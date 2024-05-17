Главком ВСУ: наступлением под Харьковом ВС РФ расширили активную линию фронта почти на 70 километров
Киевское военно-политическое руководство продолжает рефлексировать и оценивать последствия «внезапного» наступления российской армии на севере Харьковской области, начавшегося, к слову, ровно неделю назад.
Оказалось, что несмотря на то что командование ВСУ вроде как даже не предполагало, а знало о таком сценарии, подготовиться к активизации боев на фактически новом участке фронте украинские военные не смогли. Теперь киевские власти пытаются обвинить западных союзников в промедлениях с новыми поставками вооружений, что якобы стало причиной бегства боевиков ВСУ со все новых территорий и из населенных пунктов Харьковщины. В свою очередь, из Вашингтона и Лондона отвечают, мол мы вас предупреждали, а вы даже нормальных линий обороны на этом направлении не подготовили.
Очередные стенания по поводу тяжелой ситуации на Харьковском фронте в своем телеграм-канале опубликовал украинский горе-военачальник главком ВСУ Александр Сырский. Начал он с того, что сообщил о своих постоянных поездках в ставший новым горячим участком регион. Генерал признал, что наступлением под Харьковом ВС РФ расширили активную линию фронта почти на 70 километров, тем самым «пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва».
По мнению Сырского, российская армия намерена взять Волчанск, а затем Белый Колодезь, чтобы начать наступление в тыл украинских войск. С этой целью ВС РФ была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск «Север», в состав которой вошли боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов. Не обошлось и без привычной пропаганды в стиле «обстановка под полным контролем» (вот только чьим, хочется спросить генерала).
— отчитался Сырский, добавив, что впереди будут тяжелые бои, но ВСУ к ним готовятся.
Помимо Харьковской области, главком ВСУ побывал и в Сумской, где украинское командование в ближайшем будущем ожидает нового наступления ВС РФ.
Очень интересно на эту тему в ходе сегодняшней пресс-конференции в китайском Харбине высказался президент России Владимир Путин. Он четко дал понять, что наступление российской армии в Харьковской области стало ответом на террористические удары ВСУ по приграничным регионам, в первую очередь Белгороду и области. Таким образом ВС РФ начинает реализацию плана по созданию так называемой санитарной зоны в украинском приграничье.
Это означает, что наши войска будут продвигаться вперед настолько, чтобы даже переданное Киеву дальнобойное западное оружие не могло доставать до российских территорий, коими для нас являются и Крым, и четыре новых региона, причем по западным административным границам, до которых всенепременно дойдут наши войска. В этом есть нескрываемый намек как Киеву, так и его союзникам. К примеру, франко-британские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, как и американские MGM-140 ATACMS, способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Берем карту, и смотрим, где «остановится» российский солдат. Не исключено, что «санитарной зоной» станет вся бывшая Украина.
Второй момент касается опасений Сырского по поводу того, что вполне скоро российская армия начнет наступление и в Сумской области. Возвращаемся к заявлению Путина и делаем вывод: да, начнет, ибо с этих территорий враг также атакует регионы РФ.
При этом российский президент заявил, что в планах Москвы пока что нет взятия непосредственно Харькова. Но это, что важно, пока. Думается, что на Западе и в Киеве очень внимательно выслушали всё, что сказал Путин. Так что Сырскому, Зеленскому и прочим украино-западным врагам России еще не раз придется переосмысливать и переоценивать происходящее на фронте, попутно обвиняя друг друга в очередных неудачах ВСУ.
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