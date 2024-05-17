«Планов брать Харьков пока нет»: Путин прокомментировал наступление российских войск в Харьковской области

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«Планов брать Харьков пока нет»: Путин прокомментировал наступление российских войск в Харьковской области

На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, идет создание буферной зоны безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Перед российскими войсками не стоит задача взять Харьков, хотя наступление на данном направлении идет, причем довольно успешно. По словам президента, вина за происходящее в Харьковской области полностью лежит на Зеленском и его окружении, Москва неоднократно предупреждала, что не нужно обстреливать Белгородскую область. Таким образом, российские войска создают санитарную зону.



Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет

- заявил Путин.

Впрочем, кто же раскрывает противнику карты в ходе боевых действий, пускай теперь ломают голову. В 2014 году Путин также утверждал, что российских войск в Крыму нет и Россия ничего не планирует.

Также президент прокомментировал попытки Запада навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это у западной коалиции не получится, как и попытка нанести стратегическое поражение. Москва готова к переговорам, но они пройдут на наших условиях и с учетом обстановки на земле. Западных политиков он назвал «с дуба рухнувшими».

Мы готовы обсуждать, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, ну вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле

- добавил президент.
32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -5
    Сегодня, 14:04
    Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине
    Путин: Россия готова участвовать в переговорах, но ее не приглашают в Швейцарию
    https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 14:10
      Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет
      На сегодняшний день такая позиция для заявлений на политическом уровне , это правильно, но (лично мое мнение), в перспективе надо брать и буферную зону рассчитывать с учетом Харькова.
      PS: Что касается
      Путин: Россия готова участвовать в переговорах, но ее не приглашают в Швейцарию
      https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html
      Так и не надо, когда созреют будем разговаривать.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +7
        Сегодня, 14:14
        ..."брать" - нет, а обойти - вполне возможно.)
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +3
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Egeny
          ..."брать" - нет, а обойти - вполне возможно.)

          Как вариант, не брать, а освобождать. hi
          1. Egeny Звание
            Egeny
            -1
            Сегодня, 14:16
            Так Темнейший и выложит всё своему "партнёру")
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -13
    Сегодня, 14:04
    Я когда вижу такие заявления президента то жалею что голосовал за него
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +8
      Сегодня, 14:06
      а что он сказал что вам не нравится? это же дип язык
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 14:52
        Да, не нравится то что сказал Президент, можно было казать, что цели СВО озвученные в самом начале операции, остались неизменными - борьба с нацизмом на Украине, демилитаризация и денацификация.... И пусть запад думает. У нас кум нацист, да и "выпрашивание договорняка" уже в марте 22 года, не сильно "вяжется" с озвученными целями СВО. Не очень понятно, как можно добиться озвученных целей СВО не освободив Восток, Юг и Север Украины.
        1. Бомба Звание
          Бомба
          +1
          Сегодня, 15:27
          Озвученных целей СВО с армией 1млн. штыков в текущих реалиях достичь не возможно. Тогда об этом не думали, потому что планирование было проведено как зря.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 15:39
            Что значит не думали? У этого "не думали" есть имя и фамилия. Кто виноват в этом - обамы, буши, байдены?
    2. Курганец-45 Звание
      Курганец-45
      +3
      Сегодня, 14:09
      А он должен был сказать, что "Да, мы планируем и уже осуществляем план по захвату Харькова"? Право дело, иногда президента критикуют и не безосновательно, но тут критика мимо.
      1. Задира Звание
        Задира
        +1
        Сегодня, 14:58
        А он должен был сказать, что "Да, мы планируем и уже осуществляем план по захвату Харькова"?

        Это же очевидно. Он должен был сказать, что идут плановые мероприятия в рамках СВО по денацификации и демилитаризации. По крайней мере, это бы не противоречило заявлениям от февраля 2022 года. Иначе, люди задаются вопросом, каким образом главковерх собирается решать ранее озвученные задачи, ограничиваясь только созданием буферной зоны?
    3. major071 Звание
      major071
      +4
      Сегодня, 14:15
      Как же мне нравятся такие заявления властей. После них у всех "диванных стратегов" аж пуканы горят. "Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". laughing А головой своей никто думать не хочет. "Война - искусство обмана". Никто никогда не раскрывает своих планов противнику. Говорить на публику президент может все, а какие реальные планы, узнаем, когда они начнут реализовываться. hi
    4. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 14:42
      Так не голосовали бы. Риторика после выборов не изменилась вот вообще. Если "больше не за кого", то всегда можно испортить бюллетень: это не запрещено.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 14:08
    На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, идет создание буферной зоны безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ну к чему сказал? Пропала интрига для ВСУ и Запада
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:24
      Цитата: bambr731
      Ну к чему сказал? Пропала интрига для ВСУ и Запада

