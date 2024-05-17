Украинский ТГ-канал сообщает, что ВС РФ контролируют уже половину Волчанска
Несмотря на отчаянные попытки украинского руководства скрыть катастрофическую ситуацию, которая сложилась для ВСУ на Харьковском направлении, некоторые данные об успехах наступательной операции ВС РФ все же просачиваются в информационное пространство.
Напомним, что буквально недавно глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о стабилизации фронта на севере Харьковской области и о том, что украинские войска отбивают атаки российской армии.
В то же время еще вчера начали появляться сообщения, что ВС РФ значительно продвинулись в Волчанске и уже находятся в центре города. Стоит отметить, что подтверждением тому были видео, на которых демонстрировались кадры боев на территории центральной больницы города, где ВСУ обустроили один из укрепрайонов. При этом данное медучреждение как раз и находится в центре населенного пункта.
Позднее несколько российских околовоенных ТГ-каналов писали о том, что наши военные взяли под контроль вышеупомянутую больницу, «разрезав» тем самым Волчанск надвое.
В свою очередь, о том, что ВС РФ уже контролируют половину города, пишет и украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
В материале говорится, что украинские военные не могут остановить наступление бойцов российской армии. Во многом это связано с отсутствием тяжелой техники и артиллерии.
Что характерно, буквально сегодня глава киевского режима заявил журналистам, что Украине, дословно, «впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов».
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