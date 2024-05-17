Способный поражать цели в глубине обороны противника дрон-камикадзе «Стрела» начал поступать в зону СВО
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Российские специалисты разработали новый дрон-камикадзе, способный наносить удары по целям в глубине обороны противника. Об этом сообщили в НПО «Стрела».
Новый беспилотник, получивший название «Стрела» в честь предприятия, уже поставляется в зону СВО и получил положительные отзывы от российских военных. Он самолетного типа и способен действовать на гораздо больших расстояниях, чем квадрокоптеры. Максимальная дальность с нагрузкой 3 кг заявлена в 35 км, в зоне СВО зафиксировано поражение цели на дальности 24 км. Кроме того, «Стрела» получила защиту от средств РЭБ. Также он оснащен системой дистанционной активации детонатора.
Аппарат уже применяется в зоне СВО. (...) У «Стрелы» есть ряд наработок, позволяющих преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника. Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры.
Беспилотник имеет малый вес и складную конструкцию, а также очень простое применение. Запускается с руки, если вес заряда не превышает 1,5 кг, а если 3 кг, то требуется небольшая катапульта. Может использоваться как разведывательный, находясь в воздухе до полутора часов.
Солдаты ценят наш аппарат за компактность и удобство транспортировки. Благодаря складной конструкции самолет можно переносить заряженным и готовым к применению. Вес изделия в готовом к применению виде — до 7 кг.
- добавили разработчики.
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