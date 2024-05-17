Зеленский: не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории

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Зеленский: не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории

В Киеве считают, что не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории. Такие атаки украинских военных там рассматривают как защитные и предупредительные меры.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Я не считаю, что должны быть какие-то запреты

- сказал украинский президент.

Он пояснил свои слова тем, что атаки ВСУ на территорию РФ якобы не относятся к наступательным действиям, а лишь выполняют защитную и предупредительную функции.

Это – защита

- утверждает Зеленский.

Он сравнил украинские бомбардировки российских населенных пунктов с превентивными санкциями, объявленными западными странами еще до начала спецоперации.

Также глава киевского режима неожиданно заявил, что в приграничных районах России якобы полностью отсутствует гражданское население. По его словам, Москва эвакуировала людей, создав буферную «серую зону».

У них там выселение людей и тому подобное

- говорит президент Украины.

Незадолго до этого в парламенте Великобритании подняли вопрос о возможном ответе Москвы на поставки Лондоном украинским военным дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow. А в правительстве отметили, что Британия поставляет Украине свое оружие с учетом того, что ВСУ якобы будут применять его «ответственно».

Оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом

- «наивно» предположил британский министр по делам Европы Лео Дохерти.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:18
    «Он сравнил украинские бомбардировки российских населенных пунктов с превентивными санкциями, объявленными западными странами» —

    — Западным странам это понравилось? ...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 14:19
    Когда британские ракеты летят в Крым или Донбасс, то это, по мнению англичан, соответствует международному гуманитарному праву. Логика закачаться.
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:19
    Зеленский: не нужно запрещать ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории

    Можно подумать, что этот, гипотетический запрет, остановил бы укровермахт от ударов по гражданским объектам России.
    Как били, так и продолжали бы бить.
    Ничто не ново под Луной, как "учителя" из третьего рейха научили, так и продолжают себя вести.
    Только вот забыли последствия. Учителя под суд Военного трибунала попали, и вам туда же дрога! yes angry
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 15:15
      Учителя под суд Военного трибунала попали, и вам туда же дрога!
      А ученики уже стали совершеннолетними и попадают под высшую меру wink
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 14:20
    Я не считаю, что должны быть какие-то запреты

    Да. Не должно быть запретов по применению Тяо по украине. Пройдут годы и население т. н. украины потом будет нас благодарить за это, что мы остановили войну ...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:20
    Зелебобика несёт, это понятно... из этого состояния ему выходить страшно.
    А так, находить и уничтожать всякое такое, что может до нас долететь!
    Какие ещё варианты?
    Предлооать заровнять тех, кто принимает решения, мочить в сортирах... было, повторятся смысла нет.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:23
    "Оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом"

    Примерно так как американские бомбы используются в Газе....
    Нужно так сказать чтобы было не похоже на подстрекательство,но по сути оно и есть...
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:25
    в понимании этого нарика все русские для него враги..вкл гражданское....вот посему они с особым остервенением бьют именно по гражданским объектам, городам и дронами по авто..расчёт на раскачку ситуации..мол "где русская армия если нас бьют на своей же тер-рии"..заодно это и показ спонсорам, что они ещё бодры сражаться..есть результат..дайте денег и оружия
  8. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 14:50
    Знаменитые "гуманитарные"бомбардировки я так понимаю нас ждут.Демократия,свобода на крыльях F-16 cкоро должна обрушиться на "новые,старые",да в принципе любые российские регионы.