Западные СМИ: США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров
Страны Запада уже устали от поддержки киевского режима и теперь пытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о мирном урегулировании. Об этом сообщает Europe1, ссылаясь на осведомленные источники.
По утверждению источников, Украина в настоящее время рискует получить куда более худшее развитие событий, чем то, что мы видим в настоящее время. Поэтому Киеву лучше начать мирные переговоры с Россией во избежание дальнейшего ухудшения своего положения.
- отмечает Europe 1.
Теперь США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров. Но многое зависит сейчас от того, удастся ли убедить Зеленского, который уже сам по себе является такой фигурой, к которой Запад должен прислушиваться хотя бы в пропагандистских целях.
В любом случае, позиция стран Запада пока не очень ясна. То, что западные лидеры выступают публично в поддержку Киева, не означает, что они действительно настроены на дальнейшую эскалацию конфликта. Но, с другой стороны, достаточно было бы приостановить военную и финансовую помощь, что позволило бы эффективнее продавить свою позицию и убедить Зеленского начать переговоры.
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