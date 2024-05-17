Польский генерал: «Единственный вариант спасения Украины в нынешней ситуации — остановка конфликта»

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Польский генерал: «Единственный вариант спасения Украины в нынешней ситуации — остановка конфликта»

Никакая военная помощь западных стран не спасет Украину, а заявления Киева о выходе на «границы 1991 года» рассчитаны на западную аудиторию. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

В нынешней ситуации Украину спасет только остановка конфликта, а не продолжение боевых действий. Никакая накачка Киева западным оружием Зеленскому не поможет, у Украины нет необходимого количества личного состава, обученного и готового сражаться. А мобилизация, по сути, провалена, что и доказывают последние события.



Генерал считает, что западным союзникам необходимо остановить конфликт, если они хотят спасти Украину. Как это будет происходить, он не пояснил. Единственное, в чем уверен генерал, если боевые действия продолжатся, то нынешней Украине придет конец, независимо от того, какие заявления будут делать на Западе.

Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт

— добавил он.

Между тем Зеленский и не намерен останавливаться, он требует от западных союзников как можно больше оружия и техники, обещая остановить наступление российской армии и даже выбить ее за пределы Украины, выйдя на границы 1991 года. Война до последнего украинца будет продолжена.
25 комментариев
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  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    +6
    Сегодня, 10:28
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    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 10:35
      А ведь лучше и не скажешь. В нескольких фразах вся история Украины в лице их Президентов за последние 33 года.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 10:42
        А зачем спасать Украину?

        " Подтолкни падающего". - Ф. Ницше.
        Вот одна из основ западной идеологии.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:46
      И всё под прикрытием "благих" намерениях....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:31
    Польский генерал: «Единственный вариант спасения Украины в нынешней ситуации — остановка конфликта»
    ХА... и как он себе это представляет?
    Там с этого дела столько разных гадов кормится... покусится на святое, не, не, не дадут.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:32
    .Никакая накачка Киева западным оружием Зеленскому не поможет, у Украины нет необходимого количества личного состава, обученного и готового сражаться.

    За- то присутствует требовалка и большущий карман......
  4. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +2
    Сегодня, 10:33
    Я прекрасно их понимаю, то что подкопят силы, получат оружие и снова в бой. Но наши тоже не дураки таких привилегий им не дадут.
    1. ilimnoz Звание
      ilimnoz
      0
      Сегодня, 10:40
      поэтому они и втюхивают корейский вариант. совершенно не приемлемый для России. даже западную часть отдавать нельзя. или оставшаяся часть абсолютно нейтральна во что не верится или полностью включать в состав России.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:35
    Единственное спасение остатков этого нынешнего недоразумения под названием Украина - полная капитуляция, роспуск своих вооруженных сил, явка с повинной всех военных преступников, полный отказ от нацистко-бандеровской идеологии, принятие равного статуса русского языка наравне с украинским, прекращение ЛЮБОЙ травли русскоговорящих, принятие нейтрального статуса на будущее под гарантии безопасности от России.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 10:39
      принятие нейтрального статуса на будущее под гарантии безопасности от России.

      Слова... Слова...
      Как только они придут в себя - сразу побегут в НАТО. Единственный для нас вариант - забрать все кроме Тернопольской, Иванофранковской и Львовской областей. Их - в польшу.
      С Уважением
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 10:50
        Так жители этих трёх областей в массе своей поляков ненавидят.
    2. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 10:44
      Недоразумение под названием Украина , должно перестать существовать . Киевская область ( вся территория Украины ) , в составе РФ . hi
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:48
      Дмитрий я не знаю кто такой Зимовский ,но цифры интересные.
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 10:51
        не знаю кто такой Зимовский ,но цифры интересные.

        Действительно любопытные цифры... hi
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:52
        Андрей, чёт сильно много убитых у ВСУ. И притом всего за 17 мая..... Нет, я не против вовсе, но как-то слишком хорошо чтобы быть правдой.... Но если это действительно так - то зашибись. good
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 10:53
          Дмитрий у Рамзая нашёл,Шурыгин шапкозакидательством не страдает вроде.Это общие потери с 24.02.2022 г.
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 11:08
          Не ЗА 17 мая, а НА 17 мая.))
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:10
            Аааа, ну тогда это нормальные числа. Если это общие потери НА 17 мая.
    4. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Nexcom
      полный отказ от нацистко-бандеровской идеологии, принятие равного статуса русского языка наравне с украинским, прекращение ЛЮБОЙ травли русскоговорящих, принятие нейтрального статуса на будущее под гарантии безопасности от России.
      Так это у них все было и в Конституции записано тоже было. И что стало. А может проще - полная и безоговорочная капитуляция и ликвидация Украины как государства?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:37
    Точно, остановка на Западной границе с Западенью.
  7. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:44
    Польский генерал: «Единственный вариант спасения Украины в нынешней ситуации — остановка конфликта»
    - это не соответствует интересам РФ,
    Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт
    - как пшеки это будут делать - сказать очень сложно.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:53
    Война до последнего украинца будет продолжена
    Так выпьем же за последнего украинца! wink
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 11:01
    В нынешней ситуации Украину спасет только остановка конфликта, а не продолжение боевых действий. Никакая накачка Киева западным оружием Зеленскому не поможет

    В нынешней ситуации Украину спасет только полная капитуляция с выдачей России Зели и всей его шайки
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:02
    «Западным союзникам необходимо остановить конфликт, если они хотят спасти Украину» —

    — Да не собирались они спасать Украину.Им главное навредить России ...
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:27
    "Спасти Украину" выгодно лишь тем, кто давал ей свои деньги в кредит.
    Сдохнет должник, наследников нет... - пропали деньги.
    России "спасать" ВООБЩЕ НЕ ВЫГОДНО:
    раковую опухоль вырезают до последнего корешочка, иначе...