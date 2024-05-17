Польский генерал: «Единственный вариант спасения Украины в нынешней ситуации — остановка конфликта»
Никакая военная помощь западных стран не спасет Украину, а заявления Киева о выходе на «границы 1991 года» рассчитаны на западную аудиторию. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
В нынешней ситуации Украину спасет только остановка конфликта, а не продолжение боевых действий. Никакая накачка Киева западным оружием Зеленскому не поможет, у Украины нет необходимого количества личного состава, обученного и готового сражаться. А мобилизация, по сути, провалена, что и доказывают последние события.
Генерал считает, что западным союзникам необходимо остановить конфликт, если они хотят спасти Украину. Как это будет происходить, он не пояснил. Единственное, в чем уверен генерал, если боевые действия продолжатся, то нынешней Украине придет конец, независимо от того, какие заявления будут делать на Западе.
— добавил он.
Между тем Зеленский и не намерен останавливаться, он требует от западных союзников как можно больше оружия и техники, обещая остановить наступление российской армии и даже выбить ее за пределы Украины, выйдя на границы 1991 года. Война до последнего украинца будет продолжена.
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