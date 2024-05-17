Президент ЮАР заявил, что не поедет на «мирную конференцию по формуле Зеленского» в Швейцарию

9
Президент ЮАР заявил, что не поедет на «мирную конференцию по формуле Зеленского» в Швейцарию

Вслед за главами Китая и Бразилии о своём нежелании присутствовать на так называемой «мирной конференции по формуле Зеленского» в Швейцарии заявил и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Причём обращает на себя внимание формулировка, используемая главой Южно-Африканской Республики в качестве аргумента.

По словам канцелярии президента ЮАР, Сирил Рамафоса не сможет принять участие в конференции «в связи с тем, что его ждут мероприятия внутри страны после выборов». Всеобщие выборы в ЮАР намечены на 29 мая, конференция в Швейцарии – на середину июня. Сирил Рамафоса представляет на выборах Африканский Национальный конгресс, который вновь собирается занять большинство кресел в Национальном собрании страны.



Напомним, что лидеры КНР и Бразилии использовали другие формулировки для отказа от присутствия на так называемой «мирной конференции». Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать только тот формат конференции, который поддержат одновременно и Киев, и Москва. А Лула да Силва указал на то, что он не будет участвовать в обсуждении вопросов мира, когда для этого обсуждения не приглашается одна из стороны конфликта – Россия.

При этом ЮАР, Бразилия и Китай, которые, как известно, входят в БРИКС, отправят свои делегации в Швейцарию. Правда, уровень этих делегаций совсем не тот, какого хотелось бы Киеву и Вашингтону.

Соответственно, уже сейчас можно говорить о том, что «швейцарский мирный саммит» - крупный провал западной дипломатии, которой лишний раз указали на то, что западной гегемонии пришёл конец.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:12
    Подозреваю формулу Зе будут обсуждать G 7. Будут друг другу ультиматумы выдвигать.
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 11:13
    наш слоняра))ему еще снежки за апартеид по житухе должны будет он еще мазу тянуть за каких то утырков
  3. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 11:14
    При этом ЮАР, Бразилия и Китай, которые, как известно, входят в БРИКС, отправят свои делегации в Швейцарию. Правда, уровень этих делегаций совсем не тот, какого хотелось бы Киеву и Вашингтону.

    А зачем отправлять тогда делегации??? Понятно. Дело ясное, что дело тёмное....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 11:27
      Как же так , говорите, зачем? Что бы знать, видеть, из первых рук и сообщить своим.
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:29
        Что бы знать, видеть, из первых рук и сообщить своим.

        А что там знать? Там формула Зе... Или другая повестка, я упустил может быть?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 11:15
    Президент ЮАР заявил, что не поедет на «мирную конференцию по формуле Зеленского» в Швейцарию
    . Список всех, кто поехал или не поехал будет. Бутем посмотреть.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 11:31
      Конечно, президенты--- занятые люди, особенно если не согласны с участниками и повесткой laughing tongue wink Большие и значительные страны отказались! Вслед за ними, много кто откажется! Члены БРИКС--- уж точно!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:16
    сейчас можно говорить о том, что «швейцарский мирный саммит» - крупный провал западной дипломатии, которой лишний раз указали на то, что западной гегемонии пришёл конец.

    Рано радуетесь. Западу одних недобалтов хватит,что бы принять резолюцию по вине России !По том не имеющая законной силы резолюция, пойдет во все суды и приобретет законную силу .А дальше можно конфисковать имущество ,ссылать людей за то что они русские,бомбить города ,травить в СМИ ,запрещать религию.
    1. Физорг Звание
      Физорг
      0
      Сегодня, 11:33
      Для этого им форумов не надо
      Цель то была, как раз партнёров по БРИКС подписать под их решения.
      А вот здесь как раз и провал.