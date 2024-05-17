Президент РФ в Харбине объявил о создании СПбГУ и ХПУ совместного образовательного центра

Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом

Московский и Пекинский университеты как лидеры высшей школы двух стран подтверждают взаимный интерес к развитию партнерства в научной сфере, образуют стратегический научно-исследовательский альянс по ключевым проблемам естественнонаучного характера

Продолжается визит представительной российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента. Сегодня российский лидер прибыл в столицу китайской провинции Хэйлунцзян город Харбин.Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Второй мировой войны при освобождении региона от японских захватчиков. После этого российский лидер приехал в Харбинский международный конгресс-центр, где выступил на открытии VIII российско-китайского ЭКСПО и IV форума межрегионального сотрудничества. На этом мероприятии президента России сопровождает заместитель председателя КНР Хань Чжэн.В ходе приветственного выступления российский лидер, в частности, заявил, что Россия готова предоставлять льготы и доступ к технологической базе китайским инвесторам. Отдельно Путин отметил, что РФ будет и дальше оставаться надежным партнером Китая в части поставок экологически чистых энергоносителей.— заявил президент РФ.После завершения церемонии открытия выставки Путин осмотрел стенды. Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России — на площадке промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, и Китае — в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине. В этом году стенды представят 16 российских регионов.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал президенту, что РФПИ является лидером по инвестициям между Россией и Китаем. В общей сложности уже проинвестировано более пятидесяти совместных проектов, благодаря которым созданы 600 тысяч новых рабочих мест в сферах инфраструктуры, промышленности, финансов и образования.Помимо стратегического динамично развивающегося экономического сотрудничества двух стран, Москва и Пекин большое внимание уделяют совместным проектам в сфере культуры и образования. Так Владимир Путин в ходе посещения Харбинского политехнического университета, куда он приехал после осмотра ЭКСПО, сообщил, что СПбГУ откроет совместный с ХПУ образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества РФ и КНР в образовании.Студенты университета минимум четыре раза горячо поприветствовали российского лидера. В ходе выступления перед студентами и преподавателями Владимир Путин отметил, что на текущий момент в России высшее образование получают 50 тысяч китайских граждан, а в КНР учатся около 16 тысяч россиян.В свою очередь, Московский государственный университет и Пекинский университет подписали меморандум о создании совместного российско-китайского института фундаментальных исследований. Об этом журналистам рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, который также находится в Китае в составе российской делегации.— сообщил Садовничий.Ключевое значение деятельности института для обоих вузов подтверждается особой структурой управления. Директором Института с китайской стороны является ректор Пекинского университета, а с российской — ректор МГУ.В ходе посещения Харбина президент России также побывал в единственном в этом городе действующем православном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Владимир Путин побеседовал со священнослужителями и подарил храму икону.