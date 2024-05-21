Британский юмор – он такой тонкий
Принято решение списать фрегаты тип 23 – «Вестминстер» и «Аргайл». И если списание первого вполне ожидаемо, он уже больше двух лет ржавел у причальной стенки, то второй недавно прошел ремонт, затрачены немалые ресурсы и финансы. Логика по-прежнему отсутствует.
С «Вестминстера» снимут ГАК S2087 и установят на «Айрон Дьюк», что тоже потребует времени и денег. Корабль придется выводить из строя на какое-то время, и есть вполне обоснованные подозрения, что ко времени завершения ремонта, его тоже по-тихому спишут.
Пока что, предположительно, до 2028 года флот остается с 9 фрегатами тип 23 ( из которых на ходу только 7), при условии, что к этому году первый тип 31 вступит в строй. Теоретически это вполне возможно, строительство идет достаточно быстро, но возможны и всякие неожиданности.
Во-первых, не решен вопрос с ценой, «Бэбкок» и МО пытаются разрешить конфликт в режиме досудебного спора, пока что безуспешно.
Во-вторых, в Адмиралтействе наконец-то осознали, что корабль недовооружен, о чем говорилось изначально. Поскольку первые два корпуса уже находятся в высоких степенях готовности, на них УВП Мк. 41 будут устанавливать во время плановых ремонтов и модернизаций. На трех последних, возможно, установят во время строительства, но это, опять-таки, повышает стоимость кораблей.
Как будут выходить из этого замкнутого круга, можно только догадываться.
Но об этом министр распространялся совсем немного и как-то вскользь.
Ну а дальше начался сплошной позитив.
Предполагается строительство сразу шести, хотя, возможно, и трех кораблей проекта MRSS. Министр ожидает, что их поставят флоту уже к 2030 году, тогда как они находятся еще на этапе эскизов.
Предполагается, что эти корабли заменят сразу и десантные корабли, из которых «Булварк» и «Альбион», скорее всего, будут списаны в ближайшие годы, и УДК типа «Бей», которые, вероятно, еще прослужат какое-то время, и универсальный транспорт снабжения «Форт Виктория», который сейчас стоит в ремонте и, скорее всего, тоже будет списан. Хотя анонсируется его участие в «Великом Восточном походе» в 2025 году.
Как уже не раз говорилось, универсальность хороша до определенного момента, а вот потом начинается обратная ситуация. Такой корабль одинаково плох во всех его ипостасях.
Помимо того, было много оптимизма по поводу строительства МАПЛ типа «Эстьют» и ПЛАРБ типа «Дредноут», хотя они очень сильно отстают от графика. Высказывались откровенно фантастические идеи по поводу 12 ПЛАРК – АУКУС. Но это в более отдаленном будущем. Хотя почему бы и не пофантазировать, правительство уйдет в отставку уже в ближайшем будущем, и все проблемы останутся лейбористам.
Наконец, проблемы промышленности и финансов тянут за собой проблемы политического плана.
Судоверфь «Харланд и Вульф», задействованная в реализации проекта корабля Fleet Solid Support стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, находится под угрозой финансового краха, поскольку она не сможет выполнить условия госгарантии по кредиту в размере 200 миллионов фунтов стерлингов. Если фирма обанкротится, то и проект MRSS также окажется под угрозой, поскольку часть кораблей хотели строить в Белфасте.
Кроме того, в случае закрытия верфи и связанных с ней фирм, в Белфасте ощутимо увеличится количество сторонников выхода из состава Объединенного Королевства.
Но министр лучится оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Вопрос только – зачем ему завтра на дно?
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