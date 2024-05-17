Для нас это неприемлемо. Другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента. Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отклонено большинством голосов. Поэтому я наложил на неё вето, чтобы она не стала решением Совета

Голосование по проекту резолюции Совета Европы, называющей «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского «безальтернативным», провалилось из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на проект резолюции.Как известно, «мирный план» Зеленского предполагает полный вывод всех российских войск с освобожденных ВС РФ территорий. Большинство европейских стран и США с таким планом согласны. Но Венгрия продемонстрировала максимальную самостоятельность, наложив на этот план вето.- заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Позиция Будапешта куда более реалистична, чем у других стран Евросоюза. Так, венгерское руководство настаивает на том, чтобы мирные переговоры по украинскому конфликту проходили с участием России.То есть, позиция Венгрии приближается к позиции Бразилии и Китая. Их лидеры отказались участвовать в т.н. «конференции по мирному урегулированию», которая будет созвана в Швейцарии через месяц. И Бразилия, и Китай также считают, что в переговорах должны участвовать представители Российской Федерации.В целом политика Венгрии выглядит максимально самостоятельной. Пожалуй, это одна из немногих стран Европы, осмеливающаяся перечить США и их ближайшим союзникам. Такая позиция венгерской стороны не может не вызывать уважения.