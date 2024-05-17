Зеленский: не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории
В Киеве считают, что не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории. Такие атаки украинских военных там рассматривают как защитные и предупредительные меры.
Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
- сказал украинский президент.
Он пояснил свои слова тем, что атаки ВСУ на территорию РФ якобы не относятся к наступательным действиям, а лишь выполняют защитную и предупредительную функции.
- утверждает Зеленский.
Он сравнил украинские бомбардировки российских населенных пунктов с превентивными санкциями, объявленными западными странами еще до начала спецоперации.
Также глава киевского режима неожиданно заявил, что в приграничных районах России якобы полностью отсутствует гражданское население. По его словам, Москва эвакуировала людей, создав буферную «серую зону».
- говорит президент Украины.
Незадолго до этого в парламенте Великобритании подняли вопрос о возможном ответе Москвы на поставки Лондоном украинским военным дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow. А в правительстве отметили, что Британия поставляет Украине свое оружие с учетом того, что ВСУ якобы будут применять его «ответственно».
- «наивно» предположил британский министр по делам Европы Лео Дохерти.
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