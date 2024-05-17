В отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости?

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.Отвечая на вопрос журналиста, российский президент заявил, что бегло обсуждал данную тему с председателем КНР Си Цзиньпином.Со слов Владимира Путина, принципы олимпизма, включая перемирие на время состязаний, являются очень правильными. В то же время их мало кто беспрекословно соблюдал, кроме древних греков.В свою очередь президент РФ подчеркнул, что, требуя соблюдения олимпийских хартий от России, Запад сам нарушает данные принципы в отношении нашей страны. В частности, российским спортсменам запрещают выступать под своим флагом, а также со своим знаменем и гимном.- подытожил Владимир Путин.Напомним, что президент Франции, где этим летом пройдут Олимпийские игры, неоднократно заявлял, что приложит все усилия, чтобы на время международных соревнований добиться прекращения огня на Украине.Между тем очевидно, что Запад, якобы преследуя благие цели, пытается лишь «выбить передышку» для своих киевских партнеров. Особенно это актуально сейчас, когда ВС РФ ведут успешное наступление сразу на нескольких направлениях, а ВСУ постоянно отступают, не имея возможности закрепиться на, как говорят в Киеве, «более выгодных позициях».