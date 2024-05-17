В российском Генштабе подсчитали количество переданной Киеву военной техники и вооружений с начала СВО
Украинская армия с самого начала российской спецоперации делала ставку на западные вооружения, поскольку собственные запасы не позволяли вести боевые действия длительное время. С февраля 2022 года ВСУ только танков от союзников получили более 800 единиц. В российском Генштабе подсчитали количество переданных Киеву вооружений и техники.
Согласно данным из статьи начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, опубликованной в журнале «Военная мысль», начиная с февраля 2022 года страны коллективного Запада передали Украине вооружений на 132 млрд долларов, из которых 63 приходятся на долю США.
Как пишет адмирал, главной задачей НАТО является затягивание конфликта на Украине с целью нанесения России как можно большего ущерба. Всего украинская армия получила около 800 танков советского и западного производства, более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, порядка 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 РСЗО, более 250 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 7,7 тыс. переносных ЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов, свыше 30 тыс. БПЛА.
На данный момент Запад уделяет большее внимание поставке на Украину высокоточного оружия, в частности авиационных управляемых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а также оперативно-тактических ракет ATACMS. Основными поставщиками являются США, Великобритания и Франция. Также в ближайшей перспективе Киев получит американские истребители четвертого поколения F-16 из наличия европейских стран.
Не стоит упускать из внимания предоставление Украине разведывательной информации от стран НАТО. Особенно в этом преуспели США, задействовавшие в интересах Киева не только военные, но и гражданские спутники.
Информация