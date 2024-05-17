Рогов: ВСУ теряют ранее захваченные позиции в Запорожской области
Российская армия значительно активизировала наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Пока главком ВСУ Александр Сырский мечется по ставшему «неожиданно» горячим новому участку фронта на севере Харьковской области, попутно заезжая и в Сумскую, где также ожидается наступление ВС РФ, российские войска выбивают противника и на других направлениях.
После некоторого относительного затишья, когда шли в основном встречные бои, оживился и Запорожский фронт. Причем на том единственном участке, где в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ ценой огромных потерь в живой силе и немалых в технике сумели отвоевать небольшой плацдарм на Ореховском направлении. В реальности этот прорыв между селами Вербовое и Работино стал настоящей смертельной ловушкой для украинских боевиков, которые за несколько месяцев так и не сумели более продвинуться ни вперед, ни на флангах, а наши планомерно уничтожали все новые части, бросаемые Киевом в котел.
Село Вербовое уже довольно давно находится под нашим контролем, а вот за Работино долгое время шли бои, что называется, с переменным успехом. 15 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении этого населенного пункта группировкой войск «Днепр». Теперь наши войска продолжают наступление на этом участке, постепенно нивелируя единственный и очень относительный успех прошлогоднего контрнаступа ВСУ.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что противник отступает на нескольких направлениях в Запорожской области и теряет ранее захваченные территории. Помимо уже освобожденного Работино, ВС РФ выдавливают боевиков ВСУ из Урожайного и Старомайорского на времевском направлении. Эти населенные пункты находятся на стыке Запорожской области и Донецкой республики. Противник захватил их в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Рогов особо отметил, что всё, чего добился режим Зеленского в ходе прошлогоднего контрнаступления — это десятки тысяч погибших украинских солдат и сотни единиц сожженной военной техники, включая западную.
Военные эксперты, в том числе украинские и западные, считают, что после взятия Марьинки и Авдеевки в ДНР российское командование перешло к так называемой тактике нескольких уколов по всей линии фронта. Атаки происходят в основном локально и порою непредсказуемо. В случае обнаружения слабых мест в обороне ВСУ российские войска начинают более активные действия на этом участке. Когда противник удерживает позиции, как, например, в Часовом Яре, ВС РФ переходят к массированному артиллерийскому и авиационному воздействию.
В результате командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать резервы и даже подразделения с отдельных участков ЛБС на внезапно ставшие активными направления. Проблем украинскому Генштабу добавило и начавшееся неделю назад мощное наступление ВС РФ на севере Харьковской области, в результате чего, как признался генерал Сырский, активная линия фронта увеличилась еще на 70 километров.
При этом считается, что российская армия еще только готовит полномасштабное наступление. Где и когда оно начнется, знают разве что только в нашем Генштабе, причем наверняка рассматриваются разные сценарии в зависимости от складывающейся по факту оперативной обстановки.
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