Румынский депутат Европарламента Кристиан Терхеш назвал набирающую популярность на Западе борьбу с изменениями климата "климатической аферой".Во время своего выступления в Европарламенте Терхеш подчеркнул, что CO2 является газом, доля которого в атмосфере Земли в настоящее время не превышает 0,041%. Несмотря на это, на протяжении последних нескольких десятилетий проводятся масштабные информационные кампании, призванные заставить людей поверить в то, что одной из причин изменения климата на планете является антропогенный CO2.Вследствие предлагаемых для борьбы с изменением климата решений правительства разных стран вынуждены повышать налоги и усиливать государственный контроль, при этом урезая права и возможности для своих граждан. Румынский депутат считает, что заявленной целью продвижения "климатической повестки" является изменение поведения населения, в то время как борьба с изменением климата - не более чем предлог, чтобы сделать это.При этом стоит отметить, что на волне продвигаемой глобалистами "зеленой повестки", целью которой формально является борьба с изменениями климата, предполагает выделение национальными правительствами сотен миллиардов долларов, а также отказ от использования некоторых видов энергетики. Кроме того, из-за ужесточения квот на выбросы углекислого газа в атмосферу и ввода так называемого "климатического сбора" некоторые энергоемкие виды промышленности становятся нерентабельными.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»