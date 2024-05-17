СМИ Индии: мировой рынок техобслуживания и ремонта военного имущества заметно вырос

Мировой рынок техобслуживания и ремонта (ТОИР) военного имущества в последнее время заметно вырос. В значительной степени его стимулируют существенный рост оборонных бюджетов и нагнетание глобальных угроз.На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в индийской газете The EurAsian Times, капитан в отставке Огастин Винод.СМИ Индии отмечает, что на рост глобального рынка ТОИР влияет также массовое появление различных технологических достижений, а также растущие потребности Вооруженных сил разных стран мира, прежде всего, США, обеспечить постоянную оперативную готовность войск, находящихся далеко от собственной территории.Статистика показывает, что этот рынок неуклонно расширяется. Согласно недавним отчетам, в 2023 году он оценивался в 81,6 миллиарда долларов. Прогнозы указывают на его ежегодный рост примерно на четыре процента. Это означает, что к 2028 году он может достичь 100 миллиардов долларов.На сегодняшний день рынок ТОИР переживает переломный этап. И его рост может оказать значительное влияние на будущие военные операции в различных уголках земного шара.На данный момент американские военные самолеты, базирующиеся в Индо-Тихоокеанском регионе, для ускорения сроков выполнения работ обслуживаются и ремонтируются не в США, а в Японии и Южной Корее. Что касается американских ВМС, действующих в этих водах, то они давно присматриваются к Индии и ряду других государств региона, где военные корабли Соединенных Штатов могут быть быстро обслужены и возвращены в строй.

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