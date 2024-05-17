Президент России объяснил, почему значим вопрос «легитимности» Зеленского на его посту
Вопрос о том, легитимен ли президент Украины Владимир Зеленский или нет, имеет определенное значение для нашей страны. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как отметил глава российского государства, сделавший ряд важных заявлений по украинскому конфликту, вопрос о легитимности Зеленского стоит рассматривать в контексте возможного подписания соглашений о перемирии или окончании боевых действий.
- сказал Владимир Путин.
По словам главы российского государства, легитимность украинского лидера должна определять правовая и политическая система Украины. В то же время, Путин раскритиковал украинскую «формулу мира». Он отметил, что она основана на «хотелках», а не на «реальной ситуации». Предложенный Киевом т.н. «мирный план» невозможно обсуждать всерьез, считает российский президент.
Напомним, что в основе этого «мирного плана» - полный вывод российских войск с освобожденных территорий, уже вошедших в состав Российской Федерации, то есть – отказ от новых регионов. Понятно, что это – невыполнимая цель и наша страна никогда не пойдет на ее удовлетворение. Сейчас Украина проигрывает на всех направлениях, поэтому нет никакого смысла в выводе войск и выполнении подобных безумных требований киевского режима.
Путин отметил готовность России к мирному диалогу. Но на конференцию в Швейцарию представителей нашей страны не пригласили. Отказались участвовать в конференции и Бразилия с Китаем – именно по причине отсутствия российской стороны, что делает переговоры несерьезными.
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