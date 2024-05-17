Представитель британского ОПК: Eurofighter Typhoon останутся на вооружении Королевских ВВС и после 2040 года
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Руководство оборонной компании BAE Systems подписало контракт на поддержку долгосрочной программы по усовершенствованию истребителей Eurofighter. Соглашение, срок действия которого рассчитан на три года, было заключено между производителем и агентством НАТО по управлению Eurofighter и Tornado (NETMA).
Об этом сообщает портал Aviation Week.
На эту тему высказался директор по стратегии боевой авиации BAE Systems Майк Болквилл, выступая на площадке производственного предприятия компании в городе Вартон на севере Англии. Он подчеркнул, что истребители Eurofighter Typhoon FGR4 будут актуальны для ВВС Британии еще очень долго. Этот боевой самолет четвертого поколения сможет оставаться полезным для британских военных гораздо дольше планируемого вывода его из эксплуатации.
По словам Болквилла, так как международный оператор Eurofighter готов использовать усовершенствованные версии этого самолета в 2060-х годах, Eurofighter Typhoon останутся на вооружении Королевских ВВС и после 2040 года.
Typhoon будет относительно долговечным, поскольку иногда вам не захочется использовать свои самолеты более высокого класса – Typhoon и Typhoon Evolution подходят для этого
- заявил представитель британского ОПК.
В программе по производству истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon участвуют Британия, Германия, Испания и Италия. Выпуском самолета занимаются совместно компании BAE Systems, Leonardo и Airbus.
Eurofighter Typhoon
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