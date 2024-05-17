Опубликованы кадры тренировки мобилизованного солдата ВСУ, не способного выстрелить из автомата

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Опубликованы кадры тренировки мобилизованного солдата ВСУ, не способного выстрелить из автомата

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс тренировки одного из военнослужащих, явно принудительно мобилизованных в украинскую армию. Судя по тому, что рекрут не способен даже произвести выстрел из автомата Калашникова, до того, как его мобилизовали в ВСУ, мужчина имел весьма смутное представление о военном деле.

Инструктор говорит мобилизованному военнослужащему, что противник находится на расстоянии 40 метров и следует открыть огонь из стрелкового оружия. Мужчина безуспешно пытается спустить курок, однако автомат не стреляет. После этого оказывается, что в снаряженном рожке отсутствуют патроны, рекрут меняет магазин на другой, предварительно убедившись в наличии боеприпасов, однако все равно выстрелить не удается, поскольку автомат, как оказалось, не снят с предохранителя. В итоге, по словам инструктора, несмотря на все попытки, мобилизованному не удалось произвести выстрел в течение двух с половиной минут. Примечательно, что мобилизованного мужчину, по всей видимости, даже не научили правильно держать автомат при стрельбе.






В условиях продолжающейся на Украине тотальной мобилизации всех мужчин от 25 до 60 лет в ВСУ нередко попадают люди, не прошедшие даже элементарной военной подготовки. После краткосрочного обучения их нередко сразу же бросают на передовую, где они ожидаемо погибают в первые же часы активных боевых действий.

Стремясь любой ценой удерживать оставшиеся под контролем Киева территории, командование ВСУ делает ставку на превосходство в количестве живой силы, не считаясь с неизбежными при такой тактике катастрофическими потерями.

13 комментариев
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  1. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +3
    Сегодня, 13:59
    Человеку не повезло родиться вна окраине...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 14:08
      ну не обмочился и ладно. Как-то на стрельбище видела новобранца, у которого рука с Макаром дрожала как под током.
      1. Pivot Звание
        Pivot
        -1
        Сегодня, 14:13
        Обмочиться не страшно, страшно не выполнить боевое задание.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          -1
          Сегодня, 14:16
          Ну не скажите, Вася, как-то я себя так не представляю.)
          1. Pivot Звание
            Pivot
            0
            Сегодня, 14:19
            Женя я забыл когда мы пили вместе. Вы многое можете не представлять, пока в реальную боевую обстановку не окунетесь, рядом мина 82мм хоть раз взрывалась?
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +1
              Сегодня, 14:22
              ...а разве я обратилась на "ты"?
              Мину "крылатку" ещё девчонкой держала в руках, потом её в костёр положила...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 14:19
      Зато спивають дуже гарно.)
  2. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 14:01
    Опубликованы кадры тренировки мобилизованного солдата ВСУ,

    Видео по качеству съёмки, напоминает видео тренировки каких - нибудь боевиков, вроде ИГИЛ...
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 14:09
    Ничего. Постепенно научится. Глядишь, ещё и Рэмбой станет.
  4. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +4
    Сегодня, 14:11
    Непонятно в чем смысл статьи. Таких везде хватает. И противник у нас достаточно серьезный, в принципе те же русские, ну может часть с наглухо отбитыми жовто- блакитными мозгами.
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 14:19
    Хотелось бы оценить этот эпик в оригинальной озвучке (особенно инструктора).
  6. Voronezh Звание
    Voronezh
    +2
    Сегодня, 14:19
    Дурака включил в надежде откосить..?..
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      -1
      Сегодня, 14:22
      Тогда бы инструктора пристрелил - точно бы откосил! laughing