Украинский ТГ-канал сообщает, что ВС РФ контролируют уже половину Волчанска

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Украинский ТГ-канал сообщает, что ВС РФ контролируют уже половину Волчанска

Несмотря на отчаянные попытки украинского руководства скрыть катастрофическую ситуацию, которая сложилась для ВСУ на Харьковском направлении, некоторые данные об успехах наступательной операции ВС РФ все же просачиваются в информационное пространство.

Напомним, что буквально недавно глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о стабилизации фронта на севере Харьковской области и о том, что украинские войска отбивают атаки российской армии.



В то же время еще вчера начали появляться сообщения, что ВС РФ значительно продвинулись в Волчанске и уже находятся в центре города. Стоит отметить, что подтверждением тому были видео, на которых демонстрировались кадры боев на территории центральной больницы города, где ВСУ обустроили один из укрепрайонов. При этом данное медучреждение как раз и находится в центре населенного пункта.

Позднее несколько российских околовоенных ТГ-каналов писали о том, что наши военные взяли под контроль вышеупомянутую больницу, «разрезав» тем самым Волчанск надвое.

В свою очередь, о том, что ВС РФ уже контролируют половину города, пишет и украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

В материале говорится, что украинские военные не могут остановить наступление бойцов российской армии. Во многом это связано с отсутствием тяжелой техники и артиллерии.

Что характерно, буквально сегодня глава киевского режима заявил журналистам, что Украине, дословно, «впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов».
4 комментария
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 12:57
    Надо резервы на подходе резать и будет всё ок
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:11
      Войска РФ заняли больницу в центре Волчанска, - Bild (видео)Волчанск.А это уже центр города практически.

      Тг-канал Шейх Тамир.
      ВНИМАНИЕ ВСЕМ, прямо сейчас появляются кадры ужасно дикой и страшной находки найденной нашими бойцами при наступлении на Харьков.

      Ниже слова бойца обнаружившего это - «Вчера 15.05 мы закрепились на позициях ВСУ в Волчанске, при осмотре позиций была найдена огромная куча свежей земли из которой доносился зловонный запах, подойдя ближе и подкопав землю мы оцепенели на месте, такого мы не ожидали увидеть, подобный ужас я видел только в фильмах ужасов, это просто ......, пора заканчивать с ....... и бить их всем доступным орудием, это не люди это .....!»

      Дорогие сограждане, просим вашего распространения данных кадров, поверьте мне, увиденное просто повергнет вас в шок и не оставит равнодушными, покажите это .... всем, кто думает что война это легко ! 



      1. Задира Звание
        Задира
        0
        Сегодня, 13:36
        Войска РФ заняли больницу в центре Волчанска, - Bild (видео)Волчанск.А это уже центр города практически

        Коллега, вы тут пару дней назад с диким усердием публиковали пространные материалы о том, что Волчанск освобожден и в нем идет зачистка. Может, хватит спам постить, его и так хватает
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 13:39
          Не имел возможности лично проверить информацию по Волчанску из ранее приведенного мною источника.Уж извините.Bild вряд ли врать будет.