В Киеве снесли часовню Десятинной церкви X века канонической УПЦ
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В ночь на пятницу, 17 мая 2024 года по указанию киевского режима в украинской столице была уничтожена принадлежащая канонической православной церкви Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного храма.
Перед сносом весь район был оцеплен несколькими сотнями полицейских и боевиков киевского режима. Кроме того властями были задействованы средства подавления мобильной связи и интернета, после чего культовое сооружение было разрушено при помощи тяжелой строительной техники.
Часовню снесли, несмотря на все попытки прихожан канонической православной церкви оспорить соответствующее решение властей и имевшееся постановление о приостановке сноса сооружения до 24 мая.
Десятинная церковь была построена в конце X века великим князем Киевским Владимиром. Сооружение было разрушено в 1240 году во время нашествия на Русь хана Батыя. В 1842 году была освящена возведенная на сохранившемся фундаменте по проекту петербургского архитектора Василия Стасова Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую впоследствии снесли в 1928 году.
В 2006 году на месте, где находилась Десятинная церковь, каноническая УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, освященную главой канонической УПЦ. В 2018 году прокуратура Киева и Национальный музей истории Украины приняли решение о признании православной часовни "незаконно построенной малой архитектурной формой".
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