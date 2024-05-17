Япония выразила протест России и Китаю после их обвинений в сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

Власти Японии выступили с критикой заявлений России и Китая о том, что с АЭС «Фукусима» сбрасывается загрязненная вода. Соответствующее заявление японского правительства было опубликовано на днях.Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на очередной пресс-конференции назвал «прискорбной» позицию председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина по сбросу воды с атомной электростанции.Токио утверждает, будто бы тысячи тонн воды из резервуаров на аварийной АЭС очищены. Но если очищены, то почему же в таком случае вода сбрасывается в океан, а не используется даже в технических целях, как это обычно привыкли делать японцы?Ранее власти Китая подвергли Японию критике за сброс загрязненной воды с АЭС. Напомним, что в марте 2011 года АЭС «Фукусима» серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. После этого ее работа была остановлена.- утверждается в совместном заявлении руководителей РФ и КНР.Как заявил Хаяси, правительство Фумио Кисиды выражает решительный протест в связи с позицией Китая и России.При этом он сослался на результаты отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подготовленного и опубликованного летом 2023 года. В этом отчете утверждается, что сбрасываемая вода соответствует существующим международным нормам безопасности и не оказывает значительного воздействия на окружающую среду.Между тем, как только Япония начала сбрасывать воду с АЭС, Китай и Россия приняли решение о запрете импорта морепродуктов из этой страны. Ведь эти морепродукты могут представлять опасность для здоровья людей, их употребляющих в пищу.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»