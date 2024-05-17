Российские военные захватили роботизированную платформу TheMIS, за которой охотились с 2022 года

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Российские военные захватили роботизированную платформу TheMIS, за которой охотились с 2022 года

Российские бойцы на одном из направлений захватили наземную роботизированную платформу TheMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics. Об этом сообщают российские ресурсы.

Поставки этих наземных дронов на Украину начались еще в 2022 году, но до сих пор ни одна такая платформа в руки российских бойцов не попадала. Данной платформой очень интересовался Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), объявивший еще осенью 2022 года о гарантированной выплате бойцам, ее захватившим, вознаграждения. Сначала сумма составляла один миллион рублей, потом ее подняли до двух.



Где произошел захват платформы и при каких обстоятельствах — неизвестно, но фото наземного дрона уже появилось в Сети. Кстати, ЦАСТ подтвердил свои обязательства и готов выплатить всю сумму бойцам, захватившим платформу.


Эстонская наземная беспилотная машина под обозначением THeMIS (UGV) является стартовым и «фирменным» продуктом компании, на основе которой создается целое семейство наземных беспилотников. Комплекс электрический, два независимых гусеничных блока шасси приводятся в движение электромотором, питающимся от аккумуляторов или дизельного генератора. Масса полезной нагрузки — 750 кг, скорость движения, указанная разработчиком, — 20 км/час. Способна двигаться в течение 8 часов, на аккумуляторах — 1,5 часа. Длина х ширина х высота — 2400 х 2000 х 1150 мм.

Киев получил семь беспилотных платформ в варианте эвакуационной машины, предназначенной для эвакуации раненых с поля боя, а также еще семь беспилотников для разминирования дорог. До этого была поставлена одна платформа в варианте для эвакуации раненых.
10 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 13:13
    ЦАСТ подтвердил свои обязательства и готов выплатить всю сумму бойцам, захватившим платформу.

    А вот это правильно... Бойцов нужно стимулировать не только морально, но и материально... Кстати, Охлобыстин, как и обещал, выплатил 10 миллионов рублей за первого уничтоженного "Абрамса"...good
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:16
    Российские военные захватили роботизированную платформу TheMIS, за которой охотились с 2022 года
    Опять разработчики этой штуки здесь рекламу толкают...
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 13:18
    Уважуха тем ,кто это обтяпал ! Реально, снимаю шляпу hi
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:20
      https://t.me/infomil_live/6640

      На побережье Крыма обнаружен выброшенный на берег украинский безэкипажный катер. морской дрон вооружен ракетой "воздух-воздух" Р-73.

  4. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 13:24
    За 2 млн рублей китайцы вам и по круче киберплатформу сварганят!
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 13:27
    Эстонцы нас обходят по робототехнике? Дожили...
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 13:33
      Туда много наших программистов свалило в последние несколько лет.
    2. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 13:37
      Ерунду пишите. Это обычная самоходка, которую в любом гараже можно сделать при наличии материалов. Хотите на колёсах, хотите на гусеницах. Обычный радиоуправляемый модуль. Никто никого не обошёл. В России существуют куда более продвинутые разработки.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 13:40
      Там из эстонского только сборка явно.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:41
    Ого, круто, долго её ловили! Распотрошить, изучить, полезное перенять, коды управления расшифровать и на показ!