Способный поражать цели в глубине обороны противника дрон-камикадзе «Стрела» начал поступать в зону СВО

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Способный поражать цели в глубине обороны противника дрон-камикадзе «Стрела» начал поступать в зону СВО

Российские специалисты разработали новый дрон-камикадзе, способный наносить удары по целям в глубине обороны противника. Об этом сообщили в НПО «Стрела».

Новый беспилотник, получивший название «Стрела» в честь предприятия, уже поставляется в зону СВО и получил положительные отзывы от российских военных. Он самолетного типа и способен действовать на гораздо больших расстояниях, чем квадрокоптеры. Максимальная дальность с нагрузкой 3 кг заявлена в 35 км, в зоне СВО зафиксировано поражение цели на дальности 24 км. Кроме того, «Стрела» получила защиту от средств РЭБ. Также он оснащен системой дистанционной активации детонатора.



Аппарат уже применяется в зоне СВО. (...) У «Стрелы» есть ряд наработок, позволяющих преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника. Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры.

- приводит ТАСС сообщение НПО.

Беспилотник имеет малый вес и складную конструкцию, а также очень простое применение. Запускается с руки, если вес заряда не превышает 1,5 кг, а если 3 кг, то требуется небольшая катапульта. Может использоваться как разведывательный, находясь в воздухе до полутора часов.

Солдаты ценят наш аппарат за компактность и удобство транспортировки. Благодаря складной конструкции самолет можно переносить заряженным и готовым к применению. Вес изделия в готовом к применению виде — до 7 кг.

- добавили разработчики.

7 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 10:57
    Типа получается герани для самых дальних , в эти прифронтовых???
  2. Moskit Звание
    Moskit
    0
    Сегодня, 11:14
    Достаточно ли будет полезной нагрузки 3 кг???
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:21
      Цитата: Moskit
      Достаточно ли будет полезной нагрузки 3 кг???

      Достаточно ли 3 кг ВВ ,если попадет в казарму ? Так вопрос не хотите рассмотреть
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 11:25
      . Максимальная дальность с нагрузкой 3 кг заявлена в 35 км


      FPV-дрон Пиранья-13 будет и дешевле и запускать его удобнее(без катапульты) и больше полезной нагрузки несёт 8 кг против 3 кг и летает практически на ту же дальность ,а именно 30 км и при том не подвержен воздействию РЭБ.Приоритет в производстве надо отдавать лучшим образцам,а не абы что производить.

      "Мы разработали новый дрон "Пиранья-13" с новыми мультичастотными каналами и увеличением дальности связи до 30 км - его разработка заняла более шести месяцев", - заявили в разработавшем дрон конструкторском бюро. Об этом сообщает ТАСС.

      Беспилотник оснащен восемью двигателями, которые обеспечивают ему дальность до 30 км и грузоподъемность в 8 кг.

      Как и другие беспилотники семейства "Пиранья", новый дрон оснащен защищенной от РЭБ системой связи, системой стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей, быстросъемным креплением аккумулятора, системой стабилизации камер.

      В КБ отметили, что с появлением нового дрона солдаты, применяющие "Пиранью", теперь могут выполнять всю цепочку задач от разведки до поражения целей с помощью этих дронов.

      Напомним, что "Пиранья" - это FPV-дрон, способный поражать бронетехнику противника, в том числе тяжелую. К примеру, в конце февраля в зоне СВО ударом "Пираньи" был выведен из строя американский танк M1 Abrams, переданный ВСУ. Стандартная "Пиранья" может выполнять три основные задачи: полет в один конец и удар по противнику (дрон-камикадзе), полет со сбросом полезной нагрузки и возвращением домой (дрон-бомбардировщик или транспортный дрон) и разведка (дрон-разведчик).

      В настоящий момент объем производства БПЛА "Пиранья" составляет около 300 дронов в день.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 11:34
        Пиранья - совсем другой класс БПЛА - вертолётного типа. Сравнивать их некорректно. И почему Вы уверены, что Пиранья дешевле?- на ней стоит целых восемь движков, а на Стреле один. И очевидно, что ёмкость аккумулятора должна быть во много раз больше!
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 11:36
          Ну так если вертолётного типа получается мощнее за счёт БЧ и дешевле,удобнее.
          Лучше бы создали БПЛА-матку самолётного типа,который мог бы нести на крыльях хотя бы по 4 FPV-дрона Пиранья-13 как того просят военные,тогда и дальность поражения за счёт сброса с БПЛА -матки могла бы возрасти по крайней мере до 100 км.Примерно 70 км БПЛА-матка пролетела перед сбросом FPV-дронов и 30 км они бы уже летели своим ходом.Вот было бы дело.
  3. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    0
    Сегодня, 11:33
    Он самолетного типа и способен действовать на гораздо больших расстояниях, чем квадрокоптеры
    На данный момент дальность применения определяется возможностью устойчивого управления дроном-камикадзе, летающим достаточно низко, а не тем, квадрокоптер это или самолетное крыло. Квадрики успешно летают с ретрансляторами и на 30 км. Я думаю, в данном случае гораздо важнее время возможного барражирования в районе ожидания, для максимально оперативного поражения цели. Вот это показатель и нужно сравнивать, определяя эффективность дронов разного типа и конструкции. А заряды у них примерно у всех одинаковые.