Теперь на Украине смогут отправлять на фронт желающих заключенных исправительных учреждений в обмен на условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон был подписан главой киевского режима Владимиром Зеленским.Однако здесь стоит отметить, что данное нововведение вряд ли способно оказать серьезное влияние на решение проблемы кадрового дефицита в ВСУ. Так, Украина характеризуется очень небольшим количеством заключенных. По данным украинской прессы, в пенитенциарных учреждениях страны содержится 28 тысяч человек, включая женщин и лиц пенсионного возраста.Далеко не все заключенные готовы к службе в армии по состоянию здоровья. К тому же, не все из них подходят и по статьям УК – например, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на фронт не собираются брать.Что касается наличия добровольцев, желающих идти на фронт, то их очень мало. Ведь принимать в ряды ВСУ собираются тех, кто осужден за преступления небольшой и средней тяжести, но такие заключенные обычно имеют маленькие сроки лишения свободы и вряд ли согласятся рисковать – им проще лишние два года провести в колонии.Впрочем, вероятно речь будет идти не о наборе добровольцев, а о принудительной мобилизации заключенных. Тогда ВСУ смогут получить несколько тысяч человек, причем находящихся в далеко не лучшей физической форме и с явными проблемами с мотивацией. Но в попытках решить проблему нехватки военнослужащих на фронте, особенно в штурмовых подразделениях, киевский режим не будет обращать внимания на подобные мелочи.