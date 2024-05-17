Украинский ресурс: Заявления Зеленского о якобы «стабилизации» российского наступления не соответствуют истине

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Украинский ресурс: Заявления Зеленского о якобы «стабилизации» российского наступления не соответствуют истине

Заявление Зеленского о том, что ВСУ якобы сумели «стабилизировать» наступление российской армии в Харьковской области, необходимо рассматривать через призму потерь украинской армии, да и не всё так однозначно, как заявляет украинский президент. Об этом пишут украинские ресурсы.

Заявление Зеленского не соответствует истине, утверждают на Украине. Во-первых, продвижение штурмовых групп не было остановлено, оно было приостановлено. Во-вторых, этого удалось добиться ценой очень больших потерь. Все заявления Сырского и Зеленского о «нескольких» батальонах, якобы переброшенных на данное направление, являются ложью. В действительности в Харьковскую область было отправлено примерно 7 бригад ВСУ, правда, не в полном составе. Некоторые бригады выдергивались прямо с передовой на других участках и без переформирования бросались сюда.



Банковая перебросила на харьковское направление около 7-ми дополнительных бригад. Таким образом, смогли ситуативно остановить продвижение ВС РФ

— пишет «Легитимный».

Все это привело к потерям не только в личном составе, но и технике. Если потери живой силы названы просто большими, то в отношении потерь техники применен эпитет «колоссальные». Россияне били всем, чем могли: артиллерия, авиация, а беспилотники так вообще собрали очень большой урожай. По мнению украинских экспертов, такими темпами вся новая американская помощь закончится очень быстро.

Зеленский ведёт себя как человек, который в агонии бросает всё и всех, не думая про завтрашний день.

— добавляет ресурс.
5 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 15:21
    Да-да, "стабилизация и выравнивание фронта"(с), "отход на более выгодные для контратаки позиции"(с), "ожидается поступление вундерваффе которое переломит ситуацию на фронтах" (с), "резервная армия Венка на подходе" (с) .....
    Все это уже когда-то было...
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:27
    "Более 200 квадратных километров освобождено в Харьковской области: частично освобождена северная часть региона, идут зачистки в Волчанске" В.К. Ганчев - глава российской администрации в Харьковской области. Нормально так стабилизировались , продолжайте good
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:33
      Зеленский уже сам дестабилизирован, недаром Путин сегодня об этом заговорил. Главный вопрос, кто с ним будет документы подписывать? Он с 21-го числа вообще никто, снова шутом становится!
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 15:31
    Если выдернули с другой передовой, то довольно умело, без перегруппировок. В маневре ресурсами и есть суть военной науки.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 15:39