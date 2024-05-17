СМИ Индии: мировой рынок техобслуживания и ремонта военного имущества заметно вырос
Мировой рынок техобслуживания и ремонта (ТОИР) военного имущества в последнее время заметно вырос. В значительной степени его стимулируют существенный рост оборонных бюджетов и нагнетание глобальных угроз.
На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в индийской газете The EurAsian Times, капитан в отставке Огастин Винод.
СМИ Индии отмечает, что на рост глобального рынка ТОИР влияет также массовое появление различных технологических достижений, а также растущие потребности Вооруженных сил разных стран мира, прежде всего, США, обеспечить постоянную оперативную готовность войск, находящихся далеко от собственной территории.
Статистика показывает, что этот рынок неуклонно расширяется. Согласно недавним отчетам, в 2023 году он оценивался в 81,6 миллиарда долларов. Прогнозы указывают на его ежегодный рост примерно на четыре процента. Это означает, что к 2028 году он может достичь 100 миллиардов долларов.
На сегодняшний день рынок ТОИР переживает переломный этап. И его рост может оказать значительное влияние на будущие военные операции в различных уголках земного шара.
На данный момент американские военные самолеты, базирующиеся в Индо-Тихоокеанском регионе, для ускорения сроков выполнения работ обслуживаются и ремонтируются не в США, а в Японии и Южной Корее. Что касается американских ВМС, действующих в этих водах, то они давно присматриваются к Индии и ряду других государств региона, где военные корабли Соединенных Штатов могут быть быстро обслужены и возвращены в строй.
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