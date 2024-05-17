CNN: ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к перелому в конфликте

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CNN: ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к перелому в конфликте

ВС РФ продолжают развивать успешное наступление на севере Харьковской области. Вчера некоторые околовоенные паблики сообщали о боях в центре Волчанска, выкладывая соответствующие видео.

В то же время глава киевского режима Зеленский в своих ежедневных обращениях к украинцам называет ситуацию непростой, но контролируемой.



Стоит отметить, что с президентом Украины в корне не согласны многие эксперты, включая западных. Так, журналисты из американского телеканала CNN заявляют, что ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к катастрофе и перелому в конфликте.

Со слов экспертов, побывавших в зоне боевых действий, у украинской армии практически отсутствуют фортификационные сооружения на направлении наступления ВС РФ.

По дороге сюда мы не увидели укреплений. Военные Украины говорили о том, что за последние 24 часа они перешли на более выгодные позиции. Это своего рода эвфемизм для обозначения отступления

- заявляют американские журналисты.

При этом в материале говорится, что в то время как украинскому командованию приходится выбирать, куда перебросить резервы, ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях. По мнению экспертов, это стало следствием того, что Россия смогла сплотить свое общество и перестроить экономику, а Украина осталась истощенной и с подорванным моральным духом из-за полугодового ожидания американской помощи.

В целом, как считают американские журналисты, для Киева сейчас наступает катастрофический момент. Неслучайно президент Зеленский отменил все свои зарубежные визиты.
6 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 10:54
    Эти эксперды тоже видят цунцгванг?
  2. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 10:56
    Экспертов, т. е. людей трезвомыслящих,реально владеющих ситуацией крайне мало. И они, в общем-то, редко "оттопыриваются" в СМИ. Подавляющая же масса-болтуны несусветные. Что там, что здесь. Как-то серьёзно воспринимать подобные измышления смехотворно глупо. Ещё глупее рассуждать над подобными вещами
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:59
    Западные журналисты видят все... да по разному!
    Всё события идут своим чередом и по сценарию, который не всех устраивает, за бугром.
    Впрочем и у нас не довольные ест, причём с любой стороны, с любого края.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:59
    А нам без разницы на мнения ВСУ.
    Мнения Англосаксов.
    Красная Армия была, сейчас правопреемник Российская Армия и мы не злые, не сатанисты, не Империя Запада Лжи.
    Мы добрые последователи воинов победителей.
    Мы Красный Каток, мы просто давим шавок и разных Украинских шакалов Табаки и сатанистов давим по всему фронту!!!!!
    Мы верим, мы Победы добьемся!!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!!
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 11:09
    Вот как будет перелом тогда и обсудим.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:34
    ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков
    Подчеркну очевидное...
    К наступлению на Харьков сегодня и российская армия НЕ ГОТОВА.