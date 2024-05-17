В Киеве снесли часовню Десятинной церкви X века канонической УПЦ

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В Киеве снесли часовню Десятинной церкви X века канонической УПЦ

В ночь на пятницу, 17 мая 2024 года по указанию киевского режима в украинской столице была уничтожена принадлежащая канонической православной церкви Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного храма.

Перед сносом весь район был оцеплен несколькими сотнями полицейских и боевиков киевского режима. Кроме того властями были задействованы средства подавления мобильной связи и интернета, после чего культовое сооружение было разрушено при помощи тяжелой строительной техники.



Часовню снесли, несмотря на все попытки прихожан канонической православной церкви оспорить соответствующее решение властей и имевшееся постановление о приостановке сноса сооружения до 24 мая.

Десятинная церковь была построена в конце X века великим князем Киевским Владимиром. Сооружение было разрушено в 1240 году во время нашествия на Русь хана Батыя. В 1842 году была освящена возведенная на сохранившемся фундаменте по проекту петербургского архитектора Василия Стасова Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую впоследствии снесли в 1928 году.

В 2006 году на месте, где находилась Десятинная церковь, каноническая УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, освященную главой канонической УПЦ. В 2018 году прокуратура Киева и Национальный музей истории Украины приняли решение о признании православной часовни "незаконно построенной малой архитектурной формой".
12 комментариев
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  1. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 12:25
    Бог сидит высоко.. Видит далеко..
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 12:37
      pin_code, на мой взгляд, бог уже отвернулся, не хочет смотреть на все это.
  2. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 12:36
    Снос сооружений 10 века - дикость.
    1. Tochilka Звание
      Tochilka
      +3
      Сегодня, 12:37
      это заголовок такой кликбейтовый. сломали сооружение от 2007 года
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        0
        Сегодня, 13:05
        Тут, похоже, только одна древняя дата заслуживает доверия : 1842 г. "Десятый век" и "татаро-монгольское нашествие" - прозападные мифы истории цивилизации, в которые нас почему-то заставляют верить... В 19 веке и воплотили часовню наяву впервые в подтверждение придуманной истории т.н. "Киевской Руси".
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:57
      С.З.
      Снос сооружений 10 века - дикость.

      Часовню уже сносили три раза. А это сооружение было построено в 2007 г. Видно кому то место приглянулось.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:57
      Цитата: С.З.
      Снос сооружений 10 века - дикость.

      А вы только заголовки читаете?
      1. Tochilka Звание
        Tochilka
        0
        Сегодня, 13:04
        цитатка из книги одного француза: свобода агитации превратилась в свободу изливать на головы людей потоки информации, составленные из лживых, демагогических и тенденциозных заявлений с единственной целью помешать людям понять то, что происходит вокруг них.

        вот и тут такое. да и сайт, признаться, часто стал этим грешить.
  3. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    -3
    Сегодня, 12:37
    Бесы беснуются, прости Господи, корёжит их от святых мест, где есть божья благодать...Бог поругаем не бывает, но: "Бог сидит высоко.. Видит далеко.." (с)
  4. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    +2
    Сегодня, 12:43
    Да уж... хохлам вера не нужна, она их от Русских бомб с УМПк не спасает .. Не в коня корм.
    Сначала украину её элиту покинул разум, а теперь и бог.

    А в остальном, домик старый Xвв это ещё до монгольского нашествия, на его ремонта много грошей надо. Непосильно для бюджету. Косты надо резать.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:03
    Демократия ,свобода вероисповедания ,свобода слова в Украине процветает .Ведь именно этого хотели на Майдане
  6. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 13:06
    В Киеве снесли часовню Десятинной церкви X века канонической УПЦ

    Не огорчайтесь жители украины. После освобождения там будет новый памятник стоять, президенту Путину. Я даже могу представить памятник. Путин с автоматом, в берцах, а внизу благодарные украинцы заискивающе смотрят. Рады освобождению... yes