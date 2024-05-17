За неделю войсками группировок «Север», «Центр» и «Днепр» освобождено четырнадцать населённых пунктов - Минобороны
Прошедшая неделя запомнилась началом наступательной операции российских войск в Харьковской области. Также продолжалось наступление под Часовым Яром и в районе Очеретино. Российские войска наносят удары по всей линии фронта, стараясь растянуть резервы противника в преддверии масштабного наступления, которое ожидается в скором времени.
По данным Минобороны, с 11 по 17 мая ВС России нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.
Первая неделя боевых действий подразделений группировки войск «Север» ознаменовалась освобождением 12 населенных пунктов Харьковской области и дальнейшим продвижением в глубину обороны противника. Отмечается, что против наших войск противник бросил пять бригад ВСУ, четыре бригады ТРО и один пограничный отряд. Наши отразили 21 контратаку. Потери противника составили: до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».
За неделю в плен сдались 63 украинских военнослужащих, из которых 48 — в зоне ответственности группировки войск «Север».
Подразделения «Западной» группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Артемовка, Макеевка, Кисловка, Синьковка, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено 37 контратак. Потери противника: до 960 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 24 автомобиля, четыре боевые машины РСЗО, 25 орудий полевой артиллерии, два полевых склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение ВСУ в районах Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка. Отражено девять контратак. Противник за неделю потерял: до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять «Leopard-2А1», 13 бронемашин, 55 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии. Три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка. Отражено 59 контратак. За неделю на данном направлении противник потерял: до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Abrams», 20 бронемашин, 27 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка, Червоное и Дорожнянка. Отражено две контратаки. Потери противника: до 965 военнослужащих, танк, девять бронемашин, 28 автомобилей, РСЗО «Град» и две ЗРК «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии.
Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобождено Работино Запорожской области, нанесено поражение ВСУ в районах Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял: до 265 военнослужащих, два броневика, 15 автомобилей, РСЗО «Vampire», 35 орудий полевой артиллерии, а также ЗРК «Бук».
Ракетными войсками, артиллерией и БпЛА за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены: дивизион ЗРК «Patriot» на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.
Авиацией и средствами ПВО за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Hammer», 15 противорадиолокационных ракет HARM, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 БпЛА.
Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 245 украинских безэкипажных катеров.
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