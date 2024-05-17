В Карачаево-Черкесии при попытке вооруженного сопротивления нейтрализован готовящий теракт боевик

Пресечена подготовка террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ установили сторонника запрещенной в России террористической организации, готовящего теракт. При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем силовиков. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.В селе Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии в ходе задержания ликвидирован гражданин России 1998 года рождения, готовящий теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет.- говорится в сообщении.На месте боя обнаружен автомат Калашникова, патроны, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также средства связи, в которых обнаружена переписка с зарубежными кураторами.