Минюст Украины: Желающих сменить камеру на окоп заключенных довольно мало

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Минюст Украины: Желающих сменить камеру на окоп заключенных довольно мало

Киевская хунта планирует отправить на фронт до 20 тысяч заключенных, но в реальности цифра будет намного меньше. Как заявила замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, желающих сменить камеру на окоп довольно мало.

Министерство юстиции Украины в апреле провело опрос среди заключенных в отношении отправки на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. По данным опроса, примерно 4,5 тысячи осужденных изъявили желание сменить арестантскую робу на солдатскую гимнастерку. Остальные ответили категоричное «нет».



При этом не все согласные смогут отправиться на передовую, поскольку опрос проводился среди всех категорий заключенных, но не все эти категории допущены к мобилизации. Да и со здоровьем не у всех все хорошо.

4,5 тыс. осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подпадают под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий — мотивация

— заявила Высоцкая.

Ранее министр юстиции Украины Малюська также заявлял, что с учетом всех требований мобилизовать удастся не более 10 тысяч заключенных. И это при том, что отберут более-менее здоровых, не проводя медкомиссии. С учетом отбора будет еще меньше.

Между тем в Генштабе ВСУ торопят Киев с мобилизацией, потому что резервы тают, потери большие, а подкрепления нет.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:54
    Ну да, из тюрьмы выйду, в конце концов, срока, а из окопа вернутся шансов.... мало, ну очень мало.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +3
      Сегодня, 14:58
      Да и с ихними трактовками сепаратизма и нелюбви к хунте, тоже шансом немного. Вышли видимо те кто знают как с оружием на вольные хлеба свалить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:12
        Тоже вариант, могут и свалить...
        С мотивацией там вообще тухляк, а уговников чем мотивировать, перспективой сдохнут в окопах?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 15:37
          Весь интернет забит кадрами, как ТЦК пакуют в воронки добровольцев. Думаете с зэками по-другому будет? Посадят в автозаки, и вперёд на минные поля, а сзади заградотряд. am
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:55
    Ага, а "в турме макароны с мясом на ужин дают..." (с) А в окопах - "русневские прилёты"(с) .....
  3. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 15:01
    На их месте я поступил бы также, там есть вариант выжить, а в окопе его просто нет.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 15:05
    .И это при том, что отберут более-менее здоровых, не проводя медкомиссии. С учетом отбора будет еще меньше.

    Что за сказки? В тюрьмах сидят парализованные? Все остальные годны.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 15:07
    Неизвестно захотят ли их отпускать. Российская ФСИН за зеков цепляется, видать, боятся сокращений в связи с сокращением поголовья. В прошлом году был скандал в Комсомольске-на Амуре - массовая подделка анализов у записавшихся в армию. Практически все повторные анализы, проведенные армейцами, не подтвердили положительные тесты на гепатит.
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 15:13
    желающих сменить камеру на окоп довольно мало

    Гораздо интереснее, много ли желающих сменить окоп на камеру. Типа "косить" от мобилизации до победного :)
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 15:13
    Эти на мясо в расход пойдут, в самое пекло. Жарче только в аду будет для зеков.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:20
    Скорее всего согласились те, у кого сроки запредельные и они не попадают под эту мобилизацию. А те, из попадающих, кому трешку домотать осталось, естественно откажутся наотрез.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:24
    Высокомотивированные бойцы ВСУ из тюрем ? Это точно будут бойцы для фронта