Вслед за главами Китая и Бразилии о своём нежелании присутствовать на так называемой «мирной конференции по формуле Зеленского» в Швейцарии заявил и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Причём обращает на себя внимание формулировка, используемая главой Южно-Африканской Республики в качестве аргумента.По словам канцелярии президента ЮАР, Сирил Рамафоса не сможет принять участие в конференции «в связи с тем, что его ждут мероприятия внутри страны после выборов». Всеобщие выборы в ЮАР намечены на 29 мая, конференция в Швейцарии – на середину июня. Сирил Рамафоса представляет на выборах Африканский Национальный конгресс, который вновь собирается занять большинство кресел в Национальном собрании страны.Напомним, что лидеры КНР и Бразилии использовали другие формулировки для отказа от присутствия на так называемой «мирной конференции». Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать только тот формат конференции, который поддержат одновременно и Киев, и Москва. А Лула да Силва указал на то, что он не будет участвовать в обсуждении вопросов мира, когда для этого обсуждения не приглашается одна из стороны конфликта – Россия.При этом ЮАР, Бразилия и Китай, которые, как известно, входят в БРИКС, отправят свои делегации в Швейцарию. Правда, уровень этих делегаций совсем не тот, какого хотелось бы Киеву и Вашингтону.Соответственно, уже сейчас можно говорить о том, что «швейцарский мирный саммит» - крупный провал западной дипломатии, которой лишний раз указали на то, что западной гегемонии пришёл конец.

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