Украинское правительство выделило 1,5 млрд гривен на восстановление повреждённых ударами ВС РФ Змиевской и Трипольской ТЭС

14
Украинское правительство выделило 1,5 млрд гривен на восстановление повреждённых ударами ВС РФ Змиевской и Трипольской ТЭС

Киевский режим пытается заняться восстановлением поврежденных в результате российских ракетных ударов объектов энергетической инфраструктуры страны. Это следует из недавнего решения правительства по выделению денежных средств на восстановительные работы.

Как сообщает украинская пресса, кабинет министров Украины выделил 1,5 млрд гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС. В том числе 726 млн гривен выделено из резервного фонда государственного бюджета Украины, а 826 млрд гривен – из фонда ликвидации последствий «агрессии», как украинский режим называет специальную военную операцию российской армии.

Впрочем, не очень понятен смысл проведения восстановительных работ в условиях, когда удары могут вновь повториться. Не исключено, что выделяемые средства просто «распилят», чем украинские чиновники и от правительства, и от энергетических компаний умеют прекрасно заниматься.

Напомним, что весной 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации провели целую серию массированных ракетных ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. В результате многие электростанции, за исключением атомных, были серьезно повреждены, что отразилось на общей ситуации с энергоснабжением Украины.

Удары по энергетической инфраструктуре противника были обусловлены тем, что данные объекты вырабатывают электроэнергию и для военно-промышленных предприятий, воинских частей, то есть их повреждение серьезно сказывается на оборонном потенциале врага.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бускан
    Бускан
    -7
    Сегодня, 13:43
    Если выделяют деньги, значит уверены, что смогут защитить ТЭС от ударов. Иначе это бессмысленная трата денег.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +3
      Сегодня, 13:51
      Уверены что смогут попилить , а потом на русских спишут...
    2. Gorohes Звание
      Gorohes
      +3
      Сегодня, 13:52
      что значит бессмысленная трата денег? Правильные люди вполне осмысленно их освоят и будут вполне этому довольный. На украине, к нашему счастью, по другому не бывает
    3. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Бускан
      Если выделяют деньги, значит уверены, что смогут защитить ТЭС от ударов.

      Не смогут они ничего защитить. Очередной распил бабла. Только вчера их недоэксперт Соскин заявил, что всей энергосистеме украины медленно настаёт большой кирдык.
    4. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +4
      Сегодня, 13:53
      . значит уверены, что смогут защитить ТЭС от ударов.

      Не смогут. Теми средствами ПВО (западными) которые есть, или даже теоретически могут появиться у них. Наши средства поражения не оставляют их средствам ПВО никаких шансов. Так что чистое воровство.
    5. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 13:56
      просто попилят как всегда, сделают на 10 миллионов чего нибудь, сами рванут, по бумагам потрачено все
    6. Pavel73 Звание
      Pavel73
      -3
      Сегодня, 13:58
      Или есть какой-то негласный договорняк.
    7. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Бускан
      Если выделяют деньги, значит уверены, что смогут защитить

      Ещё и как защитят! От других шустрых претендентов защитят, надёжно спрятав по своим карманам. smile
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Монтесума
        Ещё и как защитят! От других шустрых претендентов защитят, надёжно спрятав по своим карманам.

        Для тех, кто не уловил смысл моего коммента, уточняю текст:

        Ещё и как защитят, но только выделенные денежки! От других шустрых претендентов защитят, надёжно спрятав по своим карманам. smile
  2. knn54 Звание
    knn54
    +4
    Сегодня, 13:46
    У губернатора Синегубова явно поднялось на строение...
    1. Комментарий был удален.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 13:52
    Артель "Напрасный труд" в своём репертуаре. Кто-то радостно потирает руки, предвкушая изрядную прибавку на своих зарубежных счетах. yes
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:57
    Молодцы! Значит,кто то новые дома в испании купит.
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:00
    Не исключено, что выделяемые средства просто «распилят»

    Точно «распилят».
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 14:07
    Выделить деньги и восстановить, это две большие разницы.