Авианосец «Рональд Рейган» покинул базу ВМС США в Японии после девяти лет пребывания

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Авианосец «Рональд Рейган» покинул базу ВМС США в Японии после девяти лет пребывания

Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) вчера покинул американскую военную базу в Йокосуке японской префектуры Канагава после девяти лет пребывания. Как сообщает военно-аналитическое онлайн-издание Naval News, на церемонии отбытия судна присутствовали посол США в Японии Рам Эмануэль и командующий 5-й авианосной ударной группой контр-адмирал Грег Ньюкирк.

Авианосец USS Ronald Reagan является девятым кораблем из числа авианосцев класса «Нимиц» (USS Nimitz), введенных в эксплуатацию в 2003 году. Он был развернут в Йокосуке в октябре 2015 года и с тех пор проплыл более 400 000 морских миль, выполнив многочисленные миссии в течение примерно девяти с половиной лет.



В частности, в 2021 году «Рональд Рейган» поддержал операцию «Убежище союзников» (Allies Refuge) по оказанию помощи в эвакуации военнослужащих и гражданских лиц США из Афганистана. Автор статьи утверждает, что именно задействование этого авианосца в эвакуации (на деле — хаотичном бегстве) помогло спасти жизни примерно 7000 человек.

Кроме того, в 2022 году «Рональд Рейган» был развернут в окрестностях Тайваня в ответ на ракетные пуски, проведенные Китаем, которые произошли после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

В Соединенные Штаты авианосец отправляется для проведения капитального ремонта топливозаправочного комплекса (RCOH). Согласно сообщению 7-го флота США, в походе USS Ronald Reagan сопровождают крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» USS Robert Smalls (CG 62) и эскадренный миноносец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Howard (DDG 83).

Преемником «Рональда Рейгана» станет авианосец «Джордж Вашингтон» (USS George Washington), который встретится со своим предшественником в западной части Тихого океана, проведет обмен самолетами, а затем прибудет в Йокосуку к концу этого года.

Авианосец «Рональд Рейган» стал одним из немногих кораблей американского флота названных в честь живущего человека, и первым названным в честь живущего экс-президента. В церемонии спуска на воду участвовали бывший президент США Джордж Буш и бывшая первая леди Нэнси Рейган, сам Рональд Рейган не смог присутствовать из-за болезни Альцгеймера. Рейган скончался через 11 месяцев после введения авианосца в состав ВМС США.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:19
    Вот уверен на 99,9 % что на переходе кого-то снимут с формулировкой " потеря уверенности в командовании". drinks
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:20
    — Никаких там хуситов поблизости нету? ...
    (Может канаки на каноэ подгребут с Новой Каледонии)
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 13:21
    Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) вчера покинул американскую военную базу в Йокосуке японской префектуры Канагава после девяти лет пребывания.

    Представляю сколько маленьких японо-американских самурайчиков родилось в Японии за эти девять лет... Ну хоть какая-то польза для страны "восходящего солнца"... laughing Какая новость, такой и комментарий...
    1. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 13:38
      Ну какой Вы... не толерантный. Правильно говорить - азиоамериканцы!
    2. 2al Звание
      2al
      0
      Сегодня, 13:40
      Судя по тем инцидентам с ЛСД, что были у экипажа авианосца в Йокосуке, то самурайчики не без брака.
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 13:35

    Авианосец «Рональд Рейган» покинул базу ВМС США в Японии после девяти лет пребывания

    Товарищ Ын своими последними стрельбами, видимо намекал на этот авианосец, как на цель...
  5. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +1
    Сегодня, 13:36
    Преемником «Рональда Рейгана» станет авианосец «Джордж Вашингтон» (USS George Washington), который встретится со своим предшественником в западной части Тихого океана, проведет обмен самолетами, а затем прибудет в Йокосуку к концу этого года.
    А я то думал, что Вашингтон идет со своим авиакрылом...А он идет порожняком. Это говорит минимум о двух вещах.
    1. Янки не верят в угрозу на море, иначе бы сменщик шел со своим авиакрылом, в готовности к его применению по силам "агрессора".
    2. Пилоты, освоившие этот театр (район боевого применения) продолжат службу на другом АВУ. Это избавит командование 5 флота о необходимости обучать и натаскивать экипажи палубников на местные "угрозы" национальным интересам США.
    Ну, и конечно же, им скоро придется поближе познакомиться с морскими летчиками флота НОАК с авианосца «Фуцзянь» тип 03, с плоской палубой и нормальными тремя катапультами. После этого, думаю, янки пришлют еще один авианосец... ну, чтобы вдвоем одного не бояться.
    ИМХО.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:39
    . Авианосец «Рональд Рейган» покинул базу ВМС США в Японии после девяти лет пребывания

    . В Соединенные Штаты авианосец отправляется для проведения капитального ремонта топливозаправочного комплекса

    Поиздержался, перетрахали... штопать будут.... feel