      Ну почему же пропала? Может быть, как в старинном анекдоте:

      Встретились в одном вагоне дав торгаша:
      - Лёва, вы едете в Одессу?
      - Да, в Одессу.
      Первый, через некоторое время, подозрительно глядя на конкурента:
      - Послушайте, я вас спросил, едете ли вы в Одессу, и вы мне ответили, что едете в Одессу. Но вы ведь сказали мне, что едете в Одессу, чтобы я подумал, что вы не едете в Одессу. Но на самом же деле вы ведь едете в Одессу.
      Так зачем же вы врёте?! smile
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 14:29
      ...интрига только накаляется
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 14:11
    Не брать, освобождать...
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 14:11
    Надеюсь, что ключевое слово здесь - "пока".
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 14:15
      Естественно. Это мы тут можем свои желания озвучивать, а там большая дипломатия.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 14:12
    На сегодня планов нет. Но в Китае, поди, уже завтра настало. crying
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Кот Александрович
      На сегодня планов нет. Но в Китае, поди, уже завтра настало

      Верно, а есть ещё и послезавтра. В такой ситуации самая правильная формулировка - исходя их складывающейся обстановки и соображений целесообразности.
  7. Рус_80 Звание
    Рус_80
    -1
    Сегодня, 14:17
    Сегодня планов нет, а завтра глядишь, и появятся! wink
  8. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 14:19
    Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет

    Так это было понятно всем кто дружит с головой и цифрами.Кто этот Харьков брать то будет?Местные ура-диваны (которые кричат что надо идти до Польской границы) на фронт явно не собираются!Пятьсот тысяч космодесантников ,с неба нам в помощь,тоже не спустились.Тогда Кто его брать будет? Откуда взять силы? То что втирают по ТВ как там контрактники толпами идут в военкоматы я в расчет не беру,это для особо зомбированого электората.
    Путин, на удивление,сказал правду.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 14:24
      Мне только жаль "экспертов" из разделов "Мнения и аналитика". Этот Ставер выпускал статьи о том, как и когда будет оккупирован Харьков, а потом вышел гарант и сказал, что "планов нет". Как жить здесь теперь?
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 15:26
      Цитата: spirit
      Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет

      Так это было понятно всем кто дружит с головой и цифрами.Кто этот Харьков брать то будет?Местные ура-диваны (которые кричат что надо идти до Польской границы) на фронт явно не собираются!Пятьсот тысяч космодесантников ,с неба нам в помощь,тоже не спустились.Тогда Кто его брать будет? Откуда взять силы? То что втирают по ТВ как там контрактники толпами идут в военкоматы я в расчет не беру,это для особо зомбированого электората.
      Путин, на удивление,сказал правду.

      Иногда лучше промолчать чтобы не раскрывать карты врагам и не расстраивать патриотическое общество в стране.
  9. Бускан
    Бускан
    -3
    Сегодня, 14:20
    Цитата: FoBoss_VM
    Я когда вижу такие заявления президента то жалею что голосовал за него

    По нынешним временам вы смелый человек.
  10. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 14:22
    Если они с Харькова могут дострелить до Казани, значит буферную зону надо отодвинуть на то же расстояние то есть до Львова.
  11. purple Звание
    purple
    +4
    Сегодня, 14:23
    Ну все ясно, Война еще лет на 5, просто решили сделать буфер и все... только какой буфер без Харькова???
    тут вообще не понятно. Вобщем как обычно, кто то богатеет, мигранты борзеют, чеченцы скоро кастой станут, русские как всегда на фронте умирают... только за что?
  12. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    +1
    Сегодня, 14:25
    ЗАЧЕМ он все время говорит о каких то переговорах?, он что слепой?:
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Дуз Хотим
      ЗАЧЕМ он все время говорит о каких то переговорах?, он что слепой?:

      Это вы слепой, если в публикации не увидели его слова:
      Москва готова к переговорам, но они пройдут на наших условиях
  13. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 14:58
    Ну еще в средневековье замки брали осадой. Сделают мешок, а затем медленно и верно будут выявлять фофло среди мирняка, который пойдет за продуктами.