не верит, что мы это можем сделать.
      Парадокс...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:52
        Так жизнь вообще сложная штука и всяких "неожиданностей" в ней, более чем много.
        Путь "не верят"... а проверить, НА СЕБЕ, кто то хочет рискнуть?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:54
          Цитата: rocket757
          Путь "не верят"... а проверить кто то хочет рискнуть?
          Во время "Карибского кризиса" был страх, потому и поверили.
          Сейчас страха нет - потому могут рискнуть проверить.

          Без нового "Карибского кризиса" и нового страха, боюсь, вся эта каша не закончится.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:07
            Все это сложно и как всегда... не проверишь, не узнаешь!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:36
    «Париж или Лондон кого и могут защитить, то только самих себя, да и то с большой натяжкой» —

    — Причём "натяжку" будут делать им ...
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:53
    Ведь Великобритания обладает лишь единственной атомной субмариной с ракетами «Трайдент»
    У Велкиобритании 4 ПЛАРБ с ракетами «Трайдент II»

    подводная лодка типа «Вэнгард»
    S28 HMS «Vanguard» 14 августа 1993 год постройки в строю

    подводная лодка типа «Вэнгард»
    S29 HMS «Victorias» 7 января 1995 год постройки в строю

    подводная лодка типа «Вэнгард»
    S30 HMS «Vigilant» 2 ноября 1996 год постройки в строю

    подводная лодка типа «Вэнгард»
    S31 HMS «Vengeance» 27 ноября 1999 год постройки в строю

    Единственно насколько я знаю, что коды запуска ракет есть только у Американце и без них Великобритания ракеты запустить не сможет. Теоретически четыре ПЛАРБ типа «Вэнгард» могут нести 64 БРПЛ «Trident-2 D5», каждая из которых могла быть оснащена четырнадцатью боевыми блоками по 100 кТ каждая, однако из соображений экономии Управлением закупок Министерства Обороны Великобритании было закуплено только 58 ракет, что позволило обеспечить полным боекомплектом только три корабля. Это полностью соответствовало намерениям Министерства Обороны иметь только одну лодку из четырёх на боевом патрулировании, озвученным в ноябре 1993 года. Кроме того, в соответствии с пересмотром стратегической обороны от 2010 года на лодке должно было находиться только 40 боевых блоков и 8 ракет вместо 16, что составляет не более 120 боеголовок на три лодки из суммарно 180 боеголовок британского ядерного арсенала. Также готовность к запуску должна была быть снижена с «минут» до «дней»
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:03
      насколько я знаю, что коды запуска ракет есть только у Американце и без них Великобритания ракеты запустить не сможет.

      Although the UK’s nuclear deterrent is assigned to the defence of NATO, we retain full operational control over its use. Only the UK Prime Minister can authorise the use of our nuclear weapons, even if used as part of a wider NATO response.

      Так гласит инфа с официального сайта правительства ЮКей. Хотя это явно деза и истину знают лишь комментаторы с ВО yes .
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 11:21
        Интересной особенностью британской системы боевого управления ядерными силами является традиция письменного изложения порядка действий и поражаемых целей в случае начала ядерной войны премьер-министром, после чего такое «письмо» запечатывается в конверт и кладется в сейф на борту ПЛАРБ. При смене премьер-министра старые приказы уничтожаются без вскрытия конверта и передаются новые (все так же запечатанные). Весьма примечательно, что несмотря на поразившую весь мир болезнь утечек официальной и чувствительной информации, до настоящего времени содержание таких «конвертов» остается недоступным для исследователей. Тем не менее среди возможных «опций», которые может получить капитан ПЛАРБ в такой ситуации, имеются: «применить ядерные силы», «не применять ядерные силы», «принять наиболее разумное решение», «перейти под командование союзников». Приказ на применение ядерного оружия отдает исключительно премьер-министр, хотя, по мнению специалистов, решение принимается коллегиально. Из специальной комнаты в бункере под Уайтхоллом приказ отправится через ряд промежуточных звеньев на борт ПЛАРБ, при этом на каждом этапе в «прохождении сигнала» участвует два человека. Как считается, команда изначально может быть передана и с борта премьерского самолета, однако все равно она пойдет через Пиндар.
        На сегодняшний день ядерное сдерживание Соединенного Королевства выглядит максимально оптимизированным и базируется на трех китах:
        Четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) собственного производства и проекта «Вэнгард», обеспечивающих «постоянное сдерживание в море» (Continuous At-Sea Deterrence), то есть такую организацию службы, которая обеспечивает нахождение одного ракетоносца в море (предположительно, в северо-восточной части Атлантического океана) в готовности к нанесению удара по противнику в любой момент времени (при этом еще одна подлодка в это время готовится к боевому дежурству на базе, а две другие находятся на обслуживании);

        Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Трайдент-II, взятых «в лизинг» у США (неиспользуемый запас хранится на американской военно-морской базе с говорящим названием «Кингcбэй»);

        Ядерные боезаряды собственной разработки (предположительно, обладающие рядом особенностей, которые делают их весьма родственными американскому семейству W-76) с мощностью около 100 кт (возможны другие варианты), и «упакованные», как считается, в аналогичные американским боеголовки семейства Mk4/Mk4A.