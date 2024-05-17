США ввели санкции против пяти российских юридических и физических лиц якобы за военное сотрудничество с КНДР

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США ввели санкции против пяти российских юридических и физических лиц якобы за военное сотрудничество с КНДР

В отношении пяти юридических и физических лиц из Российской Федерации введены санкции со стороны США. Об этом утверждается в официальном заявлении Государственного департамента США.

По утверждению американского внешнеполитического ведомства, Россия и КНДР якобы тесно сотрудничают в военном плане. В частности, Россия якобы поставляет технологии и компоненты для производства вооружений Пхеньяну, а КНДР помогает России, поставляя баллистические ракеты и боеприпасы для артиллерии.

Россия уже применила против Украины более 40 баллистических ракет производства КНДР, а также боеприпасы, которые Москва импортировала в прямое нарушение резолюций СБ ООН по КНДР

- подчеркивается в заявлении Госдепа США.

Санкции введены против Рафаэля Газаряна, Алексея Буднева, компаний ООО «Транс Капитал», ООО «Рафорт» и ООО «Технология». Все они обвиняются американской стороной в причастности к обороту оружия между Российской Федерацией и КНДР.

Между тем, и Москва, и Пхеньян неоднократно опровергали подобные обвинения со стороны Вашингтона. С другой стороны, даже если военное сотрудничество между странами и имело бы место, это не дело США указывать суверенным государствам, как и в каких направлениях деятельности им сотрудничать.

Понятно, что США обеспокоены укреплением связей между государствами, последовательно выступающими против их империалистической политики. Инструментом воздействия на другие государства и являются экономические санкции, определенный эффект от которых все же есть в связи с колоссальной ролью доллара в международной экономике.
2 комментария
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  1. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 11:36
    и что? нам испугаться? уже эти санкции бесполезно вводить
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:38
    Пора бы уже послать эти санкции в отношении С Кореи ,так же как делает Запад.Если Украина признается Западом демократией ,то пусть там хоть фашизм правит