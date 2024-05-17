США ввели санкции против пяти российских юридических и физических лиц якобы за военное сотрудничество с КНДР
В отношении пяти юридических и физических лиц из Российской Федерации введены санкции со стороны США. Об этом утверждается в официальном заявлении Государственного департамента США.
По утверждению американского внешнеполитического ведомства, Россия и КНДР якобы тесно сотрудничают в военном плане. В частности, Россия якобы поставляет технологии и компоненты для производства вооружений Пхеньяну, а КНДР помогает России, поставляя баллистические ракеты и боеприпасы для артиллерии.
- подчеркивается в заявлении Госдепа США.
Санкции введены против Рафаэля Газаряна, Алексея Буднева, компаний ООО «Транс Капитал», ООО «Рафорт» и ООО «Технология». Все они обвиняются американской стороной в причастности к обороту оружия между Российской Федерацией и КНДР.
Между тем, и Москва, и Пхеньян неоднократно опровергали подобные обвинения со стороны Вашингтона. С другой стороны, даже если военное сотрудничество между странами и имело бы место, это не дело США указывать суверенным государствам, как и в каких направлениях деятельности им сотрудничать.
Понятно, что США обеспокоены укреплением связей между государствами, последовательно выступающими против их империалистической политики. Инструментом воздействия на другие государства и являются экономические санкции, определенный эффект от которых все же есть в связи с колоссальной ролью доллара в международной экономике.
Информация