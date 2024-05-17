Украинское правительство выделило 1,5 млрд гривен на восстановление повреждённых ударами ВС РФ Змиевской и Трипольской ТЭС

Киевский режим пытается заняться восстановлением поврежденных в результате российских ракетных ударов объектов энергетической инфраструктуры страны. Это следует из недавнего решения правительства по выделению денежных средств на восстановительные работы.Как сообщает украинская пресса, кабинет министров Украины выделил 1,5 млрд гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС. В том числе 726 млн гривен выделено из резервного фонда государственного бюджета Украины, а 826 млрд гривен – из фонда ликвидации последствий «агрессии», как украинский режим называет специальную военную операцию российской армии.Впрочем, не очень понятен смысл проведения восстановительных работ в условиях, когда удары могут вновь повториться. Не исключено, что выделяемые средства просто «распилят», чем украинские чиновники и от правительства, и от энергетических компаний умеют прекрасно заниматься.Напомним, что весной 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации провели целую серию массированных ракетных ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. В результате многие электростанции, за исключением атомных, были серьезно повреждены, что отразилось на общей ситуации с энергоснабжением Украины.Удары по энергетической инфраструктуре противника были обусловлены тем, что данные объекты вырабатывают электроэнергию и для военно-промышленных предприятий, воинских частей, то есть их повреждение серьезно сказывается на оборонном потенциале врага.

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