Опубликованы фотографии уничтоженных в Чёрном море безэкипажных катеров ВСУ с ракетами Р-73
В сети опубликованы фотографии вынесенных на побережье Крыма безэкипажных катеров (БЭК), применявшихся ВСУ для атак на корабли Черноморского флота. Примечательно, что противник в очередной раз пытался использовать БЭКи в качестве эрзац-ПВО, оснастив их авиационными ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.
Ранее сообщалось о пресечении ряда попыток боевиков киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории России.
Дежурным средствам ПВО ВС РФ удалось уничтожить и перехватить над территорией Крымского полуострова более пятидесяти БПЛА, кроме того более сорока БПЛА противника было перехвачено над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.
В Минобороны заявляют об уничтожении значительного количества морских дронов в Черном море к юго-западу от Севастополя. В общей сложности сообщается об уничтожении 13 единиц вооружений этого типа.
В акватории Черного моря были выявлены две группы БЭКов в общей сложности до 24 единиц, двигавшихся в направлении Крымского полуострова. Для перехвата были отправлены вертолеты морской авиации.
На протяжении нескольких часов экипажи российских вертолетов вели огонь по маневрирующим дронам, благодаря чему удалось сорвать атаку противника. Более половины БЭКов были уничтожены, что свидетельствует о росте возможностей ВС РФ по обнаружению и поражению БЭК различных модификаций.
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