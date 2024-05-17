На сегодняшний день наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было

ВСУ удалось «стабилизировать» продвижение российских войск на севере Харьковской области, об этом заявил Зеленский на встрече с журналистами.По версии главы киевской хунты, которую он и преподнес представителям украинских медиа, переброшенные на Харьковское направление резервы ВСУ сумели остановить продвижение российских войск, а кое-где даже вообще не дали продвинуться. При этом он признал, что для этого пришлось снимать «некоторые батальоны» с других направлений, а также выводить из состава резерва.В то же время он подчеркнул, что российские войска якобы не дошли до имеющихся «эшелонированных линий» обороны, построенных государством, а атакуют первую, которую, как оказалось, солдаты сами выкопали. Наверное, за два дня под обстрелами, когда делать нечего было. И этот бред будут распространять украинские СМИ.— заявил Зеленский, добавив, что в данной ситуации виноваты западные партнеры, которые опять вовремя не поставили системы ПВО. Именно из-за отсутствия зенитных комплексов у ВСУ российская армия сумела продвинуться так далеко, потому что действовала «бомбами и артиллерией».По словам клоуна, основная задача российских войск в Харьковской области — это Волчанск, а также создание буферной зоны в 10 км. Естественно, украинская армия не допустит этого.