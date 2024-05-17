Опубликованы фотографии уничтоженных в Чёрном море безэкипажных катеров ВСУ с ракетами Р-73

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Опубликованы фотографии уничтоженных в Чёрном море безэкипажных катеров ВСУ с ракетами Р-73

В сети опубликованы фотографии вынесенных на побережье Крыма безэкипажных катеров (БЭК), применявшихся ВСУ для атак на корабли Черноморского флота. Примечательно, что противник в очередной раз пытался использовать БЭКи в качестве эрзац-ПВО, оснастив их авиационными ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

Ранее сообщалось о пресечении ряда попыток боевиков киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории России.





Дежурным средствам ПВО ВС РФ удалось уничтожить и перехватить над территорией Крымского полуострова более пятидесяти БПЛА, кроме того более сорока БПЛА противника было перехвачено над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

В Минобороны заявляют об уничтожении значительного количества морских дронов в Черном море к юго-западу от Севастополя. В общей сложности сообщается об уничтожении 13 единиц вооружений этого типа.

В акватории Черного моря были выявлены две группы БЭКов в общей сложности до 24 единиц, двигавшихся в направлении Крымского полуострова. Для перехвата были отправлены вертолеты морской авиации.

На протяжении нескольких часов экипажи российских вертолетов вели огонь по маневрирующим дронам, благодаря чему удалось сорвать атаку противника. Более половины БЭКов были уничтожены, что свидетельствует о росте возможностей ВС РФ по обнаружению и поражению БЭК различных модификаций.
16 комментариев
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  1. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 12:32
    теперь будет опасно с вертолета расстреливать
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Nastia Makarova
      теперь будет опасно с вертолета расстреливать

      Это скорее механизм отпугивания .Где прицельный комплекс для этой ракеты ?
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +1
        Сегодня, 13:04
        А меня другое беспокоит belay

        Более половины БЭКов были уничтожены, что свидетельствует о росте возможностей ВС РФ по обнаружению и поражению БЭК различных модификаций

        Хорошо, но куда делась "менее половины"?
        1. BAI Звание
          BAI
          0
          Сегодня, 13:33
          Хорошо, но куда делась "менее половины"?

          Тоже хотел спросить, но видел, что воопрос задан
      2. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 13:06
        Уже писал об этом и ещё раз напишу!!!
        Почему не наладить применение FVP-дронов по БЭК request
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 13:12
          Цитата: alex-defensor
          Почему не наладить применение FVP-дронов по БЭК

          Потому что нужна платформа . ОРИОН или вертолет или катер ,который контролирует определенный район и может отправить FVP-дрон на уничтожение цели . Как правило у FVP-дрона радиус поражения до 10 км . А расстояние от Одессы до Керческого моста км наверно будет 600-800
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            0
            Сегодня, 13:16
            Цитата: APASUS
            Как правило у FVP-дрона радиус поражения до 10 км . А расстояние от Одессы до Керческого моста км наверно будет 600-800

            Вы мне пишите про дальние рубежи обнаружения, а я пишу про ситуацию, когда они уже добрались и кораблю приходится от них отбиваться. Все, что мы видели, это малоэффективные пулеметные очереди с борта. А вот FVP даст качественно иной результат.
        2. Canecat Звание
          Canecat
          0
          Сегодня, 13:38
          Почему не наладить применение FVP-дронов по БЭК

          Видимо из за разницы в скоростях, применение FPV дронов может быть неэффективно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:35
    ВСУ работает на опережение устанавливая зенитные ракеты ( БЭКи становятся заметнее для РЛС),зная слабую сторону БЭКов.
  3. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    0
    Сегодня, 12:43
    Враг умён, хитёр и коварен, вертушки наши технически отстают от такой "охоты" за БЭКами, да и маловато их... Но зато растёт умение экипажей и РЭБовцев, а это хорошо! Победа будет за нами, сейчас только со сроками определимся winked
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +2
    Сегодня, 12:46
    И на каждой этой хрени Масковский терминал.
    Он сейчас такой из себя миротворец, но результат его трудовой деятельности отнюдь не мирный. Мало того что весь ближний космос засрал, так еще и вылезли милитаристские уши.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 12:49
    "Более половины уничтожено"
    А где остальные? Прорвались к охраняемым объектам или вернулись обратно?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:53
      Ну,Вы про Новороссийский порт в курсе?То,что не смогли уничтожить.
  6. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 12:58
    А вообще на надводных кораблях насколько эффективно использование ракет воздух-воздух с пусковых установок? Может это ноу-хау и Р-73 будет получше Иглы на флоте?
  7. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    0
    Сегодня, 13:04
    Это давно уже не новость телеге К Федорова (Алконафтера) уничтожение катера вооружённого Р73 показали в начале мая. Причем что характерно, мне показалось что у него Р73 в походном положении находится внутри корпуса. Уничтожали с Ми8 из реально калаша с люка. С срабатыванием реактивного двигателя на ракете итд итп..

    А так как мне видится, это не факт, что это такое страшное оружие против авиации.
    Это скорее всего, как обычно у украинцев -- метод утилизации, старых советских ракет Р73 коих на складах не один вагон.
    Потом маловероятно что у катерков что есть апарутра наведения слежения, радара итд итп. голова Р73 тепловая, и не факт что сама захватит цель хорошо. Раеты это оружие которое наводиться изначально радаром и иногда цель подсвечивают, тут все это проблематично и дорого..
    Короче, это на сегодня эгзац оружие с призрачной эффективностью.
  8. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    Сегодня, 13:11