4,5 тыс. осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подпадают под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий — мотивация

Киевская хунта планирует отправить на фронт до 20 тысяч заключенных, но в реальности цифра будет намного меньше. Как заявила замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, желающих сменить камеру на окоп довольно мало.Министерство юстиции Украины в апреле провело опрос среди заключенных в отношении отправки на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. По данным опроса, примерно 4,5 тысячи осужденных изъявили желание сменить арестантскую робу на солдатскую гимнастерку. Остальные ответили категоричное «нет».При этом не все согласные смогут отправиться на передовую, поскольку опрос проводился среди всех категорий заключенных, но не все эти категории допущены к мобилизации. Да и со здоровьем не у всех все хорошо.— заявила Высоцкая.Ранее министр юстиции Украины Малюська также заявлял, что с учетом всех требований мобилизовать удастся не более 10 тысяч заключенных. И это при том, что отберут более-менее здоровых, не проводя медкомиссии. С учетом отбора будет еще меньше.Между тем в Генштабе ВСУ торопят Киев с мобилизацией, потому что резервы тают, потери большие, а подкрепления нет.