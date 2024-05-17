Авианосец «Рональд Рейган» покинул базу ВМС США в Японии после девяти лет пребывания
Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) вчера покинул американскую военную базу в Йокосуке японской префектуры Канагава после девяти лет пребывания. Как сообщает военно-аналитическое онлайн-издание Naval News, на церемонии отбытия судна присутствовали посол США в Японии Рам Эмануэль и командующий 5-й авианосной ударной группой контр-адмирал Грег Ньюкирк.
Авианосец USS Ronald Reagan является девятым кораблем из числа авианосцев класса «Нимиц» (USS Nimitz), введенных в эксплуатацию в 2003 году. Он был развернут в Йокосуке в октябре 2015 года и с тех пор проплыл более 400 000 морских миль, выполнив многочисленные миссии в течение примерно девяти с половиной лет.
В частности, в 2021 году «Рональд Рейган» поддержал операцию «Убежище союзников» (Allies Refuge) по оказанию помощи в эвакуации военнослужащих и гражданских лиц США из Афганистана. Автор статьи утверждает, что именно задействование этого авианосца в эвакуации (на деле — хаотичном бегстве) помогло спасти жизни примерно 7000 человек.
Кроме того, в 2022 году «Рональд Рейган» был развернут в окрестностях Тайваня в ответ на ракетные пуски, проведенные Китаем, которые произошли после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
В Соединенные Штаты авианосец отправляется для проведения капитального ремонта топливозаправочного комплекса (RCOH). Согласно сообщению 7-го флота США, в походе USS Ronald Reagan сопровождают крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» USS Robert Smalls (CG 62) и эскадренный миноносец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Howard (DDG 83).
Преемником «Рональда Рейгана» станет авианосец «Джордж Вашингтон» (USS George Washington), который встретится со своим предшественником в западной части Тихого океана, проведет обмен самолетами, а затем прибудет в Йокосуку к концу этого года.
Авианосец «Рональд Рейган» стал одним из немногих кораблей американского флота названных в честь живущего человека, и первым названным в честь живущего экс-президента. В церемонии спуска на воду участвовали бывший президент США Джордж Буш и бывшая первая леди Нэнси Рейган, сам Рональд Рейган не смог присутствовать из-за болезни Альцгеймера. Рейган скончался через 11 месяцев после введения авианосца в состав ВМС США.
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