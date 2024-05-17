По дороге сюда мы не увидели укреплений. Военные Украины говорили о том, что за последние 24 часа они перешли на более выгодные позиции. Это своего рода эвфемизм для обозначения отступления

ВС РФ продолжают развивать успешное наступление на севере Харьковской области. Вчера некоторые околовоенные паблики сообщали о боях в центре Волчанска, выкладывая соответствующие видео.В то же время глава киевского режима Зеленский в своих ежедневных обращениях к украинцам называет ситуацию непростой, но контролируемой.Стоит отметить, что с президентом Украины в корне не согласны многие эксперты, включая западных. Так, журналисты из американского телеканала CNN заявляют, что ВСУ не готовы к российскому наступлению на Харьков, а ситуация близка к катастрофе и перелому в конфликте.Со слов экспертов, побывавших в зоне боевых действий, у украинской армии практически отсутствуют фортификационные сооружения на направлении наступления ВС РФ.- заявляют американские журналисты.При этом в материале говорится, что в то время как украинскому командованию приходится выбирать, куда перебросить резервы, ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях. По мнению экспертов, это стало следствием того, что Россия смогла сплотить свое общество и перестроить экономику, а Украина осталась истощенной и с подорванным моральным духом из-за полугодового ожидания американской помощи.В целом, как считают американские журналисты, для Киева сейчас наступает катастрофический момент. Неслучайно президент Зеленский отменил все свои зарубежные визиты.