Румынский депутат Европарламента: Борьба с климатическими изменениями является «климатической аферой»

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Румынский депутат Европарламента: Борьба с климатическими изменениями является «климатической аферой»

Румынский депутат Европарламента Кристиан Терхеш назвал набирающую популярность на Западе борьбу с изменениями климата "климатической аферой".

Во время своего выступления в Европарламенте Терхеш подчеркнул, что CO2 является газом, доля которого в атмосфере Земли в настоящее время не превышает 0,041%. Несмотря на это, на протяжении последних нескольких десятилетий проводятся масштабные информационные кампании, призванные заставить людей поверить в то, что одной из причин изменения климата на планете является антропогенный CO2.



Вследствие предлагаемых для борьбы с изменением климата решений правительства разных стран вынуждены повышать налоги и усиливать государственный контроль, при этом урезая права и возможности для своих граждан. Румынский депутат считает, что заявленной целью продвижения "климатической повестки" является изменение поведения населения, в то время как борьба с изменением климата - не более чем предлог, чтобы сделать это.

При этом стоит отметить, что на волне продвигаемой глобалистами "зеленой повестки", целью которой формально является борьба с изменениями климата, предполагает выделение национальными правительствами сотен миллиардов долларов, а также отказ от использования некоторых видов энергетики. Кроме того, из-за ужесточения квот на выбросы углекислого газа в атмосферу и ввода так называемого "климатического сбора" некоторые энергоемкие виды промышленности становятся нерентабельными.
5 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 22:20
    Конечно, в гейропе своей зелень повырубали вот кислорода то и нет. Со2 основной газ питания растений.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 22:38
      Бороться с CO2 (углекислый газ) это тоже самое, что бороться с растительностью, которая поглощая углекислый газ вырабатывает О2 (кислород)... В истории планеты уже было резкое уменьшение СО2 в атмосфере, что привело в конечном итоге к обледенению планеты и вымиранию более 90 % всей органической жизни на Земле... При разложении органики также выделяется углекислый газ. И он нужен растениям точно так же, как нам кислород. Ведь этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует раннее и более активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает плодоношение. Словом, без углекислого газа растениям нет жизни. Поэтому очень важно, чтобы он постоянно поступал к ним.
    2. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 22:44
      "Зелень в Европе " - это мизерная часть . Да и вся растительность суши - 15-25 % поставляемого кислорода в атмосферу. Причём половину произведённого днем кислорода ночью опять сжирают . 80% кислорода дают океаны . Точней - фитопланктон .
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 22:23
    Любой кипиш мирового масштаба - война, пандемия, глобальное потепление и т.д. и т.п. - почва для разных дельцов половить жирную рыбку в мутной воде.
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 22:36
    Борьба с изменением климата - гигантская афера. То, что создал Бог, мы не можем изменить, разве что можно уничтожить жизнь большей части человеков ядерной войной. Но даже эта война не изменит климат на Земле. Так же мы не сможем обустроить жизнь переселенцев на Марсе, отправив туда желающих. Для этого тонка кишка у нас, человеков на планете Земля. Жить надо там, где нас создали.