Способный поражать цели в глубине обороны противника дрон-камикадзе «Стрела» начал поступать в зону СВО

Аппарат уже применяется в зоне СВО. (...) У «Стрелы» есть ряд наработок, позволяющих преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника. Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры.

Солдаты ценят наш аппарат за компактность и удобство транспортировки. Благодаря складной конструкции самолет можно переносить заряженным и готовым к применению. Вес изделия в готовом к применению виде — до 7 кг.