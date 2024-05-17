Япония выразила протест России и Китаю после их обвинений в сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

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Япония выразила протест России и Китаю после их обвинений в сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

Власти Японии выступили с критикой заявлений России и Китая о том, что с АЭС «Фукусима» сбрасывается загрязненная вода. Соответствующее заявление японского правительства было опубликовано на днях.

Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на очередной пресс-конференции назвал «прискорбной» позицию председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина по сбросу воды с атомной электростанции.



Токио утверждает, будто бы тысячи тонн воды из резервуаров на аварийной АЭС очищены. Но если очищены, то почему же в таком случае вода сбрасывается в океан, а не используется даже в технических целях, как это обычно привыкли делать японцы?

Ранее власти Китая подвергли Японию критике за сброс загрязненной воды с АЭС. Напомним, что в марте 2011 года АЭС «Фукусима» серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. После этого ее работа была остановлена.

Стороны выражают серьезную озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с атомной электростанции Фукусима-1

- утверждается в совместном заявлении руководителей РФ и КНР.

Как заявил Хаяси, правительство Фумио Кисиды выражает решительный протест в связи с позицией Китая и России.

При этом он сослался на результаты отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подготовленного и опубликованного летом 2023 года. В этом отчете утверждается, что сбрасываемая вода соответствует существующим международным нормам безопасности и не оказывает значительного воздействия на окружающую среду.

Между тем, как только Япония начала сбрасывать воду с АЭС, Китай и Россия приняли решение о запрете импорта морепродуктов из этой страны. Ведь эти морепродукты могут представлять опасность для здоровья людей, их употребляющих в пищу.
6 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 11:24
    Между тем, как только Япония начала сбрасывать воду с АЭС, Китай и Россия приняли решение о запрете импорта морепродуктов из этой страны

    Пусть сами жрут или своим друзьям американцам поставляют... yes
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Msi
      Пусть сами жрут или своим друзьям американцам поставляют...

      Но сначала пусть вернут нам Хоккайдо, и Китаю чото там южное из островов(Окинава кажется).
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:32
        Но сначала пусть вернут нам Хоккайдо,

        Зачем он нам нужен? Давайте Курилы осваивать, производство налаживать, чтобы люди хотели заселять острова.
  2. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 11:33
    Действительно, пусть сами жрут это добро, им не привыкать питаться радионуклидами, а за одно пусть кормят поганых америкосов и европедерастов! МАГАТЭ сказало!!! Эта очная публика скажет что угодно!
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 11:37
      за одно пусть кормят поганых америкосов и европедерастов!

      Где - то читал, что больше всего операций по увеличению полового члена делают в Юго-восточной Азии. Пусть им продают свою рыбу, может без операции отрастёт... request
  3. teron Звание
    teron
    0
    Сегодня, 11:33
    Если память не изменяет, то годах в 90-х Япония постоянно протестовала, что наши военные, якобы, что-то сливают в океан. Сколько было негодования. А как сами обгадились, так "протест". Если "вода соответствует существующим международным нормам безопасности и не оказывает значительного воздействия на окружающую среду", то пусть оставят себе. Выкопают озеро и сливают туда.