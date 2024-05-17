Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию Совета Европы о «мирном плане» Украины

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Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию Совета Европы о «мирном плане» Украины

Голосование по проекту резолюции Совета Европы, называющей «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского «безальтернативным», провалилось из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на проект резолюции.

Как известно, «мирный план» Зеленского предполагает полный вывод всех российских войск с освобожденных ВС РФ территорий. Большинство европейских стран и США с таким планом согласны. Но Венгрия продемонстрировала максимальную самостоятельность, наложив на этот план вето.



Для нас это неприемлемо. Другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента. Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отклонено большинством голосов. Поэтому я наложил на неё вето, чтобы она не стала решением Совета

- заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Позиция Будапешта куда более реалистична, чем у других стран Евросоюза. Так, венгерское руководство настаивает на том, чтобы мирные переговоры по украинскому конфликту проходили с участием России.

То есть, позиция Венгрии приближается к позиции Бразилии и Китая. Их лидеры отказались участвовать в т.н. «конференции по мирному урегулированию», которая будет созвана в Швейцарии через месяц. И Бразилия, и Китай также считают, что в переговорах должны участвовать представители Российской Федерации.

В целом политика Венгрии выглядит максимально самостоятельной. Пожалуй, это одна из немногих стран Европы, осмеливающаяся перечить США и их ближайшим союзникам. Такая позиция венгерской стороны не может не вызывать уважения.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:32
    — Орбану и Сийярто надо быть осторожней,охрану усилить ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:48
      Хреновый был план. laughing
      Обломали венгры наркофюрера. good
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:38
    Стрельба по политикам в Венгрии приведёт к краху ЕС.Кстати ,а зачем США сильный ЕС? what
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 12:52
      Цитата: tralflot1832
      а зачем США сильный ЕС?

      А нам он зачем?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 13:09
        ЕСовская бодливая корова нам не нужна,а вот когда это будет стадо- будем доить каждую по отдельности. laughing
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:24
    Да просто понимает, что Россия на все их резолюции, заявления, положит такое "вето", что не удержать они, то "вето" даже всем скопом!
    Не хочется ему позорится, только и всего.