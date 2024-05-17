«Планов брать Харьков пока нет»: Путин прокомментировал наступление российских войск в Харьковской области

Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет

Мы готовы обсуждать, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, ну вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле

На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, идет создание буферной зоны безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Перед российскими войсками не стоит задача взять Харьков, хотя наступление на данном направлении идет, причем довольно успешно. По словам президента, вина за происходящее в Харьковской области полностью лежит на Зеленском и его окружении, Москва неоднократно предупреждала, что не нужно обстреливать Белгородскую область. Таким образом, российские войска создают санитарную зону.- заявил Путин.Впрочем, кто же раскрывает противнику карты в ходе боевых действий, пускай теперь ломают голову. В 2014 году Путин также утверждал, что российских войск в Крыму нет и Россия ничего не планирует.Также президент прокомментировал попытки Запада навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это у западной коалиции не получится, как и попытка нанести стратегическое поражение. Москва готова к переговорам, но они пройдут на наших условиях и с учетом обстановки на земле. Западных политиков он назвал «с дуба рухнувшими».- добавил президент.