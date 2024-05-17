«Они думают, как нанести ущерб нам»: Трамп высказался об отношениях России и Китая
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Сотрудничество России и Китая по целому ряду направлений представляет большую угрозу для США. Такой вывод сделал экс-президент США Дональд Трамп, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином соглашения о стратегическом взаимодействии.
В обычной для себя манере Трамп напомнил, что «хорошо знает» и Путина, и Си Цзиньпина. Они, по его мнению, разрабатывают некие «планы по объединению».
Они прямо сейчас вместе разрабатывают планы, где они объединятся, где они соберутся вместе и нанесут ущерб. Потому что в конечном итоге они думают именно об этом – нанести ущерб нам
- подчеркнул Трамп.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых было подписано заявление РФ и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Такое событие, естественно, не мог проигнорировать один из ведущих американских политиков Дональд Трамп.
Вполне ожидаемо, что Трамп будет пытаться использовать встречу Путина и Си Цзиньпина для критики действий своего главного оппонента – нынешнего президента США Джо Байдена, которого он обвиняет в ослаблении позиций Вашингтона на международной арене.
kremlin.ru
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