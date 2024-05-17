«Планов брать Харьков пока нет»: Путин прокомментировал наступление российских войск в Харьковской области
На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, идет создание буферной зоны безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Перед российскими войсками не стоит задача взять Харьков, хотя наступление на данном направлении идет, причем довольно успешно. По словам президента, вина за происходящее в Харьковской области полностью лежит на Зеленском и его окружении, Москва неоднократно предупреждала, что не нужно обстреливать Белгородскую область. Таким образом, российские войска создают санитарную зону.
- заявил Путин.
Впрочем, кто же раскрывает противнику карты в ходе боевых действий, пускай теперь ломают голову. В 2014 году Путин также утверждал, что российских войск в Крыму нет и Россия ничего не планирует.
Также президент прокомментировал попытки Запада навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это у западной коалиции не получится, как и попытка нанести стратегическое поражение. Москва готова к переговорам, но они пройдут на наших условиях и с учетом обстановки на земле. Западных политиков он назвал «с дуба рухнувшими».
- добавил президент.
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