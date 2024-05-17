«Они думают, как нанести ущерб нам»: Трамп высказался об отношениях России и Китая

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«Они думают, как нанести ущерб нам»: Трамп высказался об отношениях России и Китая

Сотрудничество России и Китая по целому ряду направлений представляет большую угрозу для США. Такой вывод сделал экс-президент США Дональд Трамп, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином соглашения о стратегическом взаимодействии.

В обычной для себя манере Трамп напомнил, что «хорошо знает» и Путина, и Си Цзиньпина. Они, по его мнению, разрабатывают некие «планы по объединению».

Они прямо сейчас вместе разрабатывают планы, где они объединятся, где они соберутся вместе и нанесут ущерб. Потому что в конечном итоге они думают именно об этом – нанести ущерб нам

- подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых было подписано заявление РФ и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Такое событие, естественно, не мог проигнорировать один из ведущих американских политиков Дональд Трамп.

Вполне ожидаемо, что Трамп будет пытаться использовать встречу Путина и Си Цзиньпина для критики действий своего главного оппонента – нынешнего президента США Джо Байдена, которого он обвиняет в ослаблении позиций Вашингтона на международной арене.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:20
    «Они думают, как нанести ущерб нам» —

    Наносить ущерб, это прерогатива Америки ...
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 15:23
    Да вот честно говоря - очень бы хотелось таки нанести. Должок - он платежом красен, надо бы наконец сквитаться за все матрасные пакости-то.. Но увы - у наших набольших только бабло на уме, за него они готовы даже лютой вражине стратегические ресурсы продавать..
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 15:28
    А вот миролюбивые америкосы прям сидят и думают, какую бы ещё нам пользу принести fool
  4. Юра Звание
    Юра
    +2
    Сегодня, 15:30
    Потому что в конечном итоге они думают именно об этом – нанести ущерб нам
    Зачем Владимиру Путину и Си Цзиньпину ломать голову чтобы каким либо образом нанести ущерб США, когда Администрация США и их президенты сами успешно справляются с этой задачей, особливо последние пару десятилетий.
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:32
    в конечном итоге они думают именно об этом – нанести ущерб нам
    Детям частенько мерещится, что весь мир крутится вокруг них. Порой детская непосредственность плавно перетекает в старческий маразм
  6. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 15:33
    Они думают, как нанести нам неприемлемый ущерб

    Так звучит лучше hi
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:34
    Интересно, а что ещё надо наносить конченным мерзавцам кроме вреда?
  8. Ristleja Звание
    Ristleja
    0
    Сегодня, 15:35
    США сами, своими руками отдали Россию в блок с КНР... Ну как говорят в народе - "жрите и не обляпайтесь". Ради сиюминутных выгод просто так отдать в руки Китая контроль над Евразией... Идиоты, просто обычные идиоты решившие ради тактических успехов провалить дело своей страны.
    Самое смешное, что потерпи они еще лет 10-15 и всё само бы упало им в руки, но жадность, спесь и надежда на авось(это не только наша черта=) сыграли с Штатами злую шутку. Аминь.