Западные СМИ: США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров

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Западные СМИ: США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров

Страны Запада уже устали от поддержки киевского режима и теперь пытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о мирном урегулировании. Об этом сообщает Europe1, ссылаясь на осведомленные источники.

По утверждению источников, Украина в настоящее время рискует получить куда более худшее развитие событий, чем то, что мы видим в настоящее время. Поэтому Киеву лучше начать мирные переговоры с Россией во избежание дальнейшего ухудшения своего положения.



Западные армии, похоже, опомнились. Украине придется договариваться об окончании войны, рискуя получить худший сценарий, при котором русские откроют еще один фронт

- отмечает Europe 1.

Теперь США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров. Но многое зависит сейчас от того, удастся ли убедить Зеленского, который уже сам по себе является такой фигурой, к которой Запад должен прислушиваться хотя бы в пропагандистских целях.

В любом случае, позиция стран Запада пока не очень ясна. То, что западные лидеры выступают публично в поддержку Киева, не означает, что они действительно настроены на дальнейшую эскалацию конфликта. Но, с другой стороны, достаточно было бы приостановить военную и финансовую помощь, что позволило бы эффективнее продавить свою позицию и убедить Зеленского начать переговоры.
13 комментариев
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  1. военком Котёнок Звание
    военком Котёнок
    +4
    Сегодня, 11:00
    Страны Запада уже устали от поддержки киевского режима
    Что, опять?
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 11:02
      Пока не возьмём куев , о переговорах не должно быть и речи! Иначе все это зря?!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 11:03
      Хотят хоть какую то передышку для ВСУ.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:02
    Западные СМИ: США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров
    . Правда что ли? Им надо давить, что б чего то от него получить?
    Это, даже, не смешно....
  3. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Сегодня, 11:05
    На параллельной ветке меня за это предположение яростно заминусили. Им выгодны эти переговоры. им нужна эта демаркационная линия и вечно тлеющий конфликт. который будет держать весь регион в жутком напряжении. в какой то мере это даже выгоднее чем открытые боевые действия.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 11:05
    Кому-то на западе надо решиться и привезти в Москву реальные мирные предложения,Сергей Викторович ждёт .Других вариантов для запада нет.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:08
    «США и Европа собираются надавить на Зеленского» —

    — На него надавишь,такое попрёт ...
  6. Трус Звание
    Трус
    +2
    Сегодня, 11:10
    А смысл давить на Зеленского? Осталось 4-ре дня до окончания легитимности, потом уже наше руководство скажет, что смысла нет т.к. его подпись ничтожна.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 11:11
    Страны Запада уже устали от поддержки киевского режима

    об этом заявляли еще в мае 22 года, с тех пор прошло два года войны, никто из разумных в эти заявления уже не верит, надо придумать что-то новое!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:28
      никто из разумных в эти заявления уже не верит

      Чтобы это утверждать, необходимо поинтересоваться для начала у тех самых разумных. Но вы-то до сих пор верите, что страны Запада с радостью готовы засыпать по уши ваш укрорейх халявой, правда?))
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:17
    Западные СМИ: США и Европа собираются надавить на Зеленского для начала переговоров

    Переговоры о выплате репараций Украине ?
  9. BonchB Звание
    BonchB
    +1
    Сегодня, 11:23
    Как бы печально это не звучало, но для нас сейчас заморозка конфликта равна проигрышу. Это означает только его приостановку, во время котрой враг проведет работу над ошибками, включит промышленность, накопит силы и под удобным предлогом ударит по новой, учитывая наработанный опыт. Я без понятия как это сделать и возможно ли это в ближайшей перспективе, но на данной стадии конфликта его остановка без смены политического руководства Украины, перехода Одессы, Николаева и Харькова под юрисдикцию РФ - будет равно стратегическому проигрышу , а все жертвы и усилия, героизм людей за 2 года - окажутся во многом зря...
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:36
    Теперь США и Европа собираются надавить на Зеленского
    Ишь ты?!.. Надавить...
    Стесняюсь спросить...
    А много проку от того, чтобы надавить ногой на кучу говна?
    Чем по сути и станет ваш Зеленьський после 20 мая...