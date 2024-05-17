Подкрепление прибудет массово, немедленно и будет развернуто для контроля над районами, которые вышли из-под нашего контроля в последние дни, чтобы отвоевать все районы городской территории, которые мы потеряли

Париж проводит масштабную операцию в новокаледонской столице Нумеа. Франция наращивает полицейские силы в Новой Каледонии для восстановления контроля над ней.Об этом агентству Reuters высокопоставленный чиновник заморской французской территории в Тихом океане.По данной информации, к сегодняшнему вечеру планируется увеличить контингент полицейских и жандармов на острове с 1700 до 2700 человек.- сообщил на брифинге журналистам верховный комиссар Франции на острове Луи Ле Фран.Массовые беспорядки на островке начались в понедельник. Они уже привели к гибели четырех человек, сотни участников протестов арестованы правоохранителями.Ущерб от беспорядков в Новой Каледонии составил за три дня 200 миллионов евро. Лишь в одной провинции бунтовщики сожгли и разграбили около ста магазинов и предприятий. Помимо этого, они разгромили как минимум один полицейский участок.Со вчерашнего утра наблюдается некоторое затишье, но очаги конфронтации в Нумеа все еще сохраняются.Как сообщил Ле Фран, власти готовы в ближайшее время начать операцию по доставке населению продовольствия и медикаментов, а также приступить к разминированию и демонтажу дорожных заграждений, установленных участниками протестов.