Опубликованы кадры тренировки мобилизованного солдата ВСУ, не способного выстрелить из автомата
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс тренировки одного из военнослужащих, явно принудительно мобилизованных в украинскую армию. Судя по тому, что рекрут не способен даже произвести выстрел из автомата Калашникова, до того, как его мобилизовали в ВСУ, мужчина имел весьма смутное представление о военном деле.
Инструктор говорит мобилизованному военнослужащему, что противник находится на расстоянии 40 метров и следует открыть огонь из стрелкового оружия. Мужчина безуспешно пытается спустить курок, однако автомат не стреляет. После этого оказывается, что в снаряженном рожке отсутствуют патроны, рекрут меняет магазин на другой, предварительно убедившись в наличии боеприпасов, однако все равно выстрелить не удается, поскольку автомат, как оказалось, не снят с предохранителя. В итоге, по словам инструктора, несмотря на все попытки, мобилизованному не удалось произвести выстрел в течение двух с половиной минут. Примечательно, что мобилизованного мужчину, по всей видимости, даже не научили правильно держать автомат при стрельбе.
В условиях продолжающейся на Украине тотальной мобилизации всех мужчин от 25 до 60 лет в ВСУ нередко попадают люди, не прошедшие даже элементарной военной подготовки. После краткосрочного обучения их нередко сразу же бросают на передовую, где они ожидаемо погибают в первые же часы активных боевых действий.
Стремясь любой ценой удерживать оставшиеся под контролем Киева территории, командование ВСУ делает ставку на превосходство в количестве живой силы, не считаясь с неизбежными при такой тактике катастрофическими потерями.
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