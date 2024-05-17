Глава киевского режима подписал закон об отправке заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение

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Глава киевского режима подписал закон об отправке заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение

Теперь на Украине смогут отправлять на фронт желающих заключенных исправительных учреждений в обмен на условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон был подписан главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Однако здесь стоит отметить, что данное нововведение вряд ли способно оказать серьезное влияние на решение проблемы кадрового дефицита в ВСУ. Так, Украина характеризуется очень небольшим количеством заключенных. По данным украинской прессы, в пенитенциарных учреждениях страны содержится 28 тысяч человек, включая женщин и лиц пенсионного возраста.



Далеко не все заключенные готовы к службе в армии по состоянию здоровья. К тому же, не все из них подходят и по статьям УК – например, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на фронт не собираются брать.

Что касается наличия добровольцев, желающих идти на фронт, то их очень мало. Ведь принимать в ряды ВСУ собираются тех, кто осужден за преступления небольшой и средней тяжести, но такие заключенные обычно имеют маленькие сроки лишения свободы и вряд ли согласятся рисковать – им проще лишние два года провести в колонии.

Впрочем, вероятно речь будет идти не о наборе добровольцев, а о принудительной мобилизации заключенных. Тогда ВСУ смогут получить несколько тысяч человек, причем находящихся в далеко не лучшей физической форме и с явными проблемами с мотивацией. Но в попытках решить проблему нехватки военнослужащих на фронте, особенно в штурмовых подразделениях, киевский режим не будет обращать внимания на подобные мелочи.
11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 15:43
    Им уже ничего не поможет! Ни заключенные, ни Запад, ни инопланетяне... Они сдулись и власть их окончательно прогнила. Жду, что Зеленский повторит ситуацию с Фицо...
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Михаил-Иванов
      Им уже ничего не поможет! Ни заключенные, ни Запад, ни инопланетяне... Они сдулись и власть их окончательно прогнила. Жду, что Зеленский повторит ситуацию с Фицо...

      В идеале бы лучше чтобы все вышло как у Японского премьера.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:17
        Это вообще оптимальный вариант!)
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: Михаил-Иванов
      ни инопланетяне

      Не, ну вот они как раз могут. Только, думаю, если прилетят инопланетяне, то и Россия, и Запад, в первую очередь, забудут об Украине и быстренько (в пределах пары суток) договорятся о её разделе, чтоб скорее перейти к более насущной проблеме.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:44
    «Украина характеризуется очень небольшим количеством заключенных» —

    — Сажать надо больше ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:50
      Сначала посадят ухилянтов, потом в автозаках отвезут на фронт, отправят в атаку по минным полям, а сзади заградотряд Кракен.
      Всё у укрофюрера продумано.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 16:22
        УДО слабая какая то мотивация, вот девственница в раю проверенная мотивация, работала когда то. wink
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 15:49
    ТАкими темпами, скоро и сами депутатики пойдут на условно досрочное освобождение... от должности и на нуль laughing

    З.Ы. Рецидивы кстати есть увы... обучать приходилось в 3х буквах, но в основном мелочевка, без серьезных. Но 2 экземпляра были. Которые 1 по халатству и 1 посерьезнее. Первому мы Халат собственно и дали позывной ибо стрелял как от Бога, ротным назначил с СВД-М... щас устраивается постепенно на гражданке., контора помогла. 2-й человек сложный.... ты не только инструктор, но и как в Отечественную - политрук.... Мужик серьезно ушел в Ислам... читает многие суры наизусть. Я за него более чем уверен, ибо сам рапорт писал soldier Вот никогда бы не подумал, что смогу изменить человека. Мой второй номер.... он собственно меня спас. Тот случай, когда делаешь добро, кинул в воду... а оно вернулось... у меня в жизни такого было очень мало.
  4. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 15:54
    Там вроде с начала сво все тюрьмы выгребли. Да и именно мобилизовывать заключенных насильно, да еще и оружие в руки давать, ну такое себе. laughing
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:55
    например, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на фронт не собираются брать.

    Будет надо цифирь поправить - возьмут, как миленькие.
    в пенитенциарных учреждениях страны содержится 28 тысяч человек, включая женщин и лиц пенсионного возраста.

    По новому закону - вполне подходят. Грести будут всех, не спрашивая "пойдешь- не пойдешь". И сомневаюсь я, что таким типам можно оружие в руки давать. Они еще по дороге на фронт с оружием слиняют.
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    -2
    Сегодня, 16:07
    Поздно боржоми пить... В этом вопросе ( о мобилизации з\к) Россия уже давно впереди всей планеты smile