Российские военные захватили роботизированную платформу TheMIS, за которой охотились с 2022 года
Российские бойцы на одном из направлений захватили наземную роботизированную платформу TheMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics. Об этом сообщают российские ресурсы.
Поставки этих наземных дронов на Украину начались еще в 2022 году, но до сих пор ни одна такая платформа в руки российских бойцов не попадала. Данной платформой очень интересовался Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), объявивший еще осенью 2022 года о гарантированной выплате бойцам, ее захватившим, вознаграждения. Сначала сумма составляла один миллион рублей, потом ее подняли до двух.
Где произошел захват платформы и при каких обстоятельствах — неизвестно, но фото наземного дрона уже появилось в Сети. Кстати, ЦАСТ подтвердил свои обязательства и готов выплатить всю сумму бойцам, захватившим платформу.
Эстонская наземная беспилотная машина под обозначением THeMIS (UGV) является стартовым и «фирменным» продуктом компании, на основе которой создается целое семейство наземных беспилотников. Комплекс электрический, два независимых гусеничных блока шасси приводятся в движение электромотором, питающимся от аккумуляторов или дизельного генератора. Масса полезной нагрузки — 750 кг, скорость движения, указанная разработчиком, — 20 км/час. Способна двигаться в течение 8 часов, на аккумуляторах — 1,5 часа. Длина х ширина х высота — 2400 х 2000 х 1150 мм.
Киев получил семь беспилотных платформ в варианте эвакуационной машины, предназначенной для эвакуации раненых с поля боя, а также еще семь беспилотников для разминирования дорог. До этого была поставлена одна платформа в варианте для эвакуации раненых.
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