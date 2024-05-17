Военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
Северная Корея предположительно запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, пишет портал NK News со ссылкой на заявление военных Республики Корея.
В материале говорится, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в пресс-релизе, что примерно в 15:10 по восточному времени радары засекли несколько снарядов, предположительно являющихся баллистическими ракетами малой дальности, запущенных из Вонсана на восточном побережье Северной Кореи.
Как пишет издание, в Сеуле пока не раскрывают дополнительных подробностей о вышеупомянутых пусках, включая пройденное ракетами расстояние и продолжительность их полета. При этом в Японии и вовсе пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.
Авторы статьи напоминают, что данные пуски стали первыми с тех пор, как лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за боевыми испытаниями новых высокоточных ракет в прошлую пятницу. В то же время это уже третье испытание модернизированного северокорейского ракетного вооружения за последние три месяца.
В издании также подчеркнули, что запуск ракет, о котором сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, последовал за недавним заявлением сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, в котором она подчеркнула, что страна сосредоточена на укреплении собственного военного потенциала, а не на экспорте оружия союзникам, включая Россию.
Информация