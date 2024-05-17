Франция наращивает полицейские силы в Новой Каледонии для восстановления контроля над ней

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Франция наращивает полицейские силы в Новой Каледонии для восстановления контроля над ней

Париж проводит масштабную операцию в новокаледонской столице Нумеа. Франция наращивает полицейские силы в Новой Каледонии для восстановления контроля над ней.

Об этом агентству Reuters высокопоставленный чиновник заморской французской территории в Тихом океане.

По данной информации, к сегодняшнему вечеру планируется увеличить контингент полицейских и жандармов на острове с 1700 до 2700 человек.

Подкрепление прибудет массово, немедленно и будет развернуто для контроля над районами, которые вышли из-под нашего контроля в последние дни, чтобы отвоевать все районы городской территории, которые мы потеряли

- сообщил на брифинге журналистам верховный комиссар Франции на острове Луи Ле Фран.

Массовые беспорядки на островке начались в понедельник. Они уже привели к гибели четырех человек, сотни участников протестов арестованы правоохранителями.

Ущерб от беспорядков в Новой Каледонии составил за три дня 200 миллионов евро. Лишь в одной провинции бунтовщики сожгли и разграбили около ста магазинов и предприятий. Помимо этого, они разгромили как минимум один полицейский участок.

Со вчерашнего утра наблюдается некоторое затишье, но очаги конфронтации в Нумеа все еще сохраняются.

Как сообщил Ле Фран, власти готовы в ближайшее время начать операцию по доставке населению продовольствия и медикаментов, а также приступить к разминированию и демонтажу дорожных заграждений, установленных участниками протестов.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:58
    «Власти готовы в ближайшее время начать операцию по доставке населению продовольствия и медикаментов, а также приступить к разминированию и демонтажу дорожных заграждений, установленных участниками протестов» —

    — Серьёзно канаки майданят ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:38
      В ЭТОТ раз виноват Азербайджан.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 13:40
        «В ЭТОТ раз виноват Азербайджан» —

        — "Мерси,Баку!" ...
  2. Болторез Звание
    Болторез
    -2
    Сегодня, 13:02
    операцию по доставке населению продовольствия и медикаментов
    Магазины разгромили и гордым канакам ням-ням стало нечего.
  3. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +2
    Сегодня, 13:14
    Значит, когда, к примеру, оппозиция буянит в Казахстане или Грузии, то это борцы за права и свободы, а когда канаки - это бандиты и мародёры? Франция явила свету очередной гнилой эксцесс колониализма, и всем пофиг.
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:21
    Жаль Вагнера больше нет, можно было их как специалистов по лягушатникам послать в командировку в Новую Каледонию.
  5. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 13:23
    По данной информации, к сегодняшнему вечеру планируется увеличить контингент полицейских и жандармов на острове с 1700 до 2700 человек.

    А где у них база? Откуда перебрасывают?
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 13:38
    Таким парням никакие сотрапы-жандармы не страшны! Бей клопов, спасай Новую Каледонию!
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:38
    Это лишний раз подтверждает прописные истины : все, что делает запад - это другое.