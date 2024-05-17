СМИ Индии: мировой рынок техобслуживания и ремонта военного имущества заметно вырос

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СМИ Индии: мировой рынок техобслуживания и ремонта военного имущества заметно вырос

Мировой рынок техобслуживания и ремонта (ТОИР) военного имущества в последнее время заметно вырос. В значительной степени его стимулируют существенный рост оборонных бюджетов и нагнетание глобальных угроз.

На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в индийской газете The EurAsian Times, капитан в отставке Огастин Винод.



СМИ Индии отмечает, что на рост глобального рынка ТОИР влияет также массовое появление различных технологических достижений, а также растущие потребности Вооруженных сил разных стран мира, прежде всего, США, обеспечить постоянную оперативную готовность войск, находящихся далеко от собственной территории.


Статистика показывает, что этот рынок неуклонно расширяется. Согласно недавним отчетам, в 2023 году он оценивался в 81,6 миллиарда долларов. Прогнозы указывают на его ежегодный рост примерно на четыре процента. Это означает, что к 2028 году он может достичь 100 миллиардов долларов.


На сегодняшний день рынок ТОИР переживает переломный этап. И его рост может оказать значительное влияние на будущие военные операции в различных уголках земного шара.

На данный момент американские военные самолеты, базирующиеся в Индо-Тихоокеанском регионе, для ускорения сроков выполнения работ обслуживаются и ремонтируются не в США, а в Японии и Южной Корее. Что касается американских ВМС, действующих в этих водах, то они давно присматриваются к Индии и ряду других государств региона, где военные корабли Соединенных Штатов могут быть быстро обслужены и возвращены в строй.
8 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 16:18
    Как показала практика, большая часть дорогой техники бесполезна и горит только в путь. Все это обслуживание один из способов вытянуть деньги из клиента.
  2. dauria Звание
    dauria
    +3
    Сегодня, 16:23
    «Жили-были лиса да заяц. У лисы была избенка ледяная, у зайца — лубяная. Пришла весна красна — у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избенки и выгнала».
    Пустите поремонтироваться - потом не выгоните laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:37
      Эти многовекторные индусы ещё не учли наш рынок ТОИР. laughing
      Всё НАТО не справляется с нашим рынком. good
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 16:42
        Эти многовекторные индусы

        Вопрос в другом .. Наших-то они могли бы интернировать и разоружить , сохранив статус нейтральной страны , случись заварушка с участием РФ .А вот когда Китай с США зарубятся , то автоматически станут мишенью . У них и так дела неважнецкие с Китаем . Да и с Пакистаном тоже.
    2. sodium20 Звание
      sodium20
      0
      Сегодня, 17:12
      "The fox is invited by the hare". The present Indian leadership is looking for US military presence in Indian administered Andaman & Nicobar Islands and/or Laccadive Islands. Already there is a US military base in Diego Garcia Island. My assumption - The Indian leadership is indirectly allowing 'US military presence' in India, in the name of repair and rehaul.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 17:32
        перевод -"Заяц приглашает лису". Нынешнее руководство Индии стремится к военному присутствию США на Андаманских и Никобарских островах, находящихся под управлением Индии, и/или на Лаккадивских островах. На острове Диего-Гарсия уже есть военная база США. Мое предположение - индийское руководство косвенно допускает "военное присутствие США" в Индии во имя ремонта и перегрузки."
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:45
    Интересно, зачем в качестве иллюстрации использовалось фото линкора ВМВ в плавдоке? Речь идет о современности.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:02
    My assumption - Alert. The Indian leadership is indirectly allowing 'US military presence' in India, in the name of repair and rehaul.