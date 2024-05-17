За неделю войсками группировок «Север», «Центр» и «Днепр» освобождено четырнадцать населённых пунктов - Минобороны

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За неделю войсками группировок «Север», «Центр» и «Днепр» освобождено четырнадцать населённых пунктов - Минобороны

Прошедшая неделя запомнилась началом наступательной операции российских войск в Харьковской области. Также продолжалось наступление под Часовым Яром и в районе Очеретино. Российские войска наносят удары по всей линии фронта, стараясь растянуть резервы противника в преддверии масштабного наступления, которое ожидается в скором времени.

По данным Минобороны, с 11 по 17 мая ВС России нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.

Первая неделя боевых действий подразделений группировки войск «Север» ознаменовалась освобождением 12 населенных пунктов Харьковской области и дальнейшим продвижением в глубину обороны противника. Отмечается, что против наших войск противник бросил пять бригад ВСУ, четыре бригады ТРО и один пограничный отряд. Наши отразили 21 контратаку. Потери противника составили: до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».



За неделю в плен сдались 63 украинских военнослужащих, из которых 48 — в зоне ответственности группировки войск «Север».

Подразделения «Западной» группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Артемовка, Макеевка, Кисловка, Синьковка, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено 37 контратак. Потери противника: до 960 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 24 автомобиля, четыре боевые машины РСЗО, 25 орудий полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение ВСУ в районах Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка. Отражено девять контратак. Противник за неделю потерял: до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять «Leopard-2А1», 13 бронемашин, 55 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии. Три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка. Отражено 59 контратак. За неделю на данном направлении противник потерял: до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Abrams», 20 бронемашин, 27 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка, Червоное и Дорожнянка. Отражено две контратаки. Потери противника: до 965 военнослужащих, танк, девять бронемашин, 28 автомобилей, РСЗО «Град» и две ЗРК «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобождено Работино Запорожской области, нанесено поражение ВСУ в районах Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял: до 265 военнослужащих, два броневика, 15 автомобилей, РСЗО «Vampire», 35 орудий полевой артиллерии, а также ЗРК «Бук».

Ракетными войсками, артиллерией и БпЛА за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены: дивизион ЗРК «Patriot» на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.

Авиацией и средствами ПВО за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Hammer», 15 противорадиолокационных ракет HARM, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 БпЛА.

Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 245 украинских безэкипажных катеров.
19 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    -3
    Сегодня, 15:58
    За неделю в плен сдались 63 украинских военнослужащих, из которых 48 — в зоне ответственности группировки войск «Север».

    Очень бы хотелось, чтобы их попридержали, не пускали на обмен. А то "помыли, покормили, вылечили и врагу отправили".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:17
      Как то маловато - 68... Когда уже бригадами сдаваться начнут...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 16:43
        Как то маловато
        Там - тоже русские. И тоже почти не сдающиеся в плен. Сдались 68 - хорошо, они сохранят свои жизни. Остальные не сдались, что делает им честь, хоть они и враги. Но опять - таки - это наши кровные братья, хоть и запудрили им мозги. И они просто так не сдадутся.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          0
          Сегодня, 17:14
          Цитата: Дед-дилетант
          Но опять - таки - это наши кровные братья, хоть и запудрили им мозги.

          Какие к черту это братья и как надо запудрить мозги, чтобы издеваться над военнопленными, пускать дроны-камикадзе по гражданским автомобилям и обстреливать мирное население в российских городах?
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 15:58
    Хорошая была неделя. good
    Плодотворная. laughing
    Много фашистов отправилось к Бандере. am good
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 16:02
      Из весомых достижений я бы отметил два - выход к Липцам в Харьковской области и взятие вчера Нетайлово. Теперь до Харькова 17 км и можно лупить по нему со ствольной артиллерии. А взятие Нетайлово открыло дорогу на Карловку, что в итоге обрушит огромный участок западнее Авдеевки.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:21
        Согласен.
        Захват половины Волчанска тоже весомое достижение. Противник стремится удержать город, перебрасывая резервы, которые несут значительные потери на марше. Захват Волчанска сулит ещё большие перспективы. good
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 16:23
          Там важнее Белый Колодезь взять! Это откроет дорогу в тыл Купянской группировке хохла.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 16:29
            Волчанск всё равно нужно брать, чтобы прикрыть фланг наступающей группировки.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 16:30
              Согласен! Волчанск по-любому нам надо брать!
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +4
    Сегодня, 15:59
    "Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 245 украинских безэкипажных катеров." Ничего не попутали? Если так, то конечно за сутки уж очень много.
    1. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 16:57
      Думаю, автор недосмотрел: вся сводка - за неделю, а тут, вдруг, за сутки. Да даже за неделю - фантастические цифры. БПЛА за неделю - 329 штук, которые сотнями-тысячами летают, а тут... За месяц, наверное. Или сюда приплюсовали те, которые на складе под Николаевом приголубили? Тогда - зачет!
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 16:00
    Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 245 украинских безэкипажных катеров.

    Ээээ... сколько?:)
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ээээ... сколько?:)

      Да чего их бусурман жалеть... laughing
  5. km-21 Звание
    km-21
    -3
    Сегодня, 16:10
    За неделю войсками группировок «Север», «Центр» и «Днепр» освобождено четырнадцать населённых пунктов - Минобороны

    Звучит очень оптимистично. Но...
    ...означает ли это, что за месяц будут взяты шестьдесят населенных пунктов?
    ...за год - семьсот двадцать...
    ...ну, и так далее...
  6. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 16:16
    Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 245 украинских безэкипажных катеров.
    Однако!!! Это за сутки, знаковый результат! Значит ошибки были учтены, правильные выводы сделаны. Отличная работа.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Юра
      Однако!!!

      Ну да. С учетом того, что у ВСУ и треть такого количества вряд ли имеется. Впрочем, после очередной шестерки МиГ-29...
  7. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 17:14
    На Украине около 30 000 населенных пунктов включая хутора, села, поселки, малые и большие города. Если при всем хорошем брать по два населенных пункта в сутки, то даже в этом случае война продлится около тридцати лет. Но что-то подсказывает, что города типа Харькова за пол суток не возьмут.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: km-21
      Если при всем хорошем брать по два населенных пункта в сутки, то даже в этом случае война продлится около тридцати лет.

      Если армия противника перестаёт физически существовать, то населённые пункты берутся куда быстрее. А так остаётся пожелать нашим парням успехов в этом нелёгком деле.