«Ничего суперинтересного не увидели»: Глава Ростеха подтвердил изучение всех образцов трофейной боевой техники
Российские специалисты тщательно ознакомились с боевой техникой западного производства, захваченной российскими военными в ходе боев на Украине, но ничего «суперинтересного» в ней не нашли. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Специалисты госкорпорации изучили всю трофейную технику, попавшую в руки российским военным, и были вынуждены констатировать, что западные конструкторы наших удивить ничем не смогли. Как заявил Чемезов, ничего нового увидеть не удалось, при этом уточнил, что по американскому танку он от комментариев на данный момент воздержится, детали осмотра пока не раскрываются. В то же время техники и инженеры по «американцу» все еще работают.
— приводит РБК слова главы «Ростеха».
Ранее ряд западных изданий высказал мнение, что с помощью попавших в руки российских военных образцов западной бронетехники Россия узнает все тайны и сможет в дальнейшем разработать оружие, способное с ними бороться. Тогда как ряд экспертов заявил, что российские инженеры из того старья, что поставляется Украине, вряд ли что новое узнают. Тем более что Запад снимает передовые устройства с техники и оружия, поставляемого на Украину.
Отметим, что на Поклонной горе в Москве российское Минобороны устроило выставку трофейной военной техники, захваченной на Украине, в том числе и западного производства. Это очень не понравилось Западу, но сделать они ничего не могут, только в бессилии скрежетать зубами.
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