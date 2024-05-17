Президент РФ в Харбине объявил о создании СПбГУ и ХПУ совместного образовательного центра

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Президент РФ в Харбине объявил о создании СПбГУ и ХПУ совместного образовательного центра

Продолжается визит представительной российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента. Сегодня российский лидер прибыл в столицу китайской провинции Хэйлунцзян город Харбин.

Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Второй мировой войны при освобождении региона от японских захватчиков. После этого российский лидер приехал в Харбинский международный конгресс-центр, где выступил на открытии VIII российско-китайского ЭКСПО и IV форума межрегионального сотрудничества. На этом мероприятии президента России сопровождает заместитель председателя КНР Хань Чжэн.



В ходе приветственного выступления российский лидер, в частности, заявил, что Россия готова предоставлять льготы и доступ к технологической базе китайским инвесторам. Отдельно Путин отметил, что РФ будет и дальше оставаться надежным партнером Китая в части поставок экологически чистых энергоносителей.

Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом

— заявил президент РФ.

После завершения церемонии открытия выставки Путин осмотрел стенды. Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России — на площадке промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, и Китае — в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине. В этом году стенды представят 16 российских регионов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал президенту, что РФПИ является лидером по инвестициям между Россией и Китаем. В общей сложности уже проинвестировано более пятидесяти совместных проектов, благодаря которым созданы 600 тысяч новых рабочих мест в сферах инфраструктуры, промышленности, финансов и образования.

Помимо стратегического динамично развивающегося экономического сотрудничества двух стран, Москва и Пекин большое внимание уделяют совместным проектам в сфере культуры и образования. Так Владимир Путин в ходе посещения Харбинского политехнического университета, куда он приехал после осмотра ЭКСПО, сообщил, что СПбГУ откроет совместный с ХПУ образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества РФ и КНР в образовании.

Студенты университета минимум четыре раза горячо поприветствовали российского лидера. В ходе выступления перед студентами и преподавателями Владимир Путин отметил, что на текущий момент в России высшее образование получают 50 тысяч китайских граждан, а в КНР учатся около 16 тысяч россиян.



В свою очередь, Московский государственный университет и Пекинский университет подписали меморандум о создании совместного российско-китайского института фундаментальных исследований. Об этом журналистам рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, который также находится в Китае в составе российской делегации.

Московский и Пекинский университеты как лидеры высшей школы двух стран подтверждают взаимный интерес к развитию партнерства в научной сфере, образуют стратегический научно-исследовательский альянс по ключевым проблемам естественнонаучного характера

— сообщил Садовничий.

Ключевое значение деятельности института для обоих вузов подтверждается особой структурой управления. Директором Института с китайской стороны является ректор Пекинского университета, а с российской — ректор МГУ.

В ходе посещения Харбина президент России также побывал в единственном в этом городе действующем православном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Владимир Путин побеседовал со священнослужителями и подарил храму икону.

8 комментариев
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  1. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:28
    Хосподи..
    Опять проблемы добавятся..
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:31
    Интересно через сколько времени мы узнаем какие совместные договоры подписаны.Меня интересует договор о совместном развитии СМП.И будем ли мы на двоих покупать 60 кв.км Шпицбергена за 300 млн $.У нас у некоторых яхта дороже стоит.Кстати норги против ,но против 300 млн $ налом не устоят.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    -1
    Сегодня, 12:37
    доступной энергией, светом и теплом
    А Китай Россию- дешевым фуфлом sad .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:26
      Китай и Англию заваливает своим фуфлом,но оно у вас не дешёвое. laughing
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 13:31
        заваривать своим фуфло
        Литайского фуфла здесь все же поменьше, и расплачивается Англия за него вовсе не своими невосполнимыми ресурсами. Да и стоит оно здесь дешевле.
  4. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +3
    Сегодня, 12:45
    президент России также побывал в единственном в этом городе действующем православном храме Покрова Пресвятой Богородицы.

    Помню этот храм, когда был мелким, прадед водил. В то время храм был не один.
  5. bondov
    bondov
    -1
    Сегодня, 12:57
    А с кем еще развивать науку? С Африкой? Запад оборвал с РФ все научные связи... Но не думаю, что Китай сильно поможет, так как сам, как и Россия, заимствовал современную науку с Запада, но несколько позднее..- на переломе 19-20 веков...Подсчитывал как-то количество университетов РФ + Китай vs ЕС + США, даже чисто количественная разница в пользу запада весьма и весьма внушительная получилась, а ведь в Европе еще и научные традиции со времен средневековья, да и в США университеты раньше появились, чем в России
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 13:29
    Сначала были ответственными и надежными поставщиками энергоресурсов для запада, теперь те же яйца, только в профиль, для Китая. Сейчас еще и технологии будут задаром китайцам дарить, что бы задобрить и задружиться. В Кремле ни мозгов, ни фантазии, что и подтверждает новое правительство, с которым о какой то другой экономической политике можно не мечтать.