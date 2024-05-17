В Карачаево-Черкесии при попытке вооруженного сопротивления нейтрализован готовящий теракт боевик

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В Карачаево-Черкесии при попытке вооруженного сопротивления нейтрализован готовящий теракт боевик

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ установили сторонника запрещенной в России террористической организации, готовящего теракт. При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем силовиков. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

В селе Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии в ходе задержания ликвидирован гражданин России 1998 года рождения, готовящий теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет.



Пресечена подготовка террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур
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- говорится в сообщении.

На месте боя обнаружен автомат Калашникова, патроны, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также средства связи, в которых обнаружена переписка с зарубежными кураторами.

2 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 11:58
    Вот это правильно, что ликвидировали террориста. Нечего всякое отребье кормить.
  2. ankir13 Звание
    ankir13
    0
    Сегодня, 12:36
    Круто! Один готовил нападение? птяптяшечки пара, носочки в упаковках, шурупчики, песочек в пакетике, телефончик-фотки-документики.... Уууххх! Ах, да , калашик какой то с отстёгнутым магазином возле тела, и, да-да, черная тряпочка с вязью.... этот мог наделать делоооов! Против всех сотррудниковвв попер бы и перебил бы, террорюга! Одних носочков в упаковках сколь припас! Очень опасен, судя по фото арсенала! и видосу.