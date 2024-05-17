Украинский ресурс: Заявления Зеленского о якобы «стабилизации» российского наступления не соответствуют истине
Заявление Зеленского о том, что ВСУ якобы сумели «стабилизировать» наступление российской армии в Харьковской области, необходимо рассматривать через призму потерь украинской армии, да и не всё так однозначно, как заявляет украинский президент. Об этом пишут украинские ресурсы.
Заявление Зеленского не соответствует истине, утверждают на Украине. Во-первых, продвижение штурмовых групп не было остановлено, оно было приостановлено. Во-вторых, этого удалось добиться ценой очень больших потерь. Все заявления Сырского и Зеленского о «нескольких» батальонах, якобы переброшенных на данное направление, являются ложью. В действительности в Харьковскую область было отправлено примерно 7 бригад ВСУ, правда, не в полном составе. Некоторые бригады выдергивались прямо с передовой на других участках и без переформирования бросались сюда.
— пишет «Легитимный».
Все это привело к потерям не только в личном составе, но и технике. Если потери живой силы названы просто большими, то в отношении потерь техники применен эпитет «колоссальные». Россияне били всем, чем могли: артиллерия, авиация, а беспилотники так вообще собрали очень большой урожай. По мнению украинских экспертов, такими темпами вся новая американская помощь закончится очень быстро.
— добавляет ресурс.
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