Американская пресса: У ВСУ вышли из строя системы Starlink после российского наступления на Харьковском направлении
Как только Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление в Харьковской области, украинская армия начала испытывать большие проблемы со связью. Из строя вышли системы Starlink, сообщает американская пресса.
По информации газеты The Washington Post, украинские военнослужащие пожаловались на большие проблемы с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В частности, с данной проблемой столкнулись подразделения 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Утром 10 мая военнослужащие ВСУ не смогли получать трансляции с разведывательных БПЛА. Поэтому украинская армия не смогла отслеживать перемещения российских войск. Связь между подразделениями удавалось поддерживать лишь с помощью телефонов, да и то не во всех случаях.
Сами украинские военнослужащие считают, что работа систем спутниковой связи прекратилась из-за использования российской армией средств радиоэлектронной борьбы. Затем подтверждение, но в косвенном виде, пришло и от собственника компании SpaceX Илона Маска. Американский миллиардер признал наличие «повышенной нагрузки» на системы спутниковой связи, но связал их с «геомагнитной бурей». Такую же версию озвучили и украинские эксперты.
Напомним, что системы спутниковой связи Starlink активно используются украинскими формированиями на фронте, для обеспечения коммуникации между подразделениями. Выведение их из строя сразу же создает серьезные проблемы со связью, что влияет на качество ведения боевых действий.
Информация