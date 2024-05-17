Япония выразила протест России и Китаю после их обвинений в сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»
Власти Японии выступили с критикой заявлений России и Китая о том, что с АЭС «Фукусима» сбрасывается загрязненная вода. Соответствующее заявление японского правительства было опубликовано на днях.
Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на очередной пресс-конференции назвал «прискорбной» позицию председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина по сбросу воды с атомной электростанции.
Токио утверждает, будто бы тысячи тонн воды из резервуаров на аварийной АЭС очищены. Но если очищены, то почему же в таком случае вода сбрасывается в океан, а не используется даже в технических целях, как это обычно привыкли делать японцы?
Ранее власти Китая подвергли Японию критике за сброс загрязненной воды с АЭС. Напомним, что в марте 2011 года АЭС «Фукусима» серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. После этого ее работа была остановлена.
- утверждается в совместном заявлении руководителей РФ и КНР.
Как заявил Хаяси, правительство Фумио Кисиды выражает решительный протест в связи с позицией Китая и России.
При этом он сослался на результаты отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подготовленного и опубликованного летом 2023 года. В этом отчете утверждается, что сбрасываемая вода соответствует существующим международным нормам безопасности и не оказывает значительного воздействия на окружающую среду.
Между тем, как только Япония начала сбрасывать воду с АЭС, Китай и Россия приняли решение о запрете импорта морепродуктов из этой страны. Ведь эти морепродукты могут представлять опасность для здоровья людей, их употребляющих в пищу.
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