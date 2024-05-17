CNN: ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к перелому в конфликте
ВС РФ продолжают развивать успешное наступление на севере Харьковской области. Вчера некоторые околовоенные паблики сообщали о боях в центре Волчанска, выкладывая соответствующие видео.
В то же время глава киевского режима Зеленский в своих ежедневных обращениях к украинцам называет ситуацию непростой, но контролируемой.
Стоит отметить, что с президентом Украины в корне не согласны многие эксперты, включая западных. Так, журналисты из американского телеканала CNN заявляют, что ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к катастрофе и перелому в конфликте.
Со слов экспертов, побывавших в зоне боевых действий, у украинской армии практически отсутствуют фортификационные сооружения на направлении наступления ВС РФ.
- заявляют американские журналисты.
При этом в материале говорится, что в то время как украинскому командованию приходится выбирать, куда перебросить резервы, ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях. По мнению экспертов, это стало следствием того, что Россия смогла сплотить свое общество и перестроить экономику, а Украина осталась истощенной и с подорванным моральным духом из-за полугодового ожидания американской помощи.
В целом, как считают американские журналисты, для Киева сейчас наступает катастрофический момент. Неслучайно президент Зеленский отменил все свои зарубежные визиты.
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