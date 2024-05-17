Президент России объяснил, почему значим вопрос «легитимности» Зеленского на его посту

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Президент России объяснил, почему значим вопрос «легитимности» Зеленского на его посту

Вопрос о том, легитимен ли президент Украины Владимир Зеленский или нет, имеет определенное значение для нашей страны. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как отметил глава российского государства, сделавший ряд важных заявлений по украинскому конфликту, вопрос о легитимности Зеленского стоит рассматривать в контексте возможного подписания соглашений о перемирии или окончании боевых действий.

Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями

- сказал Владимир Путин.

По словам главы российского государства, легитимность украинского лидера должна определять правовая и политическая система Украины. В то же время, Путин раскритиковал украинскую «формулу мира». Он отметил, что она основана на «хотелках», а не на «реальной ситуации». Предложенный Киевом т.н. «мирный план» невозможно обсуждать всерьез, считает российский президент.

Напомним, что в основе этого «мирного плана» - полный вывод российских войск с освобожденных территорий, уже вошедших в состав Российской Федерации, то есть – отказ от новых регионов. Понятно, что это – невыполнимая цель и наша страна никогда не пойдет на ее удовлетворение. Сейчас Украина проигрывает на всех направлениях, поэтому нет никакого смысла в выводе войск и выполнении подобных безумных требований киевского режима.

Путин отметил готовность России к мирному диалогу. Но на конференцию в Швейцарию представителей нашей страны не пригласили. Отказались участвовать в конференции и Бразилия с Китаем – именно по причине отсутствия российской стороны, что делает переговоры несерьезными.
27 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:29
    «Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями» —

    "Срок годности" истекает...
  2. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 14:29
    Денафикация и безоговорочная капитуляция отменяются? Сразу вспомнил кота Леопольда.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:54
      Капитуляцию нельзя подписывать с нелегитимной властью.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:56
        Вроде раньше капитуляцию не Гитлер подписывал
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 14:58
          Гитлер уже червей кормил к тому времени.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 15:01
            Ну и этот пусть покормит, следующий сговорчивее будет
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 15:28
          Цитата: alexoff
          Вроде раньше капитуляцию не Гитлер подписывал

          Так там и Германии не существовало.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 15:35
            А что ж тогда делили в 1945-м?
            1. ARIONkrsk Звание
              ARIONkrsk
              0
              Сегодня, 15:38
              Тогда у руля были более жесткие политики, не сегодняшние беззубые. Сегодня ни кто ни чего делить не будет и не собирается, им бумажки с какими то гарантиями подавай, хотя очевидно же что рано или поздно подпишут, но выполнять не будут, не понятно только что делать будем с этим.
  3. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    +7
    Сегодня, 14:30
    Путин отметил готовность России к мирному диалогу


    Диалоги, Линии, Переговоры, Озабоченности. Реально тошно уже от этого.
  4. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    +2
    Сегодня, 14:31
    Если спросить 1000 человек, то получим 1000 разных мнений - о целях войны с украиной и как должна выглядеть победа
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 14:48
      Это все потому что цели не определены.Демилитаризация и денацификация провалилась с треском.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:20
        Это все потому что цели не определены.
        Начальные цели просто не озвучивали и вряд ли официально когда ни будь озвучат, но догадаться не сложно. А сейчас идет усреднение как бы сказали спекулянты.
  5. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +8
    Сегодня, 14:32
    Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями
    - сказал Владимир Путин.

    К чему вся эта болтовня?
    Минские соглашения подписывали с легитимными властями, а потом Путин рассказывал как его за нос водили.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 14:58
      А перед этим нам СМИ рассказывали, как "подловили" Украину и Запад "минскими соглашениями", составленными прямо "на коленке". А оно вон, как все обернулось.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 15:00
      Видимо когда тебя за нос водят нелегитимные это вдвойне обиднее
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:53
    Как бы ещё не заявили, что раз Зели не будет, то и демилитаризировать и денацифицировать не кого.....
    1. дмитри Звание
      дмитри
      0
      Сегодня, 14:59
      отвратительные заявления .он бы еще мир подписал с ними...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 15:00
        Если это случится - это будет ..... (много цензурой не пропускаемых слов).....
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +3
        Сегодня, 15:28
        он бы еще мир подписал с ними...
        И если ему представится такая возможность что это не будет угрожать его власти, подпишет.
  7. Arzt Звание
    Arzt
    -1
    Сегодня, 15:07
    Движуха понятна конечно, но по закону так:

    Закон Украины от 12 мая 2015 года 389-VIII «О правовом режиме военного положения»
    Статья 11. деятельность Президента Украины в условиях военного положения
    2.В случае окончания срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, избранного после отмены военного положения.

    У нас, кстати, так же.

    Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении".
    Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение
    4. На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся, за исключением случаев, если решение об их назначении (проведении) принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, определяемом федеральным законом.

    У нас ВП не введено, поэтому по закону нужно было проводить выборы.

    На Украине как раз попытка провести выборы во время ВП может привести к правовой коллизии. wink

    P.S. Кстати Зеленский подстраховался и запросил официальных подтверждений у Рады. Те подтвердили.
    1. Eug Звание
      Eug
      -1
      Сегодня, 15:15
      Так военного положения (вiйськового стану) на Украине нет. Есть особое положение (особливий стан, при этом "и" читается как "ы"). Продлеваются ли полномочия президента на этот период - .......
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 15:20
        Так военного положения (вiйськового стану) на Украине нет. Есть особое положение (особливий стан, при этом "и" читается как "ы"). Продлеваются ли полномочия президента на этот период - ....... Считаю, что правы те, кто не видит разницы между легитимным и нелигитимным

        Шутите? Сразу же Зеленский ввел, 24.02.22, именно военное, есть видеообращение и закон.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:13
    Отказались участвовать в конференции и Бразилия с Китаем
    Главное, что Папуа Новая Гвинея будет участвовать!
  9. двп Звание
    двп
    +3
    Сегодня, 15:18
    Зеленскому просто нужно ,, обнулить,, предыдущий срок правления и всё! Благо прецендент уже есть, президент одной из соседних стран, поменял конституцию под себя и ,,обнулил,, предыдущие сроки. Так что здесь о легитимности лучше помолчать.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:27
    Легитимность Зелибобы определяют власти Вашингтона .Если их устраивает король Украины ,что нас может в нем не устраивать ,его подпись по любому признают на Украине ?
  11. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 15:37
    Но на конференцию в Швейцарию представителей нашей страны не пригласили.
    Боялись оказаться в смешном положении, вот и не пригласили, потому, что ни один представитель России не поехал бы на этот дешёвый балаган и шапито с не менее дешёвыми клоунами, где даже посмеяться не над чем.