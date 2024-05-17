«Ничего суперинтересного не увидели»: Глава Ростеха подтвердил изучение всех образцов трофейной боевой техники

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«Ничего суперинтересного не увидели»: Глава Ростеха подтвердил изучение всех образцов трофейной боевой техники

Российские специалисты тщательно ознакомились с боевой техникой западного производства, захваченной российскими военными в ходе боев на Украине, но ничего «суперинтересного» в ней не нашли. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Специалисты госкорпорации изучили всю трофейную технику, попавшую в руки российским военным, и были вынуждены констатировать, что западные конструкторы наших удивить ничем не смогли. Как заявил Чемезов, ничего нового увидеть не удалось, при этом уточнил, что по американскому танку он от комментариев на данный момент воздержится, детали осмотра пока не раскрываются. В то же время техники и инженеры по «американцу» все еще работают.



Практически все, что там стояло, все посмотрели. Но суперинтересного, супернового ничего не увидели

— приводит РБК слова главы «Ростеха».

Ранее ряд западных изданий высказал мнение, что с помощью попавших в руки российских военных образцов западной бронетехники Россия узнает все тайны и сможет в дальнейшем разработать оружие, способное с ними бороться. Тогда как ряд экспертов заявил, что российские инженеры из того старья, что поставляется Украине, вряд ли что новое узнают. Тем более что Запад снимает передовые устройства с техники и оружия, поставляемого на Украину.

Отметим, что на Поклонной горе в Москве российское Минобороны устроило выставку трофейной военной техники, захваченной на Украине, в том числе и западного производства. Это очень не понравилось Западу, но сделать они ничего не могут, только в бессилии скрежетать зубами.
17 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 12:43
    Какие то конструктивные особенности возможно и найдут, но все это ничего не даст нам, так как наши конструкторы лучшие. Дай им только волю и они такое сотворят. Но увы, т14 Армата ещё проходит испытания....
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:09
      Лучшие, не лучшие - неизвестно. У наших с американцами просто подходы разные, вот и всё.
      А вообще, что наши танки, что их родом из 70-80-х. Было бы удивительно, если бы за 40 лет наши ничего не накопали. Тем более, что Абрамсы много где воевали: наверняка, за вознаграждение многие желали поделиться опытом, знаниями, а то и образцами какими. Не говоря уж об агентурной работе непосредственно на американских предприятиях ВПК. Опять же, времени на узнавание основной документации достаточно.
    2. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 13:34
      Умный и у дурака найдет, чему поучиться, а глупый и у умного ничему не научится.
  2. Tochilka Звание
    Tochilka
    +4
    Сегодня, 12:44
    Вчера посетил ту экспозицию. Внушает. Особенно вблизи.
    Разрешили потрогать броню леопарда. Ощущения что чужое какое-то.
    И он еще войной пахнет.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:45
    «Но суперинтересного, супернового ничего не увидели» —

    "Суперновое" свидомым не дают,по крайней мере пока ...
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 12:46
    Да потому что это всё миф, о супер-пупер крутой, непобедимой технике Запада. Рекламный ход и пиар производителей этого хлама. Небратья поверили и просто молятся на западную технику.
  5. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +5
    Сегодня, 12:48
    Тут печально то, что западу (ВСУ) в ходе конфликта удалось захватить как минимум 1 "Прорыв" в околоидеальном состоянии (тот танк ,что бросили из за повреждения гусеницы в лесу) . Они его,конечно, разберут по винтикам и изучат "всем миром". И это куда более новый подгон чем "Леопарды" или даже "Абрамсы".
  6. A. B. Звание
    A. B.
    +1
    Сегодня, 12:49
    Поэтому на такие конфликты надо слать именно старье. Что бы все суперинтересное и суперновое оставалось в секрете.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +4
      Сегодня, 12:55
      Расскажите это ребятам на фронте, которым достался Т-54. По крайней мере, враг не получит в свои руки новейшие технологии. Мне просто жаль отважных мальчишек, которым приходится сражаться на этих памятниках.
      1. A. B. Звание
        A. B.
        0
        Сегодня, 12:56
        Соглашусь конечно же. Но сие есть суровый военный прагматизм, не я его придумал.
    2. Влад2012 Звание
      Влад2012
      0
      Сегодня, 13:24
      Чисто танковые технологии это хорошо забытое старое, а не суперновое. Другое дело электроника внутри. Тут особо ничего западу пока показать не можем, чтобы они на жопу сели.
      А слать старье, лишиться самой мотивированной части армии - тех кто идут туда добровольно
  7. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:53
    ...Россия узнает все тайны и сможет в дальнейшем разработать оружие, способное с ними бороться.
    так и имеющегося, у России оружия, хватило чтобы эти образцы стали экспонатами выставки... request
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:59
    Американская техника ,попавшая к русским после боев на Украине,еще раз подтвердила - рекламный бюджет производителей на эту технику больше ,чем бюджет инженеров
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:07
    Как заявил Чемезов, ничего нового увидеть не удалось

    А он наше старое всё осмотрел лично или, как всегда, ограничился осмотром перечня?
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:19
    «Ничего суперинтересного не увидели»: Глава Ростеха подтвердил изучение всех образцов трофейной боевой техники
    . Как так то? Космическая техника, по мнению некоторых, особо одухотворенных fool
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:22
    Глава Ростеха более интересную вещь предложил,сэкономленые средства за год остаются на счетах предприятия. good
  12. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 13:28
    Сколько лет не обращали внимания на отсутствие дальнобойных арт-систем в российской армии. Для их создания не надо было дожидаться пленных Арчеров или Цезарей, но МО не считал это приоритетом. Как и беспилотники, и нормальную связь, и достаточную спутниковую группировку, и многое другое. А этому менежру ничего не интересно и нынче.