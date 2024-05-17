Американская пресса: У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления на Харьковском направлении

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Американская пресса: У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления на Харьковском направлении

Как только Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление в Харьковской области, украинская армия начала испытывать большие проблемы со связью. Из строя вышли системы Starlink, сообщает американская пресса.

По информации газеты The Washington Post, украинские военнослужащие пожаловались на большие проблемы с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В частности, с данной проблемой столкнулись подразделения 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.



Утром 10 мая военнослужащие ВСУ не смогли получать трансляции с разведывательных БПЛА. Поэтому украинская армия не смогла отслеживать перемещения российских войск. Связь между подразделениями удавалось поддерживать лишь с помощью телефонов, да и то не во всех случаях.

Сами украинские военнослужащие считают, что работа систем спутниковой связи прекратилась из-за использования российской армией средств радиоэлектронной борьбы. Затем подтверждение, но в косвенном виде, пришло и от собственника компании SpaceX Илона Маска. Американский миллиардер признал наличие «повышенной нагрузки» на системы спутниковой связи, но связал их с «геомагнитной бурей». Такую же версию озвучили и украинские эксперты.

Напомним, что системы спутниковой связи Starlink активно используются украинскими формированиями на фронте, для обеспечения коммуникации между подразделениями. Выведение их из строя сразу же создает серьезные проблемы со связью, что влияет на качество ведения боевых действий.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:04
    «У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления» —

    — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:08
      — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...

      - Да как то по хрену мне все ваши тёрки! - ответил Маск... laughing
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 13:12
    "Американский миллиардер признал наличие «повышенной нагрузки» на системы спутниковой связи, но связал их с «геомагнитной бурей». Такую же версию озвучили и украинские эксперты."

    Настало время объявить магнитные бури происками Москвы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:14
    Сплошной негатив в западной прессе по Украине,читатель такого не любит.По солнцу у нас специалисты корейцы с лучезарным Ким Чен Ыном.Пусть к нему обращаются и начинают так - Обожаемый Ким Чен Ын и тд и тп.
  4. Kwasar9000 Звание
    Kwasar9000
    -2
    Сегодня, 13:18
    Звание Героя было инкогнито присвоено товарищу Георгию Магнитову (позывной - "Буря")...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 13:21
    Американская пресса: У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления на Харьковском направлении
    . Паршиво у танцору мешает все и не просто про бубечики идёт речь... все и сразу.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 13:21
    У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления на Харьковском направлении

    Нашли всё же методы на Костю Сапрыкина Илона Маска и его детище...
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      -2
      Сегодня, 13:26
      Бежим впереди телеги?текст короткий
  7. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 13:34
    А слабО ВСУ перейти на проводную связь, с катушками "полёвки" ?!
    Или давно нет всех катушек, сдали в чер-цвет-мет ?