A-4 Skyhawk: почему относительно примитивный палубный штурмовик стал настолько востребованным

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A-4 Skyhawk: почему относительно примитивный палубный штурмовик стал настолько востребованным

Douglas A-4 Skyhawk – американский палубный штурмовик был разработан в 50-х годах прошлого столетия. Самолет не отличался ничем экстраординарным. Он имел дозвуковую скорость, а также не был оснащен сверхсовременным оружием и системами.

Между тем, как парадоксально это ни звучит, но именно вышеупомянутая простота позволила боевому самолету пережить своих ровесников. Более того, он умудряется летать и сегодня.



Начать стоит с того, что в середине прошлого века произошла революция в военной авиации. На смену самолетам с поршневыми двигателями стали массово приходить реактивные. Вместе с тем новые крылатые машины стоили кратно дороже морально устаревших предшественников, а выпускать их требовалось в больших количествах.

В итоге решить данную проблему попытались в Douglas Aircraft Company. Конструкторы сосредоточились на том, как максимально упростить конструкцию реактивного самолета. Правда, их идеи пришлись не по душе командованию ВВС, которое ни в коем случае не соглашалось на то, чтобы американские истребители хоть чем-то уступали советским МиГам.

В то же время предложения инженеров Douglas пришлись по душе командованию ВМС США, где нуждались в новом самолете для авианосцев.

Так на свет появился A-4 Skyhawk, относительно дешевый, имевший предельно простую конструкцию, но крайне востребованный.

В качестве примера упрощения конструкции можно привести крыло штурмовика, имевшее треугольную форму. Это была цельная деталь, которая пристегивалась к фюзеляжу снизу. Механизация крыла также предельно простая – большие элероны, вытянутые до самых законцовок, большие предкрылки без приводных двигателей, а также спаренные вместе закрылки и аэродинамические тормоза.

Шасси самолет получил с одним колесом и удлиненной стойкой, чтобы под крыло, закрепленное в нижней части фюзеляжа, можно было подвесить вооружение. Сам фюзеляж также был максимально простой, с бронированной носовой частью.

В качестве силовой установки использовался один реактивный двигатель с тягой 38 кН.

На вооружении A-4 Skyhawk имелись две 20-мм пушки, различные неуправляемые ракеты и бомбы.

Крейсерская скорость самолета – дозвуковая около 950 км/ч, а максимальная скорость достигала 1118 км/ч. Дальность полета палубного штурмовика достигала 1800 км. При этом он стал первым американским боевым самолетом, получившим систему дозаправки в воздухе.

В итоге предельно простой и относительно дешевый самолет обладал отличными на то время летными и боевыми характеристиками. Кроме того, его обслуживание также не требовало больших затрат и не было трудоемким. Это и обеспечило штурмовику вышеупомянутое «долгожительство» и востребованность не только в США, но и других странах.

10 комментариев
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  1. Maxim G Звание
    Maxim G
    0
    Сегодня, 17:55

    Douglas A-4 Skyhawk – американский палубный штурмовик был разработан в 50-х годах прошлого столетия.

    На вооружении A-4 Skyhawk имелись две 20-мм пушки, различные неуправляемые ракеты и бомбы.


    Вооружение похоже тоже из 50-х.
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 17:56
    наш Миг 27 тоже был хорош, пригодился бы сейчас.
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:13
    Цитата: Maxim G

    Douglas A-4 Skyhawk – американский палубный штурмовик был разработан в 50-х годах прошлого столетия.

    На вооружении A-4 Skyhawk имелись две 20-мм пушки, различные неуправляемые ракеты и бомбы.


    Вооружение похоже тоже из 50-х.

    Поначалу Скайхок должен был нести торпеду. От нее отказались. Затем появилось и управляемое оружие- ракеты Булпап.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    -2
    Сегодня, 18:16
    A very informative article. Russia and China must carefully focus on US stealth aircraft's. I believe that US possess atleast a dozen different, hidden, stealth aircrafts in Area 51. Lot's of aircrafts were originally started testing in Area 51, some of them are A-12, M-21 + D-21, B-52H, F-117, B-2, SR-71 etc.
  5. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    -1
    Сегодня, 18:19
    Спросите у англичан, что они думают об А-4...

    Особенно тем, кто был в "Непобедимом"...

    Приветствую вас!!!

    ------

    Pregúntenle a los Ingleses que opinan del A-4...

    Sobretodo a los que estuvieron en el Invencible...

    Saludos!!!
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 18:22
    Все правильно. На полях сражений правит бал не вундерваффе, а сочетание простоты, эффективности и количества, то бишь дешевизны
  7. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    0
    Сегодня, 18:22
    Я думал, вы собираетесь упомянуть Малуинскую войну!

    Пилоты А-4, находившиеся в полном невыгодном положении с "Харриерами", сводили с ума английский флот.

    Приветствую вас!


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    Pensé que iban a mencionar la Guerra de Malvinas!

    Los pilotos de A-4 en total desventaja con los Harriers, volvieron locos a la flote inglesa.

    Saludos!
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Simon_Dellsen
      Пилоты А-4, находившиеся в полном невыгодном положении с "Харриерами", сводили с ума английский флот.

      Строго говоря, то, что аргентинцы кошмарили скайхоками британцев у Фолклендов - не достоинство скайхоков, а недостатки англичан
  8. air wolf Звание
    air wolf
    -3
    Сегодня, 18:38
    Жаль у нас не срослось с Ил-102, а эту порноту Су-25 запустили, не дальновидно со стороны наших военных, им показалось опять дорого стрелка радиста содержать, а глаза в задней полусфере всегда стоят не дешевле самолета...
  9. bya965 Звание
    bya965
    0
    Сегодня, 18:59
    Douglas A-4 Skyhawk – американский палубный штурмовик был разработан в 50-х годах прошлого столетия. Самолет не отличался ничем экстраординарным. Он имел дозвуковую скорость, а также не был оснащен сверхсовременным оружием и системами.

    Дальше можно не читать. Приведите мне штурмовик со сверхзвуковой скоростью и обоснуйте сию глупость
    А так сейчас и Тукан (EMB-314 Super Tucano) в своем классе супер, только сильно дороговат.

    Особенно порадовало
    оснащен сверхсовременным оружием и системами.

    Это как аналогия, выйти с системой наведения на другой континент и стрелять по доту в 3 км?