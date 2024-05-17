Зеленский заявил о якобы «стабилизации» продвижения российских войск в Харьковской области у «первой линии обороны» ВСУ

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Зеленский заявил о якобы «стабилизации» продвижения российских войск в Харьковской области у «первой линии обороны» ВСУ

ВСУ удалось «стабилизировать» продвижение российских войск на севере Харьковской области, об этом заявил Зеленский на встрече с журналистами.

По версии главы киевской хунты, которую он и преподнес представителям украинских медиа, переброшенные на Харьковское направление резервы ВСУ сумели остановить продвижение российских войск, а кое-где даже вообще не дали продвинуться. При этом он признал, что для этого пришлось снимать «некоторые батальоны» с других направлений, а также выводить из состава резерва.



В то же время он подчеркнул, что российские войска якобы не дошли до имеющихся «эшелонированных линий» обороны, построенных государством, а атакуют первую, которую, как оказалось, солдаты сами выкопали. Наверное, за два дня под обстрелами, когда делать нечего было. И этот бред будут распространять украинские СМИ.

На сегодняшний день наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было

— заявил Зеленский, добавив, что в данной ситуации виноваты западные партнеры, которые опять вовремя не поставили системы ПВО. Именно из-за отсутствия зенитных комплексов у ВСУ российская армия сумела продвинуться так далеко, потому что действовала «бомбами и артиллерией».

По словам клоуна, основная задача российских войск в Харьковской области — это Волчанск, а также создание буферной зоны в 10 км. Естественно, украинская армия не допустит этого.
4 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:24
    У Зе от дури дальномер сбился....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:26
    «Зеленский заявил о якобы "стабилизации" продвижения российских войск» —

    — То есть - Российские войска продвигаются стабильно ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:27
    И что? Этого клоуна читать/слушать?
    Пойду почитаю/послушаю "вести с полей".
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 11:36
    основная задача российских войск в Харьковской области — это Волчанск, Естественно, украинская армия не допустит этого.
    ...это как с Артёмовском и прочими недопущениями....замечательно...с клоуна весь мир уже валяется